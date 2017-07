Ultima ora

14:01Ragazzo obeso:esame medico legale,16enne morto per aneurisma

(ANSA) - NAPOLI, 6 LUG - E' morto per un aneurisma il 16enne di Pimonte (Napoli) che stava seguendo una dieta dimagrante grazie alla quale aveva perso circa 30 chilogrammi in tre mesi. Era affetto da un problema cardiaco. I suoi dolori addominali e intercostali, che avevano preceduto il decesso e per i quali i genitori lo avevano portato al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, erano probabilmente i sintomi del suo malore. La causa della morte è emersa dall'autopsia effettuata dal medico Sergio Infante, incaricato dalla procura di Torre Annunziata, a cui ha relazionato immediatamente dopo l'esame visivo. Esclusi, quindi, la dieta fai-da-te, l'ipotesi di una cattiva reazione a un vaccino al quale si era sottoposto la sera prima il ragazzo. Esclusa anche la meningite fulminante. La salma è stata consegnata ai familiari. Questa sera, alle ore 18, nella chiesa di San Michele, saranno celebrati i funerali. Il sindaco, Michele Palummo, ha dichiarato il lutto cittadino.

13:57Ciclismo: torna duello Moser-Saronni

(ANSA) - TRENTO, 6 LUG - Torna per un giorno il duello sulle strade fra Francesco Moser e Giuseppe Saronni che ha animato il ciclismo degli anni '70-'80. L'occasione è la terza edizione de "La Moserissima", gara per cicloamatori in programma sabato 8 luglio a Trento, nell'ambito degli appuntamenti de "La Leggendaria Charly Gaul - Uci Gran Fondo World Series 2017". L'evento è firmato dal campione trentino, e vi parteciperanno sia lui sia il suo storico rivale. "È vero, avevo la capacità di mandare in bestia Francesco", dice Saronni. "Non so dire perché, so soltanto che mi riusciva bene. Fatte le debite proporzioni, per l'interesse che suscitava la nostra rivalità è stata l'ultima ad avvicinarsi a quella tra Coppi e Bartali".

13:55Calcio: Europei femminili, convocate 23 azzurre

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - Il ct della nazionale femminile di calcio Antonio Cabrini ha ufficializzato la lista delle 23 convocate per la fase finale del Campionato Europeo. Le Azzurre - rende noto un comunicato della Federcalcio - continueranno ad allenarsi al Centro Tecnico Federale di Coverciano fino a sabato 15 luglio, giorno della partenza per l'Olanda. L'Italia farà il suo esordio nel torneo lunedì 17 luglio contro la Russia allo 'Sparta Stadium' di Rotterdam (ore 18), venerdì 21 (ore 20.45) affronterà la Germania allo stadio 'Willem II' di Tilburg, mentre martedì 25 luglio (ore 20.45), allo stadio 'Vijverberg' di Doetinchem, se la vedrà con la Svezia. Queste le convocate: Portieri: Giuliani, Marchitelli Schroffenegger; Difensori: Bartoli, Gama, Di Criscio, Linari Salvai, Tucceri Cimini; Centrocampisti: Bonansea, Carissimi Cernoia, Fusetti, Galli, Giugliano, Guagni, Iannella, Rosucci, Stracchi; Attaccanti: Gabbiadini, Girelli, Mauro, Sabatino.

13:47Calcio: Us Acli, auguri a Rizzoli designatore A

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Auguro a Nicola Rizzoli i migliori risultati e soddisfazioni nelle sue nuove vesti di designatore della Can A. Smettere non è mai facile, soprattutto dopo una carriera di 15 anni da arbitro di Serie A coronata dalla direzione di una finale mondiale e di una di Champions League. Ma noi dell'Us Acli, da sempre vicini all'Associazione italiana arbitri, siamo convinti che anche in questa sua nuova avventura, Rizzoli saprà distinguersi mettendo a disposizione degli arbitri italiani la sua grande esperienza in vista della prossima introduzione del sistema VAR". Il Presidente dell'Unione Sportiva ACLI, Damiano Lembo, rivolge così i suoi auguri a Nicola Rizzoli, fresco di nomina a designatore della Serie A in vista della stagione calcistica 2017/18.

13:45Furti farmaci in ospedale Brindisi, quattro condanne

(ANSA) - BRINDISI, 6 LUG - Quattro condanne a pene fino a 4 anni e 8 mesi sono state decise dal gup al termine di un processo con rito abbreviato che si è celebrato a carico di altrettanti dipendenti della società partecipata Sanitaservice accusati di aver rubato farmaci dalla farmacia ospedaliera. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili di episodi di peculato, oltre che di furti, appropriazioni indebita e truffa aggravata per alcune assenze ingiustificate dal posto di lavoro. Le pene inflitte dal gup Paola Liaci sono per Massimiliano Bataccia 3 anni e 8 mesi; Michelangelo Lombardi 4 anni e 8 mesi; Olivier Cannalire 3 anni e 4 mesi; Ignazio Menga 10 mesi. I quattro sono stati anche interdetti dai pubblici uffici per cinque anni. Dovranno risarcire la Asl di Brindisi, costituita parte civile e dovranno versare all'altra parte civile, la Sanitaservice, una provvisionale di 5mila euro. In tutto gli imputati sono 23, alcuni dei quali stanno affrontando un processo con rito ordinario.

13:45migranti:minniti,su porti ue discuteremo con fermezza

(ANSA) - TALLINN, 6 LUG - L'apertura di altri porti Ue "non era in discussione, perché non era la sede giusta. Sapete che abbiamo mandato una lettera alla sede formale che ne deve discutere, che è Frontex. In quella sede discuteremo la prossima settimana, è evidente che su questo punto ci sono posizioni contrastanti. L'Italia ha un suo punto di vista, altri Paesi hanno un loro punto di vista, come è giusto. Discuteremo, legittimamente e anche con la necessaria fermezza". Così il ministro dell'Interno Marco Minniti al vertice di Tallinn. "La riunione è andata secondo le aspettative, perché c'era un'agenda che era già stata disegnata dall'incontro di Parigi di domenica scorsa e dalla Commissione europea", ha detto Minniti, che ha rilevato "una posizione quasi unanime", su tre punti: Libia, codice di condotta delle organizzazioni non governative, e rimpatri con la stretta sui visti.

13:39Consip: M5s, si indaga su giornalisti e non su corruttori

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "Non prescindiamo mai dal rispetto verso il lavoro della magistratura, non andiamo a giorni alterni come tutte le forze politiche, secondo una propria convenienza. Ma non possiamo astenerci dal presentare la nostra piena solidarietà a Marco Lillo e Federica Sciarelli che vengono perquisiti e devono consegnare i loro telefoni, quasi che fossero loro i fautori dello scandalo Consip, ovvero il caso di corruzione nel più grande appalto d'Europa". I deputati del MoVimento 5 Stelle della commissione Giustizia esprimono in una nota la loro preoccupazione. "I giornalisti devono poter svolgere seriamente il loro lavoro di controllo del potere - affermano -. Non possono essere intimiditi e trattati come criminali solo perché cercano di far venire alla luce fatti gravissimi. Il padre di Matteo Renzi non ha consegnato nessun cellulare, non ha subito nessuna perquisizione, così alla stessa maniera il ministro Luca Lotti".