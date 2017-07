Ultima ora

18:38Tour: Aru “battere Froome sarà dura, proverò fino alla fine”

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "Sono così felice. Ho vinto la Vuelta, ho vinto al Giro, il Tour mi mancava ed era un sogno. Credo, però, che realizzerò solo tra qualche ora la portata di quel che ho fatto. Battere Froome sarà difficile, ma ci proveremo fino alla fine". Ancora Fabio Aru dopo il trionfo nell'arrivo in salita a Le Planche des Belles filles. "Il finale l'avevo studiato guardando il video del successo di Vincenzo Nibali nel 2014".

18:28Libia: Haftar annuncia liberazione di Bengasi

(ANSA) - IL CAIRO, 5 LUG - Il generale Khalifa Haftar ha annunciato che Bengasi, la seconda maggiore città della Libia, è stata "liberata dalla presenza di estremisti islamici" dopo tre anni di combattimenti. "Il comando generale dell'esercito nazionale libico ha annunciato oggi la ripulitura definitiva della città di Bengasi, nell'est della Libia, dai terroristi", scrive il sito dell'emittente Sky News Arabiya. "L'esercito controlla la zona di Sabri, l'ultima roccaforte dei terroristi a Bengasi, in seguito a combattimenti accaniti", aggiunge il sito, riferendosi a un quartiere sul mare della città portuale. Per liberare Bengasi dai jihadisti, Haftar aveva lanciato l' Amaliyet al Karama, (Operazione Dignità) nel maggio 2014, trovando però molte sacche di resistenza. Il generale è uno protagonista della crisi libica e, sebbene parte della comunità e l'Onu sostengano il governo di unità nazionale del premier Fayez Al Sarraj, si stanno intensificando le esortazioni a coinvolgerlo in una soluzione allo stallo.

18:24Insegnante procura telefono a detenuto Prato, arrestata

(ANSA) - PRATO, 5 LUG - Un'insegnante di matematica di un istituto di Prato, che parallelamente era impegnata anche nei corsi scolastici al carcere pratese della Dogaia, è stata arrestata con l'accusa di aver procurato un telefono cellulare a un detenuto. Alla donna, 48 anni, è stato notificato un provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari emesso dal giudice per le indagini preliminari. Il telefono cellulare era stato portato a giugno a un detenuto quarantenne, accusato di reati di camorra e ritenuto molto vicino al gruppo degli scissionisti, che si oppone al clan Di Lauro. L'uomo è detenuto nella sezione di massima sicurezza del carcere pratese per scontare un cumulo di condanne di 17 anni.

18:10Calcio: Atalanta, domani visite mediche per Castagne

(ANSA) - BERGAMO, 5 LUG - L'Atalanta ha ormai trovato l'erede designato di Andrea Conti, in procinto di accasarsi al Milan e bloccato finora dall'impasse delle trattative anche a causa dell' assenza di un'alternativa per Gasperini nel ruolo di esterno destro. Domattina a Bergamo sono previste le visite mediche di rito per l'esterno destro belga Timothy Castagne, essendo stato raggiunto l'accordo con il giocatore e con il Genk, squadra nella quale è cresciuto e ha sempre giocato dal 2014 a oggi. Castagne, 22 anni il prossimo 5 dicembre, nell'ultima stagione ha totalizzato 24 presenze in campionato, 5 nella coppa nazionale e 12 con 2 reti in Europa League.

18:09Migranti: Minniti, bene condivisione Ue nostre proposte

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - "L'Action Plan della Commissione europea ha accolto le nostre proposte: la prima è un codice di comportamento per le ong che operano in mare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, nella sua informativa alla Camera, spiegando che le navi umanitarie devono coordinarsi con l'attività di polizia giudiziaria: "un Paese serio prende tutte le misure per coniugare la salvezza delle vite con le esigenze di sicurezza". Il ministro ha anche annunciato che "nei prossimi giorni faremo una riunione a Tripoli con i sindaci della Libia per discutere con loro su come sganciarsi dal giogo dei trafficanti di esseri umani" ed ha chiesto unità: sulla questione migranti, ha sottolineato, "non si gioca solo una partita di consenso di breve periodo, ma la tenuta del tessuto connettivo del nostro Paese, un pezzo di futuro della nostra democrazia. Sono convinto che questo Parlamento, in vista degli appuntamenti internazionali che ci attendono, ha più ragioni per unirsi e meno per dividersi".

17:57Base jumper muore dopo lancio nel vuoto dal monte Civetta

(ANSA) - VENEZIA, 5 LUG - È stato ritrovato il cadavere del base jumper austriaco di 48 anni perso di vista dai compagni dopo il lancio nel vuoto questa mattina dalla Punta Tissi sul Civetta. L'allarme era stato lanciato attorno alle 11, quando l'uomo, seguito in volo fino all'altezza del Col Mariane Alte, era sparito senza più atterrare.

17:55Undici anni alla 31enne bosniaca con 36 alias

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Resta in carcere la "mama" dei baby borseggiatori nomadi che da anni gestiva i piccoli predoni che scippano e derubano i turisti nelle stazioni di Milano e Roma. I carabinieri della 'Catturandi' del comando provinciale di Milano hanno infatti notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere - per un cumulo pene di 11 anni, 9 mesi e 8 giorni - a Mensura Hrustic, bosniaca di 31 anni. E' in carcere a Rebibbia, sarebbe uscita poche ore dopo quando ha ricevuto il provvedimento del magistrato Adriana Blasco della procura milanese. Gli investigatori hanno sottolineato l'importanza dell'esecuzione prima della scarcerazione perché hanno scoperto che dopo 4-6 mesi di carcere spariva per almeno altri 10 mesi rifugiandosi in Francia o nei paesi dell'est. Ormai aveva raggiunto 36 alias diversi. In molte occasioni è stata fermata dalle forze dell' ordine con gruppi di 8-10 ragazzini dai 10 ai 13 anni. La donna era la 'madrina' a cui venivano affidati i minorenni affinché imparassero il 'mestiere'.