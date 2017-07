Ultima ora

23:33Calcio: Budimir lascia Sampdoria e torna col Crotone

(ANSA) - CROTONE, 5 LUG - Ante Budimir tornerà a vestire nel prossimo campionato di serie A la maglia del Crotone. Dopo la breve parentesi con la Sampdoria, l'attaccante croato torna nella squadra che più di tutte ne ha valorizzato le qualità tecniche. A conclusione dell'incontro con il dg della società calabrese, Raffaele Vrenna, è arrivata in serata la firma sul contratto che ha sancito il passaggio dell'attaccante dalla Sampdoria al Crotone, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato in due milioni.

23:31Calcio: Samp, fatta per il polacco Kownacki

(ANSA) - GENOVA, 5 LUG - La Sampdoria ha praticamente definito l'arrivo del ventenne attaccante polacco David Kownacki dal Lech Poznan. Il bomber, protagonista con la Nazionale Under 21 nei recenti Europei, sembrava ad un passo dallo Standard Liegi. I blucerchiati che seguivano il ragazzo da tempo hanno concluso oggi per l'acquisto a titolo definitivo di Kownacki per una cifra superiore ai 4 milioni. L'annuncio è arrivato via Twitter dall'agenzia, Topgol, che segue gli interessi del giocatore: "C'è l'accordo tra Sampdoria e Lech Poznan, siamo ai dettagli...", c'era scritto sul messaggio che ha sancito l'intesa per il trasferimento del ragazzo.

23:16Calcio: Genoa, dalla Roma ecco Zukanovic

(ANSA) - GENOVA, 5 LUG - Colpo a sorpresa del Genoa che ha concluso con la Roma il prestito del mancino Ervin Zukanovic, nell'ultima stagione in forza all'Atalanta. Il giocatore arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a poco più di un milione. Zukanovic, alla Roma dal 2016, in Italia ha vestito anche le maglie di Chievo e Sampdoria. Può giocare indifferentemente centrale difensivo o terzino sinistro ed ha nella potenza nei calci di punizione un'arma in più. Nessuna conferma invece su un possibile interessamento per Goldaniga del Palermo, accostato al Grifone.

23:09Calcio: Inter, Gabigol non convocato per il raduno

(ANSA) - MILANO, 5 LUG - Niente Gabriel Barbosa, al centro di trattative di mercato, perché l'Inter gli ha concesso qualche giorno di riposo in più e neppure il capitano Mauro Icardi che è stato impegnato con la nazionale e raggiungerà la squadra direttamente in ritiro: l'Inter ha annunciato i convocati per domattina ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione della nuova stagione nel primo giorno di lavoro di Luciano Spalletti. Nel pomeriggio la squadra nerazzurra partirà per il Riscone di Brunico dove resterà in ritiro fino al 16 luglio. Gabigol potrebbe essere ceduto in prestito ma lunedì dovrebbe raggiungere la squadra. Luciano Spalletti inizierà a lavorare senza Perisic, Gagliardini, Medel, Eder, Candreva, Nagatomo e D'Ambrosio, che alla spicciolata però raggiungeranno tutti l'Alto Adige. Intanto potrà conoscere tanti giovani nerazzurri e i due nuovi volti: Jens Odgaard acquistato dalla squadra danese del Lyngby e Nicolò Zaniolo arrivato dall'Entella.

22:57Wimbledon: dopo Fognini, anche Giorgi al terzo turno

(ANSA) - LONDRA, 5 LUG - Non solo Fabio Fognini, anche Camila Giorgi approda al terzo turno dei Championships. In tre set la tennista nata a Macerata ha superato la statunitense Madison Keys, testa di serie n.17, con il punteggio di 6-4. 6-7(10), 6-1. Al terzo turno Giorgi affronterà regina di Parigi, la lettone Jelena Ostapenko, 13/a testa di serie. Nel tabellone maschile, sempre per il secondo turno, Rafa Nadal ha sconfitto in tre set lo statunitense Donald Young per 6-4, 6-2, 7-6.

22:42E’ morto Navarro Valls, la ‘voce’ di Papa Woitjla

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - E' morto Joaquin Navarro Valls., per oltre vent'anni la 'voce' di Giovanni Paolo II. Prima medico, poi giornalista, fu chiamato nel 1984 dal Papa polacco a rivestire un compito - capo della Sala stampa Vaticana - che si rivelò un ruolo chiave del pontificato, quello della comunicazione. Sempre accanto a Wojtyla al quale lo legava uno stretto rapporto di fiducia e di amicizia. Indimenticabili le sue lacrime il giorno in cui riferì dell'ultimo bollettino medico di un Papa ormai agonizzante che sarebbe morto di lì a poche ore. Navarro Valls era nato a Cartagena (Spagna) il 16 novembre 1936. Studiò all'Università di Granada, ottenendo una laurea in Medicina e Chirurgia. Altre lauree ad honorem gli sono state conferite, così come riconoscimenti in Giornalismo e in Scienze delle Comunicazioni, e un master ad Harvard in psicologia. Poliglotta, appassionato di sport, fece parte dell'Opus Dei da quando, da ragazzo, incontrò il fondatore Josemaria Escrivà de Balaguer. Un incontro che risultò decisivo per la sua vita.

22:23Maradona: nessuno mi ha voluto bene come i napoletani

(ANSA) - NAPOLI, 5 LUG - "Nessuno mi ha voluto bene come voi". Così Maradona, ricevendo la pergamena della cittadinanza onoraria di Napoli dal sindaco Luigi De Magistris. "Sono diventato cittadino di Napoli il giorno che sono arrivato ma ringrazio il sindaco per questa cittadinanza e ringrazio tutti i napoletani", ha aggiunto Maradona. L'ex fuoriclasse del Napoli ha baciato la pergamena della cittadinanza e l'ha firmata. Il sindaco ha abbracciato l'ex capitano: "Ha fatto sognare i napoletani,e con lui la città ha dimostrato di saper vincere". Brevissima la cerimonia, su una pedana allestita nell'androne di Palazzo San Giacomo, durata appena 10'. Subito dopo Maradona ha lasciato il Municipio per recarsi in piazza del Plebiscito, per lo spettacolo celebrativo del primo scudetto del Napoli, nel 1987. Sono circa 10 mila i presenti a pochi minuti dall'inizio dello spettacolo. Una cifra consistente, ma nettamente al di sotto dei 30 mila previsti ed autorizzati dalla Questura di Napoli, che ha predisposto misure di sicurezza straordinarie.