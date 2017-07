Ultima ora

20:18Calcio: Milan chiude per Conti, venerdì visite e firma

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Il Milan chiude l'accordo con l'Atalanta per Andrea Conti. Domani pomeriggio il terzino classe 1994, reduce dall'esperienza con l'Under 21 all'Europeo, è atteso a Milanello per i test atletici mentre sono previste venerdì mattina alla clinica 'La Madonnina' le visite mediche, superate le quali il giocatore firmerà il contratto con la sua nuova squadra. All'Atalanta, oltre a circa 20 milioni di euro, andrà il giovane Matteo Pessina. Si tratta del settimo acquisto dell'estate per i rossoneri, dopo gli arrivi di Musacchio, Kessie, Rodriguez, André Silva, Borini e Calhanoglu.

20:14Calcio: al Genoa arriva Galabinov, parte Beghetto

(ANSA) - GENOVA, 5 LUG - Visite mediche superate con successo per Andrej Galabinov, nuovo acquisto del Genoa. L'ex attaccante del Novara, dodici reti nell'ultimo campionato di serie B, firmerà a breve il contratto che lo legherà alla società rossoblù. A fronte di un arrivo da segnalare il passaggio in prestito al Frosinone dell'esterno Andrea Beghetto che era arrivato al Grifone dalla Spal a gennaio, ma aveva trovato poco spazio: appena due presenze. Con oggi intanto si chiudono le vacanze per i giocatori del Genoa che domani riprenderanno gli allenamenti. Al mattino visite mediche e test funzionali in un centro medico, nel pomeriggio a partire dalle 18 allenamento aperto ai tifosi.

20:11Calcio: Sampdoria, Palombo è il vice di Giampaolo

(ANSA) - GENOVA, 5 LUG - Angelo Palombo lascia il calcio giocato. L'ex capitano della Sampdoria però non abbandonerà la squadra che lo accolse nel 2002. Palombo, al quarto posto nella lista dei giocatori con maggior numero di presenze con i blucerchiati, è entrato a far parte dello staff tecnico di Marco Giampaolo. L'annuncio oggi al raduna della squadra. Quella odierna dunque per l'ex centrocampista è stata la prima giornata da tecnico.

20:06Rogo di sterpaglie vicino a Roma, evacuati case e asilo

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel pomeriggio su via Tiburtina, poco prima del centro di Tivoli, vicino a Roma. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato di Tivoli. Secondo quanto si è appreso è stato sgomberato un centro di accoglienza per immigrati che ospitava 140 persone, danneggiato dalle fiamme. Evacuati un asilo dove si trovavano 18 bambini e alcune abitazioni a causa del fumo. Secondo quanto si è appreso, le fiamme hanno coinvolto anche un distributore di benzina e danneggiato due auto che si trovavano nel parcheggio della vicina caserma della Guardia di finanza. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere gli ultimi focolai.

19:52Calcio: entusiasmo per il Milan, 5mila tifosi al raduno

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 5 LUG - Un caloroso abbraccio ha salutato il Milan nel giorno del raduno a Milanello. Sono circa 5mila i tifosi che hanno accolto la squadra, tra cori, striscioni ("Alla nuova società la nostra fedeltà") e un corteo della Curva Sud, che negli ultimi due anni aveva mancato l'appuntamento in contrasto con la precedente dirigenza. Un entusiasmo che, per toni e numeri, non si registrava dal 2011, dalla stagione in cui il Milan, allora allenato di Allegri, era reduce dallo scudetto, l'ultimo vinto dal club. La Curva Sud ha salutato i nuovi acquisti presenti con applausi, mentre non ci sono stati striscioni né cori per Donnarumma, il diciottenne portiere al centro di una complicata trattativa per il rinnovo del contratto, atteso a Milanello solo l'11 luglio.

19:49Calcio: l’Arsenal ufficializza Lacazette, 60 mln al Lione

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - L'Arsenal vuole tornare a dire la sua in Premier League e per farlo servono i gol. Quelli di Alexandre Lacazette, attaccante della nazionale francese prelevato dal Lione per 60 milioni di euro, secondo quanto riferiscono i media britannici. L'acquisto, il più oneroso nella storia dei Gunnes, è stato ufficializzato oggi dal club londinese che sul proprio sito parla di "contratto a lungo termine" per il 26enne. La cifra record pagata per Lacazette (autore di 37 reti nella scorsa stagione) è stata confermata dal Lione e batte i 50 milioni sborsati dall'Arsenal nel 2013 per prelevare Mesut Ozil dal Real Madrid.

19:47Matteo Renzi, ‘Avanti’, un libro per andare oltre il post

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Rispondere alle critiche, sviscerare la sua esperienza: Matteo Renzi lo fa in 'Avanti', è questo il titolo del suo libro, che uscirà il 12 luglio per Feltrinelli: una strada in mezzo ad un bosco piena di dossi in copertina, lui nel retro in bianco e nero, in sella alla bicicletta ed in maniche di bianca camicia che pedala... "Per questo, anche per questo, ho scritto questo libro. Per invitare, coinvolgere, entusiasmare. Perché ho capito di essere depositario dei sogni di una parte degli italiani - e non per quello che sono io, ma per una serie di circostanze. Perché penso - continua Renzi - che un politico abbia il dovere di andare oltre i 140 caratteri di un post per esprimere compiutamente le proprie idee. Perché sono convinto che chi ha svolto un servizio per le istituzioni debba essere trasparente e sviscerare punto per punto gli argomenti che hanno segnato la sua esperienza o - più banalmente - rispondere alle critiche che gli sono state rivolte." Avanti costa 15 euro, per 240 pagine.