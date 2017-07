Ultima ora

16:57Nomadi: Minniti, nessuna sottovalutazione roghi nei campi

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "Non c'è alcuna sottovalutazione" del fenomeno dei roghi tossici in prossimità dei campi nomadi "e nessuna iniziativa a lasciare mani libere alle persone sul territorio". Lo ha assicurato il ministro dell'Interno, Marco Minniti, rispondendo ad un'interrogazione al question time del capogruppo di Fdi alla Camera, Fabio Rampelli. I roghi tossici nelle adiacenze dei campi, ha spiegato il ministro, "assumono particolare rilevanza negli insediamenti di maggiore estensione a ridosso dei grandi centri metropolitani. Si verificano a Roma, Torino, Milano e Napoli. La polizia, anche in collaborazione con la polizia locale - ha sottolineato - è costantemente impiegata in operazioni di controllo del territorio per individuare gli autori dei roghi tossici". A Roma, ha ricordato il ministro, "ci sono numerosi campi abusivi ed roghi sono un pericolo per l'ambiente e la salute. Il problema - ha continuato - è alla costante attenzione della prefettura che ha istituito un gruppo apposito per contrastare il fenomeno".

16:49Calcio: Napoli arrivato a Dimaro, cori per Mertens e Hamsik

(ANSA) - NAPOLI, 5 LUG - Il Napoli è arrivato a Dimaro, in Trentino, per il ritiro precampionato che durerà fino al 25 luglio. Gli azzurri sono arrivati in volo fino a Verona e poi in bus fin alla località in Val di Sole dove sono stati accolti da centinaia di tifosi festanti che erano lì ad attenderli. Cori per tutti i protagonisti azzurri alla loro discesa dal bus, a cominciare dal tecnico Maurizio Sarri: particolarmente calorosi quelli per Dries Mertens e Marek Hamsik. Viaggio con i nuovi compagni anche per Adam Ounas, arrivato a Dimaro con un cappellino azzurro infilato al contrario. I giocatori si sono trasferiti all'hotel dove soggiorneranno per tutto il ritiro. Alle 18 primo allenamento agli ordini di Sarri.

16:47Calcio: dopo Pepe, anche Fabio Coentrao via dal Real Madrid

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Dopo Pepe, un altro difensore del Real Madrid lascia il club merengue: si tratta di Fabio Coentrao, che fa ritorno a Lisbona ma non al Benfica, dove fu prelevato nel 2011, bensì nel club rivale dello Sporting. Lo hanno annunciato il 29enne difensore portoghese e i due club interessati, precisando che la formula scelta è il prestito fino al 30 giugno 2018. Nella stagione 2015/'16, Coentrao era già stato in prestito al Monaco. Lo scorso anno era poi rientrato a Madrid trovando però pochissimo spazio nell'undici di Zidane.

16:41Duplice omicidio: la Corte di Cassazione cancella ergastolo

(ANSA) - TARANTO, 05 LUG - La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dall'avv. Franz Pesare del foro di Taranto, ha annullato la sentenza di condanna all'ergastolo emessa nel marzo del 2016 dalla Corte d'assise d'appello di Potenza nei confronti di Antonio Saponara, accusato di un duplice omicidio avvenuto nel 2014 nelle campagne di Bosco Laura, nel comune di Stigliano (Matera) ma confinante con i territori di Cirigliano e di Gorgoglione. La pena è stata rideterminata in 20 anni di reclusione. In primo grado la Corte d'Assise aveva condannato l'imputato a 24 anni con il rito abbreviato per l'agguato del 29 maggio di tre anni fa. Saponara uccise con colpi di fucile Giovanni Lauria, 34 anni, fratello della propria convivente, e suo nipote Giuseppe De Rosa, di 27 anni. Il movente sarebbe stato la detenzione e l'uso di quei terreni della famiglia Lauria per i quali Saponara e Giovanni Lauria avrebbero già litigato in precedenza.

16:32Terremoto: Gentiloni ad Accumoli, impegno governo continua

(ANSA) - ACCUMOLI (RIETI), 5 LUG - Il premier Paolo Gentiloni è ad Accumoli per visitare i cantieri del progetto Sae-Cns. Il presidente del Consiglio è accompagnato dal Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. "Siamo qui ad Accumoli, insieme al sindaco e al presidente della Regione Lazio, per verificare l'avanzamento dei lavori. Si sta lavorando molto qui. Come sempre più in fretta possibile. Ad Accumoli si vede il lavoro che si sviluppa. L'impegno del governo continua, lo dobbiamo agli abitanti di Accumoli. Dobbiamo innanzitutto finire le Sae, e questo è un impegno che ci vede in prima linea". ha tra l'altro detto Gentiloni nel corso della sua visita ai cantieri di Accumoli.

16:24Calcio: Tavecchio “Chiesto a Uefa norma unica su agenti”

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "Al presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, abbiamo chiesto un'iniziativa per un provvedimento generale europeo sui procuratori. La nostra richiesta rivolta alla Uefa per andare oltre il concetto della Fifa, quantomeno in Europa dovrebbe esserci una normativa sui procuratori univoca e specifica per tutti i Paesi". Lo dice il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, rispondendo alle domande dei componenti dell'Antimafia. "I procuratori sono stati l'ultimo colpo di coda della gestione Blatter con la deregulation - ha specificato il numero uno della Federcalcio -. I sistemi erano prima controllati con attività soggette a esami per far parte di un albo dei procuratori. Blatter ha ritenuto di togliere tale prerogativa di controllo e verifica e tutti sanno l'avversione del sottoscritto contro Blatter. Abbiamo un registro che non è un albo, di 896 soggetto che pagano 500 euro iscrizione che diventano agenti".

16:18Pd: Cuperlo, Renzi capisca che è segretario non comandante

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "Dalla Direzione del Pd di domani mi aspetto che Renzi capisca che il Partito è una comunità e non una caserma, che il segretario non è il comandante in capo. In un partito si discute e ci si confronta". Lo ha detto Gianni Cuperlo a margine di un convengo sulla legge elettorale da lui organizzato a Montecitorio. "In passato talvolta abbiamo sbagliato noi - ha aggiunto - talvolta ha sbagliato la cosiddetta maggioranza. Spero che prevalga lo spirito critico in tutti".