Ultima ora

00:14Trump in Europa: arrivato a Varsavia

(ANSA) - VARSAVIA, 5 LUG - Il presidente americano Donald Trump è giunto stasera a Varsavia, prima tappa del suo secondo viaggio in Europa che lo porterà ad Amburgo per il vertice del G20. Dopo la Polonia dove si prevede un'accoglienza calorosa, Trump in Germania vedrà diversi leader, tra cui Vladimir Putin. Il primo incontro con il presidente russo avviene dopo la bufera del Russiagate e sullo sfondo delle tensioni dopo l'ultimo lancio missilistico della Corea del Nord. Occhi puntati anche sull'incontro di Trump con il presidente cinese Xi Jinping. Trump vedrà naturalmente anche la cancelliera Angela Merkel che farà gli onori di casa al G20.

00:13Maradona: dirò a Infantino di razzismo contro noi napoletani

(ANSA) - NAPOLI, 5 LUG - "Noi napoletani quando andiamo a giocare ovunque soffriamo il razzismo. Ne devo parlare con Infantino (presidente della Fifa, ndr) perché siamo tutti uguali ma qui, e io l'ho vissuto in carne e ossa, il napoletano è discriminato". Lo ha detto Diego Armando Maradona dal palco di Piazza Plebiscito alla festa per l' anniversario del primo scudetto del Napoli. Maradona ha ringraziato "il sindaco di Napoli e tutti quelli che hanno reso possibile che io da oggi sono uno in più di voi". Sulla concessione della cittadinanza napoletana, Maradona ha sottolineato: "In Italia serve sempre un pezzo di carta, ma io sono sempre stato napoletano". L' ex "Pibe de oro" era salito sul palco accolto dal coro "Diego, Diego" ed ha ballato sul coro "Ho visto Maradona" prima di dirigere i tifosi chiedendo il coro "un capitano". Poi sul palco sono saliti i campioni del Napoli del primo scudetto (1987), tra cui Ciro Ferrara, fischiato dalla piazza che gli ha subito dedicato il coro "chi non salta e' juventino".

00:11Mo: piano comune Gerusalemme per 800 case nella parte est

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 LUG - Il Comune di Gerusalemme ha in programma l'approvazione di un piano per la prossima costruzione di 800 nuove case nei quartieri di Pisgat Ze'ev, Neve Yaakov, Ramot e Gilo, tutti nella parte est della città. Lo ha ribadito lo stesso comune spiegando che sono in programma anche 114 nuove case nei quartieri di Jabel Mukaber, Ras al-Amud, Sharafat, Shuafat e A-Tur, a prevalenza araba. Se il piano avrà il definitivo via libero, sarà la prima volta - hanno notato i media - da quando il presidente Usa ha chiesto ad Israele una restrizione nella costruzione di nuove case a Gerusalemme est. In una nota, il sindaco di Gerusalemme Nir Barkat ha detto che "le costruzioni sono necessarie e importanti per la città e che continueranno a piena forza".

00:04Libia: Haftar, Bengasi entra in un’era di pace

(ANSA-AP) - IL CAIRO, 05 LUG - In un discorso televisivo, il generale Khalifa Haftar ha annunciato l'eliminazione delle ultime sacche di resistenza di jihadisti e altri oppositori armati da Bengasi con la completa liberazione della città dal terrorismo. "Bengasi entrerà in una nuova era di stabilità, prosperità e pace. Gli sfollati torneranno a casa", ha detto il comandante generale dell'esercito nazionale libico. In città vi sono stati fuochi artificiali e spari per festeggiare.

00:02Corea Nord: Onu, duro scontro Usa-Russia su sanzioni

(ANSA) - NEW YORK, 5 LUG - Durissimo braccio di ferro tra Usa e Russia in Consiglio di Sicurezza Onu sulle sanzioni alla Nord Corea. L'ambasciatore di Mosca Vladimir Safronkov ha detto che "le sanzioni non risolveranno la crisi nordcoreana e non possono essere la soluzione". L'ambasciatrice Usa Nikki Haley, invece, ha risposto che "se la Russia non vuole sostenere misure più severe contro Pyongyang deve mettere il veto alla bozza di risoluzione" che presenterà nei prossimi giorni. Ma in questo caso, gli Stati Uniti "andranno per la loro strada".

23:33Calcio: Budimir lascia Sampdoria e torna col Crotone

(ANSA) - CROTONE, 5 LUG - Ante Budimir tornerà a vestire nel prossimo campionato di serie A la maglia del Crotone. Dopo la breve parentesi con la Sampdoria, l'attaccante croato torna nella squadra che più di tutte ne ha valorizzato le qualità tecniche. A conclusione dell'incontro con il dg della società calabrese, Raffaele Vrenna, è arrivata in serata la firma sul contratto che ha sancito il passaggio dell'attaccante dalla Sampdoria al Crotone, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato in due milioni.

23:31Calcio: Samp, fatta per il polacco Kownacki

(ANSA) - GENOVA, 5 LUG - La Sampdoria ha praticamente definito l'arrivo del ventenne attaccante polacco David Kownacki dal Lech Poznan. Il bomber, protagonista con la Nazionale Under 21 nei recenti Europei, sembrava ad un passo dallo Standard Liegi. I blucerchiati che seguivano il ragazzo da tempo hanno concluso oggi per l'acquisto a titolo definitivo di Kownacki per una cifra superiore ai 4 milioni. L'annuncio è arrivato via Twitter dall'agenzia, Topgol, che segue gli interessi del giocatore: "C'è l'accordo tra Sampdoria e Lech Poznan, siamo ai dettagli...", c'era scritto sul messaggio che ha sancito l'intesa per il trasferimento del ragazzo.