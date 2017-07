Ultima ora

15:15Cancelliere Austria, niente esercito al Brennero

(ANSA) - BERLINO, 5 LUG - "L'Austria non eseguirà alcun controllo ai confini del Brennero al momento e non sta per ricorrere all'impiego dell'esercito nell'immediato". Lo ha chiarito il cancelliere austriaco Christian Kern dopo le polemiche tra Roma e Vienna dei giorni scorsi sui migranti.

15:09Calcio: Fiorentina,seconda maglia con colori quartieri

(ANSA) - FIRENZE, 5 LUG - Nello storico Palagio di Parte Guelfa la Fiorentina ha presentato la nuova maglia, firmata anche quest'anno Le Coq Sportif. La presentazione delle maglie nell'antico palazzo del centro è la prima novità: la società viola ha deciso di legare la sua maglia al Calcio Storico Fiorentino che qui ha la sede. Meglio dire le maglie, perché oltre alla classica viola ci saranno bene 4 'seconde' maglie, raffiguranti i quattro colori (Bianco, Rosso, Azzurro e Verde) dei Quartieri del calcio storico. Alla presentazione anche il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni: "I giocatori vanno e vengono. Resta la maglia e questa la cosa più importante. Si leggono tante cose negative in questi giorni, ma credo che la società farà una squadra competitiva. Chi indosserà questa maglia dovrà dimostrare di avere i valori di questa maglia". Presente il giovane talento viola Federico Chiesa. "Federico rappresenta la novità, cresciuto nel vivaio, anche se non fiorentino di nascita lo è d'adozione", ha detto Antognoni. "La proprietà vuole una squadra competitiva, a prescindere da chi andrà via. Arriveranno altri giocatori bravi". (ANSA).

15:03Migranti si lanciano da nave per evitare rimpatrio

(ANSA) - LA SPEZIA, 5 LUG - Per evitare il rimpatrio si sono lanciati dall'oblo' di un mercantile, ma sono stati recuperati da Guardia costiera e Polizia. E' accaduto ieri pomeriggio alla Spezia: protagonisti due nordafricani che domenica erano stati trovati in un container sbarcato in porto a Genova. Curati erano stati poi affidati al comandante del cargo per il rimpatrio. Ieri, mentre la nave era in fase di attracco, il tentativo di fuga: sono stati presi mentre cercavano di raggiungere l'isola Palmaria. Sono stati nuovamente imbarcati, destinazione Tunisia.

14:56Migranti: Airbnb lancia a Milano portale per l’accoglienza

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Un portale online dedicato all' accoglienza dei profughi e dei rifugiati nelle case degli italiani. A lanciarlo, nel corso di una presentazione nella sede del Comune di Milano, è Airbnb, la società che gestisce l'omonimo portale per l'ospitalità. Da oggi tutti i cittadini che lo desiderano potranno mettere a disposizione a titolo gratuito una stanza, un appartamento per l'accoglienza temporanea dei migranti che sono titolari di protezione internazionale e sono legalmente in Italia. Il portale 'Open Homes Rifugiati' (airbnb/welcome) è un progetto mondiale ma la società ha deciso di lanciarlo a Milano perché è una città che ha fatto dell' accoglienza un modello. In Italia l'accoglienza sarà organizzata insieme alla Comunità di Sant'Egidio e all'associazione Refugees Welcome Italia. I cittadini che desiderano ospitare si possono candidare sul sito, mentre coloro che già ospitano a pagamento turisti nelle loro case potranno caricare il loro annuncio per ospitare i migranti a costo zero.

14:55Terremoto: indennità lavoro dipendente prorogata al 31/12

(ANSA) - ANCONA, 5 LUG - E' stata prorogata al 31 dicembre 2017 l'erogazione dell'indennità per i lavoratori dipendenti delle aziende con sede nell'area del sisma che non possono prestare attività lavorativa. Si estendono quindi i termini dell'intesa siglata il 17 maggio scorso tra la Regione Marche, rappresentata dall'assessore al Lavoro Loretta Bravi, e le rappresentanze regionali di Inps, Confindustria, Confartigianato, Cna, Claii, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Agci , Confprofessioni, Abi, Confapi, Lega Coop, Uecoop, Cgil, Cisl e Uil. Ad oggi, fa sapere la Regione, sono 113 le domande presentate da 20 aziende, per un totale di 224 lavoratori e un impegno economico pari a 595.681 euro. ''Come avevamo già annunciato all'atto della firma del provvedimento - spiega Bravi, - in seguito ad una verifica puntuale delle risorse disponibili abbiamo deciso in pieno accordo con i sindacati e le categorie di prolungare l'intesa a tutto il 2017. Le risorse complessive a disposizione ammontano a 47,4 milioni di euro. Abbiamo quindi l'opportunità di proseguire con questa misura di sostegno al reddito per quei lavoratori e le loro famiglie già duramente colpiti dal sisma e non interessati dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro". Al lavoratore non è richiesta una anzianità aziendale minima e non è prevista la sottoscrizione di un verbale di accordo sindacale. L'importo dell'indennità è pari al trattamento massimo di Cig, con la relativa contribuzione figurativa. (http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione- Professionale/Accreditamento-delle-strutture-formative/COMarche- Sistema-Informativo-delle-comunicazioni-telematiche-datori-di-la voro).

14:54Strage Bologna: il 26/10 l’udienza su archiviazione mandanti

(ANSA) - BOLOGNA, 5 LUG - Si discuterà il 26 ottobre la richiesta di archiviazione della Procura di Bologna per l'inchiesta, a carico di ignoti, sui mandanti della Strage della stazione del 2 agosto 1980. L'udienza è stata fissata dal Gip Francesca Zavaglia, dopo l'opposizione presentata dall'associazione tra i familiari delle vittime dell'attentato, assistite dagli avvocati Giuseppe Giampaolo e Andrea Speranzoni. "Mi fa piacere, penso che già nella nostra opposizione ci siano gli elementi utili per superare questa richiesta della Procura", ha commentato il presidente dell'associazione, Paolo Bolognesi. Sempre dopo l'estate è in programma l'udienza preliminare per l'ex Nar Gilberto Cavallini, chiamato a rispondere di concorso nella strage di 37 anni fa: è fissata per il 20, il 27 e il 6 ottobre dal Gup Alberto Ziroldi. Per l'attentato, 85 morti e 200 feriti, furono condannati in via definitiva Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. (ANSA).

14:52Famiglia rom occupa villa vacanze Formigoni a Porto Cervo

(ANSA) - SASSARI, 5 LUG - Avevano progettato una vacanza da favola nell'alloggio un tempo destinato ad ospitare l'ex governatore Roberto Formigoni, a Porto Cervo. Ma, trascorsa la prima notte, una famiglia di etnia rom composta da padre, madre e due figli, è stata costretta dai carabinieri di Porto Cervo a lasciare la lussuosa "Villa Le Grazie", immobile di proprietà di Alberto Perego, situato sulle colline che dominano il Pevero in Costa Smeralda. E' stata la domestica che si è recata nella villa per prepararla in vista dell'arrivo dei legittimi ospiti, ad accorgersi dell'accaduto. Secondo gli inquirenti, lunedì scorso la famiglia, di origini slave ma residente ad Osidda (Nuoro), è entrata dall'ingresso principale della villa senza forzare alcuna serratura e superando i sistemi di sicurezza. Dal lussuoso edificio, composto da 13 stanze, 8 bagni, cucina, verande, salone e ampio solarium attorno alla piscina, non mancava nulla. "Anche i nostri figli hanno diritto ad una vacanza al mare", avrebbero spiegato i genitori ai militari.