08:13Migranti: Belgio, ‘non apriremo nostri porti’

(ANSA) - TALLINN, 6 LUG - "Non credo che il Belgio aprirà i suoi porti" ai migranti salvati nel Mediterraneo. Così il ministro per l'Asilo e politica migratoria belga Theo Francken arrivando all'incontro informale a Tallinn.

07:52Tunisia: visita del presidente palestinese Mahmoud Abbas

(ANSAmed) - TUNISI, 6 LUG - Il presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) è da oggi a Tunisi per una visita ufficiale di tre giorni su invito del presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi. Lo rende noto un comunicato della presidenza di Cartagine nel quale si precisa che al centro dei colloqui vi saranno gli ultimi sviluppi della questione israelo-palestinese e le relazioni bilaterali fra Palestina e Tunisia. In programma incontri con il Capo dello Stato Essebsi, il presidente del parlamento, Mohamed Ennaceur, ed il premier Youssef Chahed. Abbas aprirà inoltre la prima edizione delle giornate mediche organizzate dall'associazione medica tunisino-palestinese, in collaborazione con la Facoltà di medicina di Tunisi. Abbas proveniente da Parigi dove ha incontrato il presidente francese Macron, volerà al Cairo l'8 luglio per un incontro con il suo omologo egiziano Abdel Fattah al Sisi.

07:05Siria: Tillerson, Isis su orlo completa sconfitta

(ANSA) - WASHINGTON, 6 LUG - "Con la liberazione di Raqqa in corso, l'Isis è stato ferito gravemente e potrebbe essere sull' orlo della completa sconfitta in Siria se tutte le parti si concentreranno su questo obiettivo": lo ha detto il capo della diplomazia Usa Rex Tillerson. "Per completare la missione - ha aggiunto - la comunità internazionale, e specialmente la Russia, devono rimuovere gli ostacoli per sconfiggere l'Isis e aiutare a fornire stabilità per impedire all'Isis di risorgere nuovamente dalle ceneri del loro Califfato fallito e fraudolento".

07:02Siria: Usa pronti a no fly zone con Russia

(ANSA) - WASHINGTON, 6 LUG - Gli Usa sono "pronti ad esplorare la possibilità di stabilire con la Russia meccanismi comuni per assicurare la stabilità, comprese le no-fly zone, osservatori sul campo del cessate-il-fuoco e il coordinamento degli aiuti umanitari": lo ha annunciato il segretario di Stato Rex Tillerson alla vigilia dell'incontro fra Trump e Putin al G29. Usa e Russia hanno ''differenze irrisolte'' su varie questioni - ha aggiunto - ma hanno anche il potenziale per cooperare. Mosca, "come garante del regime di Assad", ha una "responsabilità speciale", tra cui "assicurare che siano soddisfatte le necessità del popolo siriano, che nessuna fazione riprenda o occupi illegittimamente le aree liberate dall'Isis o da altri gruppi terroristici e prevenire l'ulteriore uso di armi chimiche da parte di Assad".

06:57Mafia: blitz Cc Catania contro clan Santapaola, 26 arresti

(ANSA) - CATANIA, 6 LUG - Ventisei arresti e oltre 100 perquisizioni dei carabinieri di Catania sono in corso nei rioni San Cristoforo e San Giovanni Galermo, dove ci sono i più redditizi "supermarket" della droga. I reati ipotizzati dal Gip sono associazione mafiosa, armi e traffico di stupefacenti ed estorsione. Per la Dda della Procura gli indagati sono affiliati al clan Santapaola, capeggiato nel 2015 e 2016 da Francesco Santapaola e da Marcello Magrì. Il blitz è il proseguo di indagini del Reparto Operativo dell'Arma che hanno permesso in due anni di disarticolare il gruppo di Andrea Luca Nizza, latitante arrestato il 15 gennaio 2017, che era riuscito a creare un "cartello" della droga con il monopolio di "piazze di spaccio" in diversi rioni della città, acquisendo sempre più consenso nella famiglia Santapaola, anche per i rilevanti guadagni che procurava al clan. Sull'operazione in corso ci sarà alle 11 un incontro con i giornalisti nella sala stampa della Procura di Catania. (ANSA).

06:56Venezuela: evacuato Parlamento dopo nove ore di assedio

(ANSA) - CARACAS, 6 LUG - Circa 350 persone sono state evacuate stasera dall'Assemblea Nazionale venezuelana, dopo essere rimaste rinchiuse per più di nove ore dentro alla sede legislativa, circondata da militanti chavisti che hanno anche invaso il palazzo e aggredito deputati, giornalisti e funzionari parlamentari. "Un gruppo minuscolo di persone pagate dal governo sono venuti oggi in questa sede per sequestrare non i deputati o i giornalisti, bensì la sovranità popolare venezuelana, la nostra democrazia", ha detto alla stampa Julio Borges, presidente dell'Assemblea Nazionale."Maduro ha detto che condanna questi fatti di violenza, ma la verità è che è lui l'unico responsabile di questa violenza", ha concluso il presidente del Parlamento. Condanna da tutti gli Stati vicini e anche dal presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, che ha definito il Parlamento venezuelano "un simbolo della democrazia", e ha aggiunto che "il Parlamento Europeo chiede elezioni subito" per risolvere la grave crisi politica nel Paese sudamericano.

06:46Ucraina, Usa pensano a nomina inviato

(ANSA) - WASHINGTON, 6 LUG - Gli Usa stanno considerando l'ipotesi di nominare un loro inviato nei negoziati legati all'accordo di Minsk per la pace in Ucraina. Lo ha reso noto un funzionario del dipartimento di Stato in una conferenza telefonica, alla vigilia della visita del segretario di stato Rex Tillerson a Kiev, il 9 luglio. La presenza americana è stata chiesta da tutte le parti (Francia, Germania, Ucraina e Russia).