21:18Auto travolge e uccide bimbo a Roma

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Un bimbo di 5 anni è morto investito da un'auto a Roma. E' accaduto alle 17.30 su via Palmiro Togliatti, all'incrocio con via Casilina. Da una prima ricostruzione della polizia, sembra che il conducente, un romeno, si sia fermato per far attraversare un gruppetto di bambini nomadi e che sia ripartito non accorgendosi dell'ultimo, travolgendolo. Il conducente ha rischiato il linciaggio. Secondo quanto si è appreso, infatti, dopo essersi fermato a prestare soccorso sarebbe stato aggredito da alcuni parenti del piccolo. Momenti di tensione anche davanti all'ospedale dove si è radunato un gruppo di familiari. Sul posto la polizia che ha tenuto la situazione sotto controllo.

21:18Fiorentina: Corvino, Borja Valero ha chiesto l’Inter

(ANSA) - FIRENZE, 06 LUG - "Abbiamo fatto una chiacchierata con Borja Valero e lui ci ha comunicato che ha il desiderio di andare all'Inter, quindi ci ha dato il via libera per la trattativa, che inizierò stasera stessa. Rispetto alle offerte dalla Cina e dalla Roma, non ho parlato con lui quando mi ha chiamato l'Inter, e questo è stato un errore. In questa occasione ho voluto sentire la sua opinione e lui mi ha espresso questo desiderio". Così Pantaleo Corvino, appena uscito dal centro sportivo della Fiorentina, al termine dell'incontro con Borja Valero, sul futuro dello spagnolo. Futuro che è sempre più a tinte nerazzurre.

21:11G20: scontri a corteo di protesta ad Amburgo, fermi e feriti

(ANSA) - AMBURGO 6 LUG - Scontri ad Amburgo tra manifestanti anti-G20 e forze dell'ordine tedesche che stanno usando anche gli idranti per disperdere le persone. Sono stati impiegati agenti in tenuta antisommossa e mezzi corazzati delle forze dell'ordine che hanno fatto uso di idranti per disperdere i manifestanti contro il vertice del G20 che si apre domani. Alcuni manifestanti avevano lanciato loro alcuni oggetti, mattoni e bottiglie, rompendo un vetro di un blindato. La polizia ha precisato di avere ripetutamente chiesto ad un gruppo di irriducibili dimostranti 'anticapitalisti' di togliersi le maschere senza però riuscirci e ha poi deciso di separare il gruppo in questione dalle altre migliaia di dimostranti con gli idranti.

20:56Ius soli: Berlusconi, è legge sbagliata e il Pd insiste

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "In questi giorni al Senato il Partito Democratico sta insistendo con ogni mezzo per far approvare la nuova legge sullo Ius Soli. Una legge sbagliata, retorica, non voluta dagli italiani, che non ha nulla a che fare con l'accoglienza. Noi vogliamo che possa diventare italiano chi si sente davvero italiano, non chi ha superato qualche passaggio burocratico". Così Silvio Berlusconi in una dichiarazione.

20:51Femminicidio: Fi, via imperfezioni da testo e deliberante

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "Non appena saranno superate imperfezioni tecniche, capaci però di pregiudicare la corretta applicazione delle norme - e sarà cura e obiettivo primario dei commissari di FI in Giustizia, anche in continuità con il lavoro svolto dai nostri deputati - si potrà tornare in sede deliberante per accelerare l'approvazione di un provvedimento quanto mai urgente". Lo afferma il presidente dei senatori FI, Paolo Romani, rispondendo alle critiche del Pd per il no del suo gruppo alla concessione della deliberante per esaminare il ddl sugli orfani di femminicidio.

20:40Processo sanità Puglia, ridotta condanna per ex Lady Asl

ANSA- BARI,6 LUG - La Corte di Appello di Bari ha ridotto da 3 anni e 3 mesi di reclusione a 2 anni e 9 mesi la condanna inflitta nel novembre del 2015 nei confronti dell'ex direttore generale della Asl di Bari Lea Cosentino. Ridotte le pene anche nei confronti degli altri tre imputati che erano stati condannati in primo grado e, inoltre, inflitte pene fra i 3 anni e 6 mesi di reclusione e gli otto mesi per altri quattro imputati, medici ed ex dirigenti Asl, che in primo grado erano stati assolti.I reati contestati nel processo erano peculato e falso. Il processo è quello sulla cosiddetta spy-story, la bonifica degli uffici della Asl da eventuali microspie voluta - secondo la magistratura barese- dall'allora dg, arrestata per questi fatti nel gennaio 2010.Nel processo erano contestate anche le presunte irregolarità nella selezione per un posto da primario di allergologia nell'Ospedale di Altamura (vinto dal dottor Eustacchio Nettis).Le motivazioni della sentenza, emesse dopo 6 ore di Camera di Consiglio, si conosceranno tra 90 giorni.

20:30PD: Minoranze non votano la relazione di Renzi

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - Né la minoranza che fa capo ad Andrea Orlando né quella di Michele Emiliano hanno partecipato al voto finale della direzione sulla relazione del segretario Matteo Renzi.