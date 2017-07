Ultima ora

21:48Maradona: giunto in extremis in Comune per la cittadinanza

(ANSA) - NAPOLI, 5 LUG - Diego Armando Maradona è appena giunto nel municipio di Napoli per ricevere la cittadinanza onoraria. L'appuntamento era previsto per le 20, come reso noto nel pomeriggio dal Comune, e da quell'ora è iniziata l'attesa di circa 150 persone tra assessori, consiglieri comunali, giornalisti accreditati e dipendenti-tifosi del Comune. A quanto pare l'ex pibe de oro avrebbe voluto ricevere la cittadinanza in piazza del Plebiscito e non in Comune: da qui una trattativa svoltasi dietro le quinte e conclusa ora, quando manca meno di mezz'ora all'inizio del 'Maradona show' in piazza del Plebiscito.

21:08I Nuovi Eroi, ecco chi accetta le sfide del mercato

(ANSA) - ROMA - Il panorama lavorativo italiano è profondamente cambiato, così come il rapporto che, soprattutto le nuove generazioni, hanno con il lavoro. Sempre più servono coraggio e fantasia, intraprendenza e spirito di sacrificio, visione e innovazione. Caratteristiche che accomunano i "Nuovi Eroi" del nostro tempo, coloro che accettano le sfide del mercato e scommettono sulle proprie idee e il proprio talento. Di loro - e con alcuni di loro - si è discusso durante un incontro presso la nuova sede Red Bull Italia, che ha visto Oscar di Montigny, autore del libro "Il Tempo dei Nuovi Eroi", presentare il progetto editoriale "New Heroes", nato in collaborazione con il sito RedBull.com. "New Heroes" è una rubrica a tema lavoro, pubblicata sul sito RedBull.com dal primo luglio, che ha l'intento di raccontare le storie dei "Nuovi Eroi" del mondo del lavoro, ovvero giovani realtà imprenditoriali italiane che stanno sviluppando progetti innovativi e dal forte impatto sociale.

21:06Tortura: Camera, ok a legge, ora in Italia è reato

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Sì definitivo dell'Aula della Camera al disegno di legge che introduce nell'ordinamento italiano il reato di tortura. Il testo è stato approvato alla Camera con 198 voti a favore, 35 contrari e 104 astenuti. A favore del testo hanno votato Pd e Ap. Contro Fi, Cor, Fdi e Lega. Ad astenersi sono stati M5S, Si, Mdp, Scelta civica e Civici e innovatori. "L'Italia ha finalmente colmato una grave mancanza nel proprio ordinamento. L'approvazione definitiva della legge che introduce il delitto di tortura rappresenta un passaggio importante, per il quale il Parlamento lavora da quasi vent'anni e del quale non possiamo che essere soddisfatti", ha affermato la ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro.

21:05Expo: legale Sala, sua azione improntata a trasparenza

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - "Il sindaco Sala conferma la sua decisione di non commentare in alcun modo il merito dell'inchiesta. Da parte mia desidero sottolineare che lo stralcio parziale, relativo alle piante, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di amministrazione di Expo il 28 maggio 2012. Ed è stato inoltre il risultato di un processo di valutazione diretto in prima persona dal responsabile unico del procedimento ingegnere Carlo Chiesa". Così l'avvocato Salvatore Scuto, legale del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato con l'ANSA quanto emerso negli atti della Gdf sull'inchiesta relativa agli appalti della piastra di Expo. Questo - secondo il legale di Sala, che è indagato per turbativa d'asta - "sottolinea e conferma che tutta l'azione svolta dall'ad di Expo è stata improntata alla più assoluta trasparenza".

20:58Maradona: a 90′ dalla festa piazza Plebiscito è semivuota

(ANSA) - NAPOLI, 5 LUG - A meno di un'ora e mezza dall'inizio dello show in onore di Maradona, piazza Plebiscito è semivuota. I due-trecento tifosi in attesa prima dell'apertura dei varchi sono riusciti a conquistare l'ambito posto di fronte al palco, ma contrariamente alle attese - la capienza massima era stata fissata in 30mila spettatori per motivi di ordine pubblico, con rigorose misure di sicurezza - per ora l'afflusso del pubblico è estremamente limitato. Prosegue intanto il giallo sulla consegna della cittadinanza onoraria: il palco per la cerimonia è stato allestito nel cortile di palazzo San Giacomo, sede del municipio di Napoli, dove però Maradona non vorrebbe recarsi. Il sindaco de Magistris aveva fissato per le 20 la consegna della pergamena, e dell'argentino per ora non c'è traccia.

20:55Migrante ucciso: a Fermo manifestazione antirazzista

(ANSA) - FERMO, 5 LUG - Oltre un migliaio di persone, ma altre stanno arrivando in pullman da tutte le Marche, partecipa a Fermo alla manifestazione antirazzista organizzata dal Comitato 5 luglio e da un centinaio di associazioni, movimenti e sigle sindacali per ricordare Emmanuel Chidi Nnamdi, il migrante nigeriano ucciso il 5 luglio di un anno fa dall'ultrà Amedeo Mancini, solo per aver difeso la propria moglie, Chyniere, da insulti razzisti. Uno striscione del Comitato 5 luglio apre il corteo, che, partito da piazza Dante, sta sfilando per le vie del centro di Fermo e deporrà una targa e un mazzo di fiori nel luogo in cui Emmanuel è caduto. L'attore Neri Marcorè farà poi un intervento in piazza del Popolo, dove suoneranno alcuni gruppi musicali. Proprio ieri la salma di Emmanuel è stata rimpatriata in Nigeria, come era desiderio della vedova Chyniere, che non è presente alla manifestazione. ''Solo nel Mediterraneo - ricordano Cgil, Cisl e Uil - oltre 35.000 persone sono morte e nessuno parla del dolore in cui vivono le loro famiglie. Non possiamo accettare una società che sterilizzi il dolore, nasconda il tema dei diritti umani e veda l'immigrazione come un problema collegato all'illegalità e al pericolo''. (ANSA).

20:50Calcio: raduno Fiorentina, tifosi contestano i Della Valle

(ANSA) - FIRENZE, 5 LUG - E' partito tra le contestazioni dei tifosi viola il primo giorno di raduno della Fiorentina stagione 2017-'18. Intorno alle 19.00, davanti allo stadio Artemio Franchi, si sono raccolti circa 400 tifosi che hanno contestato i Della Valle e la dirigenza del club viola per la gestione della società e le ultime operazioni di mercato, in particolare quelle su Borja Valero, Nikola Kalinic e Federico Bernardeschi. Una tifoseria che ha perso passione e voglia di sognare, dicono in coro i tifosi presenti. Ai cancelli del Franchi appesi anche due striscioni: "Bugie, vie legali e falsità... Ci fa schifo questa società! Ora querelateci tutti" e poi "Grandi uomini parlano, piccoli uomini querelano. Andatevene!". Entrambi gli striscioni sono firmati 1926, il club più importante della curva Fiesole. Successivamente sono partiti cori contro la proprietà viola.