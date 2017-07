Ultima ora

18:53Pd: Cuperlo, non ho diritto parola, scriverò su Fb

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "Oggi pomeriggio (è tuttora in corso) Direzione del Pd. Per la prima volta senza lo streaming. Ho ascoltato la relazione. Ve la racconteranno stasera nei tg e domani sui giornali. Sono invitato ma senza diritto di parola. Allora adesso ascolto e poi stasera o domani metterò qui sopra le cose che avrei detto. Sarà il secondo Gronchi Rosa del mese e sarà bene per l'ennesima volta che vi risparmiate ironie a buon mercato". Lo scrive su Facebook Gianni Cuperlo, esponente della minoranza Pd. "Volevo anche chiedervi se qualcuno tra voi ha confidenza con la meditazione orientale. È vero che fa miracoli?", aggiunge il deputato Pd che dopo le primarie non è stato confermato tra i componenti della direzione Dem.

18:37Ciclismo: Giro Rosa, Cretti in prognosi riservata

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - Brutto incidente per Claudia Cretti al Giro rosa: la ventenne ciclista bergamasca è ora ricoverata in ospedale a Benevento, in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni Cretti, caduta durante la settima tappa Isernia-Baronissi, in discesa a una velocità sostenuta, e avrebbe battuto la testa contro il guard-rail.

18:29Calcio: Atalanta, il pm chiede 3 anni per 9 ultras

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - Tre anni di carcere per ognuno dei nove imputati: è la richiesta formulata oggi dal pm Giancarlo Mancusi nei confronti degli ultras dell'Atalanta a processo per gli scontri avvenuti al termine della gara interna con la Roma del 22 novembre 2014. La tifoseria nerazzurra fronteggiò le Forze dell'ordine in via Baioni con un lancio di bastoni e pietre. Cinque agenti furono portati in ospedale feriti. Nove persone erano state individuate dai filmati: per loro il pm, nell'udienza preliminare del processo abbreviato, ha chiesto tre anni di reclusione ciascuno. Per un decimo imputato, che deve rispondere solo della violazione del Daspo, il magistrato ha chiesto due mesi di arresto. Parola alle difese il prossimo 20 novembre.

18:19Femminicidio: Boschi, stupisce scelta Fi su ddl orfani

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "Stupore e dispiacere per la scelta del gruppo di Fi al Senato di stoppare la legge in favore degli orfani vittime di crimini domestici approvata all'unanimità alla Camera dei Deputati. Negando la sede deliberante per la legge, allunga i tempi per approvarla e mette a rischio il risultato finale". Lo afferma la Sottosegretaria Maria Elena Boschi augurandosi "che i deputati e le deputate di Fi, a cominciare dalle ex ministre Carfagna e Prestigiacomo, facciano cambiare idea ai loro colleghi del Senato".

18:18Calcio: Fifa, respinto l’appello di Platini in Svizzera

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - La Corte suprema svizzera ha respinto il ricorso dell'ex vicepresidente della Fifa Michel Platini contro la sua sospensione di quattro anni da tutte le cariche per gli scandali finanziari che hanno colpito la Federazione. Sospensione che in precedenza era stata confermata dal Tas e che, scrivono ora i giudici, "non appare manifestamente eccessiva". La vicenda in questione è quella dei circa 2 milioni di dollari percepiti da Platini nel 2011 per incarichi di consulenza risalenti a molti anni prima e riferibili ai suoi rapporti con il presidente della Fifa Sepp Blatter. La successiva sospensione costò a Platini la presidenza dell'Uefa, così come la possibilità di candidarsi lo scorso anno alla successione di Blatter nella Fifa.

18:16Franceschini, critica non è tradimento o complotto

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "Non mettiamo in discussione il segretario appena eletto dalle primarie: me lo ricordo che hai preso due milioni di voti ed è giusto che tu risponda a loro. Ma con rispetto per una comunità formata da uomini e donne che ti hanno votato ma non rinunciano per quattro anni a esprimere un pensiero e una parola". Lo dice Dario Franceschini, a quanto si apprende, in direzione Pd. "Un segretario ascolta la comunità, la tiene insieme con pazienza, senza vedere dietro il pensiero di chi la pensa diversamente un tradimento o un complotto".

18:15Tour: Kittel vince la sesta tappa

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - Marcel Kittel concede il bis e si aggiudica allo sprint la sesta tappa del Tour de France, da Vesoul a Troyes, lunga 216 chilometri. Per il tedesco della Quick-step Floors si tratta della seconda vittoria al Tour di quest'anno. Kittel ha preceduto sul traguardo il francese Arnaud Demare, secondo, e il connazionale André Greipel. L'inglese Chris Froome ha conservato la maglia gialla di leader.