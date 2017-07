Ultima ora

13:18Calcio: Romelu Lukaku dall’Everton allo United

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - Un altro trasferimento da cifre record per la Premier League, e anche in questo caso compare il nome di Mino Raiola. Manchester United ed Everton hanno raggiunto un accordo, secondo la BBC, per il trasferimento di Romelu Lukaku all'Old Trafford per 75 milioni di sterline, circa 88 milioni di euro. L'attaccante belga dell'Everton, 24 anni, assistito dall'agente di Pogba e Donnarumma, ha segnato lo scorso anno 25 gol nel campionato inglese e compie ora il percorso inverso rispetto a Wayne Rooney, che ieri ha annunciato il suo ritorno all'Everton dallo United. Lukaku era sbarcato in Premier nel 2011, proveniente dall'Anderlecht, ma il Chelsea guidato da Mourinho l'aveva ceduto all'Everton nel 2014 per 28 milioni di sterline. Ora e' stato lo stesso allenatore portoghese a chiedere allo United di acquistarlo, strappandolo alla concorrenza proprio del Chelsea.

13:12Calcio: Budimir torna a Crotone, entusiasta nuova stagione

(ANSA) - CROTONE, 6 LUG - "Per me è una giornata molto importante perché sono di nuovo un calciatore del Crotone". Sono le prime parole di Ante Budimir, l'attaccante croato che ha firmato l'accordo che ha sancito il passaggio dalla Sampdoria al Crotone con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro "Sono molto felice ed entusiasta per la nuova stagione - ha aggiunto - mi sento carico e sono pronto per mettermi a disposizione dell'allenatore ed aiutare la squadra per il prossimo campionato". Budimir, protagonista con i suoi 16 gol alla promozione in Serie A del Crotone nella stagione 2015-2016, torna con la voglia di riscattarsi dopo un torneo in sordina alla Sampdoria. "Credo che il Crotone possa fare buone cose. L'anno scorso ho visto tante partite del Crotone e non mi piace dire che la salvezza sia stata un miracolo. Credo invece che dietro ci sia stato un grande lavoro ed una mentalità di non arrendersi che mister Nicola ha saputo trasmettere ai ragazzi".

13:09Maradona: de Magistris, troppe polemiche ma è andata bene

(ANSA) - NAPOLI, 6 LUG - "C'è stata qualche polemica di troppo e sono anche state create storie che non esistevano. Alla fine è andato tutto bene e Maradona è arrivato". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, all'indomani del conferimento della cittadinanza onoraria al Pibe de Oro. Per il sindaco "l'evento ha diradato nubi, tossine e polemiche". Dal primo cittadino è stata espressa "soddisfazione per aver voluto che in questa giornata dedicata a Maradona ci fosse il momento istituzionale del conferimento della cittadinanza onoraria con una cerimonia molto sobria ma intensa e commovente e poi la festa in piazza dove la gente era tutta per Diego, volevano sentirlo guardarlo, osservarlo". Rispetto alle polemiche che hanno accompagnato l'organizzazione dell'evento fino a pochi minuti prima, de Magistris ha sottolineato che "quando si parla di Maradona tutti si sentono nel diritto di dire la propria, c'è protagonismo, ma l'importante è che sia andato tutto bene anche sotto il profilo della sicurezza e dell'organizzazione".

13:08Calcio: Spalletti ‘mercato? Nostri ds al lavoro…’

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "Le sensazioni per questa nuova stagione che comincia sono le stesse di quando poi si è cominciato a parlare di questa nuova opportunità. Adesso, anzi, siamo ancora più motivati, perchè si parte e ci piace questa nuova realtà, questa nuova situazione". Lo dice Luciano Spalletti, a SportItalia, nel giorno del raduno dell'Inter. " Se sono contento del mercato? Noi - e' stata la risposta del tecnico, sorridendo - abbiamo a che fare con una buona squadra, dobbiamo fare il tentativo di migliorarla e lavoriamo.... lavorano soprattutto i direttori, perchè abbiamo i due direttori più bravi".

12:58Calcio: Conte, vacanze al mare con lo staff

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - Fare squadra: è la parola d'ordine di una vita, per Antonio Conte, e il tecnico italiano del Chelsea non si è smentito neanche in vacanza, nell'anno dello scudetto in Premier League. L'ex ct della nazionale ha infatti passato qualche giorno di relax in Sardegna con un nutrito gruppo di amici e compagni di lavoro. "Riuscire a condividere con il mio staff e le nostre famiglie qualche giorno di vacanza è stata un'esperienza molto bella. In Sardegna e in questo fantastico family resort, insieme abbiamo recuperato le energie fisiche e mentali necessarie per affrontare la nuova stagione", le parole di Conte sul profilo Facebook. Sulla spiaggia di Capo Boi, Conte ha trascorso la sua vacanza con la moglie Elisabetta e la figlia Vittoria, con il suo vice Angelo Alessio, il preparatore Paolo Bertelli e Chris Jones, il fratello e assistente Gianluca Conte più altri componenti lo staff tecnico del club londinese, tutti accompagnati da famiglia: in totale, quindici adulti e tredici tra bambini e adolescenti.

12:51Calcio: Conte fa ‘squadra’ anche al mare, vacanze con staff

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - Fare squadra: e' la parola d'ordine di una vita, per Antonio Conte, e il tecnico italiano del Chelsea non si e' smentito neanche in vacanza, nell'anno dello scudetto in Premier League. L'ex ct della nazionale ha infatti passato qualche giorno di relax in Sardegna con un nutrito gruppo di amici e compagni di lavoro. "Riuscire a condividere con il mio staff e le nostre famiglie qualche giorno di vacanza è stata un'esperienza molto bella. In Sardegna e in questo fantastico family resort, insieme abbiamo recuperato le energie fisiche e mentali necessarie per affrontare la nuova stagione". Le parole di Conte sul profilo Facebook. Sulla spiaggia di Capo Boi, Conte ha trascorso la sua vacanza con la moglie Elisabetta e la figlia Vittoria, con il suo vice Angelo Alessio, il preparatore Paolo Bertelli e Chris Jones, il fratello e assistente Gianluca Conte più altri componenti lo staff tecnico del club londinese, tutti accompagnati da famiglia: in totale, quindici adulti e tredici tra bambini e adolescenti.

12:49Calcio: Porto, Iker Casillas prolunga di un anno

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - Iker Casillas rimarrà ancora un anno nel Porto. Lo ha annunciato sul suo profilo Twitter lo stesso ex portiere del Real Madrid ponendo così fine alle voci di mercato. Secondo quanto riferiscono i media spagnoli il 36enne Casillas, arrivato in Portogallo nel 2015, era nel mirino di società come Liverpool, Psg e Olympique Marsiglia.