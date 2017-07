Ultima ora

16:37F.1: Vettel, le mie scuse ad Hamilton ma ora voltiamo pagina

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "Ho sbagliato, ho chiesto scusa a Lewis. Ora voltiamo pagina". Sebastian Vettel torna sull'incidente di Baku con Hamilton che gli è costato uno stop and go in gara e poi la censura della Fia. A Zeltweg, alla conferenza stampa in vista del Gp d'Austria, il ferrarista ha parlato con il rivale della Mercedes al fianco. "Quel che è successo l'abbiamo visto - ha aggiunto - Dalla macchina avevo una prospettiva diversa. Ho parlato con Lewis dopo la gara ma non voglio pompare ancora la questione. Ho detto tutto, il mio gesto è stato sbagliato, ho preso una penalità ed è andata così. Credo sia un nostro diritto tenere per noi quanto ci siamo detti. È stato un errore affiancarmi a lui e colpire la gomma; ma non volevo fargli male, non gli ho dato un pugno... Sul momento ho pensato avesse frenato, non sono certo fiero di quello che ho fatto: potessi tornare indietro lo cancellerei, ma non posso. Capisco che Lewis sia turbato, ma sono contento che abbia sottolineato come il rapporto e il rispetto tra noi siano intatti".

16:35Dimentica figlia in auto a Milano,salvata da polizia

(ANSA) - MILANO, 6 LUG - Una bimba di un anno dimenticata in auto dalla madre in un parcheggio della metropolitana è stata salvata grazie all'intervento di un passante e della polizia che ha sfondato un finestrino per tirarla fuori. La piccola portata al'ospedale non è in pericolo di vita ma ha subito un forte choc. E' successo questa mattina nel parcheggio della metropolitana di Bisceglie, a Milano. La donna, 38 anni, dopo aver parcheggiato, ha preso un treno per andare al lavoro e la bimba sarebbe rimasta chiusa in auto per un'oretta.

16:17Tennis: Wimbledon, Ferrer avanti grazie al forfait di Darcis

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - Nei primi match odierni al torneo di Wimbledon, dove si conclude il secondo turno, vittorie dello spagnolo David Ferrer sul belga Steve Darcis per ritiro di quest'ultimo a causa di problemi alla schiena (il risultato era di 3-0 al primo set per Ferrer) e del bulgaro Grigor Dimitrov sul cipriota Marcos Baghdatis per 6-3, 6-2, 6-1. Nel tabellone femminile, vincono la russa Svetlana Kuznetsova (6-0, 7-5 sulla connazionale Ekaterina Makarova), la statunitense CoCo Vandeweghe (6-4, 6-2 sulla tedesca Tatjana Maria) e la slovena Polona Hercog (6-7, 6-2, 6-2 sulla statunitense Varvara Lepchenko).

16:15Mafia Roma: confermata condanna per Daniele Ozzimo

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Confermata in appello la condanna in Appello a due anni e due mesi di reclusione per Daniele Ozzimo, ex assessore alla Casa della Giunta Marino, in quota Pd, coinvolto in uno dei filoni dell'indagine su Mafia Capitale. La terza corte d'Appello, presieduta da Ernesto Mineo, ha confermato la condanna di primo grado anche per l'ex consigliere comunale di Centro Democratico Massimo Caprari (2 anni e 4 mesi in primo grado). I giudici hanno ridotto di due mesi la condanna per l'architetto Paolo Solvi (in primo grado 2 anni e 2 mesi), e confermato la sentenza per i fratelli Gerardo e Tommaso Addeo (un anno e 10 mesi a testa), già collaboratori di Luca Odevaine, coinvolto in 'Mafia Capitale' per il suo ruolo di componente del Tavolo di coordinamento nazionale per i richiedenti asilo. Gli imputati sono tutti accusati di corruzione.

16:13Ordigno in frigorifero abbandonato

(ANSA) - TARANTO, 6 LUG - In un frigorifero abbandonato in via Lago di Levico, a Taranto, in una zona interessata da lavori stradali, la Polizia ha rinvenuto un ordigno esplosivo e numerose munizioni. Dall'elettrodomestico fuoriusciva un miccia per esplosivo di colore verde lunga circa 30 cm. Il successivo sopralluogo ha permesso ai poliziotti di scoprire un manufatto esplosivo artigianale poggiato su due grossi secchi di plastica chiusi. Messa in sicurezza la zona, gli agenti della sezione Volanti hanno fatto intervenire l'artificiere della Polizia di Stato, che ha effettuato un controllo più accurato del frigorifero scoprendo all'interno dei due secchi circa 800 proiettili di vario calibro. Dopo le operazioni di disinnesco, l'artificiere ha preso in consegna per la successiva distruzione l'ordigno, lungo una trentina di centimetri con un diametro di circa 12, e tutte le munizioni.

15:52Terrorismo: Squeri (Fi),in testo legge mai la parola moschea

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "Che credibilità può avere un provvedimento che intende prevenire la radicalizzazione dell'estremismo jihadista ma nel quale non è mai citato il termine 'moschea'? Non è con leggi di bandiera come questa che si affrontano i problemi veri del Paese". Lo ha detto, intervenendo in Aula, il deputato di Forza Italia Luca Squeri. "L'attività di monitoraggio prevista nel testo si svolgerà nelle scuole e negli ospedali, nei laboratori pubblici e nelle carceri, su internet e nei centri di accoglienza ma non nei luoghi più importanti, ossia appunto nelle moschee", ha concluso.

15:47Codice Antimafia: Orlando, si può chiudere anche alla Camera

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "Credo che ci siano le condizioni per portarla fino in fondo". Così il Guardasigilli, Andrea Orlando, esclude il rischio che la riforma del Codice antimafia, dopo il via libera del Senato, si possa impantanare alla Camera. Quanto a eventuali modifiche, Orlando aggiunge che "ci sono opinioni diverse" e che "si verificherà se i rilievi sono fondati". "In caso faremo ricognizione serena, se saranno necessarie modifiche - conclude - e dove introdurle".