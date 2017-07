Ultima ora

11:13Calcio: Commissione esame,da Donnarumma mancanza di rispetto

(ANSA) - VIGEVANO (PAVIA, 6 LUG - "Un comportamento che rappresenta una grave mancanza di rispetto per la scuola, per la Commissione e per gli studenti delle classi coinvolte": è il severo commento della professoressa Elda Frojo, presidente della Commissione d'esame di fronte alla quale Gianluigi Donnarumma doveva sostenere l'esame di maturità per diplomarsi, da privatista, in ragioneria all'istituto paritario Leonardo da Vinci di Vigevano. "Il signor Donnarumma - ha detto all'ANSA l'insegnante, che è preside all'istituto professionale Pollini di Mortara - ha chiesto di sostenere le prove suppletive. Il Miur, giustamente, cerca di incoraggiare coloro che si dedicano allo sport ma vogliono comunque proseguire negli studi. Nel caso del signor Donnarumma si è ritenuto che la partecipazione ai Campionati Europei under 21 giustificasse la richiesta. Chiaramente questo ha comportato un rallentamento dei lavori: i colloqui d'esame sono stati interrotti per consentire all'ormai ex candidato di sostenere le prove scritte".(ANSA).

11:11Golf: British Open lascia sterlina, pagherà premi in dollari

(ANSA) - LONDRA, 6 LUG - Addio sterlina, almeno per quest'anno. Il British Open, il più antico torneo di golf, ha annunciato che paghera' tutti i premi in dollari statunitensi. Il montepremi sarà di 10 milioni e 250mila dollari, 1,84 dei quali destinati al vincitore. Il torneo, la cui prima edizione si è svolta nel 1860, è in programma dal 20 al 23 luglio prossimo al Royal Birkdale, sulle coste del Lancashire, in Inghilterra. La decisione di abbandonare la sterlina è stata giustificata con "lo sviluppo di un mercato sempre più globale" e col fatto che il dollaro è attualmente la valuta più ampiamente usata per i premi in golf. Il vincitore dello scorso anno, lo svedese Henrik Stenson, ha portato a casa 1.175.000 sterline, pari a 1.549.590 dollari. Il valore della sterlina ha cominciato a cadere dopo che la Gran Bretagna ha votato per la Brexit.

11:05Migranti: Alfano, condivisione con Francia su Mediterraneo

(ANSA), ROMA, 6 LUG - "C'è una specifica attenzione e una grande condivisione tra Italia e Francia sulla questione mediterranea". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano dopo il suo incontro alla Farnesina con il collega francese Jean-Yves Le Drian prima della conferenza dei paesi di transito. "Italia e Francia - ha sottolineato Alfano - sono unite da una vocazione mediterranea e da un'intensa attività che la storia e la geografia ci consegnano come un dovere". La conferenza di oggi, ha aggiunto il titolare della Farnesina, e' "in un formato senza precedenti e avviene in contemporanea con il vertice dei ministri degli Interni e della Giustizia europei a Tallinn". Questo, "crea un'ottima occasione per lavorare su entrambi i fronti, Interno ed Esteri".

11:01Dalai Lama: compie 82 anni, festeggiamenti in Ladakh

(ANSA) - NEW DELHI, 6 LUG - Migliaia di tibetani si sono riuniti oggi a Leh, capoluogo della divisione del Ladakh nello Stato indiano di Jammu & Kashmir, per festeggiare l'82/mo compleanno del Dalai Lama, loro leader spirituale. Un portavoce dell'Amministrazione centrale tibetana (Cta, in esilio) ha indicato all'agenzia di stampa Ians che a partire dalle 8.00 locali i tibetani, con indosso i tradizionali abiti da cerimonia, hanno partecipato a "speciali sessioni di preghiera nel complesso Shiwatsel Phodrang per assicurare lunga vita a Sua Santità". Da parte sua il Dalai Lama, venerato come un 'Dio vivente', era presente alla cerimonia, a cui ha partecipato anche il premier tibetano in esilio Lobsang Sangay, ed ha benedetto i fedeli. Nato il 6 luglio 1935 a Taktser (Tibet nord-orientale) il Dalai Lama fu riconosciuto all'età di due anni quale reincarnazione del 13/mo Dalai Lama, Thubten Gyatso.

10:35Migranti: raccolta frutta a Saluzzo, emergenza abitativa

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 6 LUG - Parte in questi giorni, nel distretto frutticolo di Saluzzo, in provincia di Cuneo, la stagione di raccolta delle pesche. Nonostante gli sforzi di Caritas, Comuni e comunità Papa Giovanni XXIII, circa 300 stagionali sono accampati nell'area del Foro Boario, senza un posto in cui dormire (lo scorso anno la Caritas aveva allestito un campo di accoglienza con 300 posti letto). Caritas, Comuni della zona e associazioni agricole hanno allestito 350 soluzioni alloggiative tra container, campi di accoglienza e alloggi, destinati principalmente a chi è in grado di esibire un contratto di lavoro stagionale. Sono centinaia i ragazzi africani in cerca di un lavoro nella raccolta della frutta. In prevalenza provengono dall'Africa Sub Sahariana (Burkina Faso, Mali, Senegal) in possesso di regolare permesso di soggiorno. "Sotto i viali del Foro Boario a Saluzzo, bivaccano circa 300 persone senza contratto a cui il Comune - dichiara il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni - col contributo di Caritas, ha fornito una tettoia, 10 docce, 10 wc e 20 fornelli per garantire un minimo di assistenza. Sono in allestimento altre due tettoie ed il 17 luglio ne sarà montata una terza. Ogni giorno la ditta dei servizi ecologici, con l'ausilio della polizia municipale, si reca al Foro Boario per lo spazzamento e la raccolta rifiuti. Lo stesso fa la Caritas. La situazione rimane però drammatica, forse più che nel passato. C'è un problema di accoglienza generale che non è risolvibile localmente".(ANSA).

10:35Cina: peggiorate condizioni salute dissidente Liu

(ANSA) - PECHINO, 6 LUG - Le condizioni di salute di Liu Xiaobo, Nobel per la Pace e dissidente cinese, sono peggiorate a causa dell'accumulo di liquidi nell'addome: lo riporta il First Hospital of China Medical University di Shenyang, provincia di Liaoning, in una nota postata sul suo sito in cui si dice che il medico responsabile ha informato la famiglia degli sviluppi. Liu, 61 anni, è stato condannato nel 2009 a 11 anni di carcere per "incitamento alla sovversione dei poteri dello Stato". A maggio gli è stato diagnosticato un cancro al fegato in fase avanzata.

10:31Truffe: 146 denunciati per rimborsi Iva, danno 700mila euro

(ANSA)- VARESE, 6 LUG - Centoquarantasei persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Malpensa (Varese) per associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello stato in materia di "tax free", a seguito di un'indagine coordinata dalla Procura di Busto Arsizio (Varese). Gli indagati, secondo quanto emerso nell'indagine, mostravano passaporti stranieri, ma erano di fatto residenti e domiciliati in Italia e avrebbero acquistato merce in alcuni dei più famosi outlet di abbigliamento e accessori del paese, per poi andare all'ufficio "tax refund" di Malpensa per riscuotere il rimborso Iva previsto per i cittadini stranieri. I finanzieri hanno ricostruito anche la rete di commercio alla base della frode, che sarebbe costata alle casse dello Stato circa settecentomila euro di Iva non pagata.