23:18Calcio: Parma, vicina la cessione del club

(ANSA) - PARMA, 6 LUG - Sono stati formalizzati gli accordi, già resi noti nei giorni scorsi, che porteranno a breve il gruppo cinese Desports a diventare proprietario del 60% del Parma. Per il passaggio notarile delle quote, è necessario attendere l'autorizzazione del governo cinese all'operazione, già richiesta e che dovrebbe richiedere poche settimane. Le parti hanno quindi deciso di rinviare ogni presentazione ufficiale a città e stampa alla conclusione di questo iter, che non avrà comunque alcun impatto sulla gestione operativa del club, che prosegue in base alle linee strategiche e ai budget già pienamente condivisi tra attuali e futuri azionisti di maggioranza. "Credo che, per rispetto di tutti, ogni dettaglio anche burocratico debba essere pienamente completato prima di poter fare annunci pubblici - ha commentato Jiang Lizhang, presidente del Gruppo Desports - per ora posso solo dire che ho scelto Parma per la sua storia e la sua tradizione calcistica".

22:29Calcio: Lazio, Lotito “puntiamo a traguardi importanti”

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - "Abbiamo riconquistato il nostro popolo, ciò che mi rende felice è che ci sia questo entusiasmo intorno alla squadra". Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, presenta così le nuove maglie dei biancocelesti, alla serata-evento in corso nello Spazio 900, a Roma. "Le maglie - ha sottolineato il patron laziale - sono l'espressione della storia e speriamo del futuro. La società potrà ambire a traguardi importanti, soprattutto se i calciatori esprimeranno le loro capacità al massimo. Spero che questa maglia li responsabilizzi e che facciano felici i tifosi". In particolare, stasera sono state rese pubbliche la prima casacca, celeste con bordi bianchi e il simbolo dell'aquila stilizzata su stemma esagonale che richiama quello storico degli anni '80, e la maglia a bande verticali biancocelesti che sarà utilizzata per le partite di Europa league. A indossare le maglie, i calciatori Jordan Lukaku, Parolo, Vargic, Milinkovic-Savic e Radu.

22:20Calcio: Miranda, Spalletti bravo e Inter vuole la Champions

(ANSA) - MILANO, 6 LUG - "Luciano Spalletti è un bravo allenatore, ha fatto bene con la Roma. Noi vogliamo vincere. L'obiettivo è tornare in Champions, vogliamo vincere già da subito. Siamo un grande club e vogliamo tornare tra le big d'Europa". Il difensore dell'Inter, Joao Miranda, ai microfoni di Premium sport, fissa gli obiettivi della stagione nerazzurra. Oggi l'Inter ha iniziato il ritiro a Riscone di Brunico, dove Spalletti nel tardo pomeriggio ha diretto il primo allenamento. "Vogliamo fare la preparazione molto bene per entrare in forma - dice Miranda - dobbiamo fare di tutto per preparare una buonissima stagione. Sono contento di essere tornato in campo, sono felice di essere qui, questo è il mio lavoro".

21:50Aggredito con acido a Milano, ferito è architetto italiano

(ANSA) - MILANO, 6 LUG - Non è un clochard, come comunicato in un primo momento, ma un architetto italiano di 43 anni l'uomo aggredito con l'acido questo pomeriggio in via Città di Fiume, nel centralissimo quartiere Porta Venezia di Milano. L'errore degli investigatori è dovuto al fatto che il punto in cui è avvenuto l'agguato è da anni punto di ritrovo di senzatetto ed extracomunitari. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Niguarda con ustioni al volto e al collo, le sue condizioni sono giudicate gravi, ma non è in pericolo di vita. Ancora da accertare i motivi ma si ipotizza che ci siano questioni di debiti.

21:42Intesa Milan-Donnarumma, firma attesa in fine settimana

(ANSA) - MILANO, 6 LUG - Il Milan e Gianluigi Donnarumma hanno finalmente trovato un'intesa sul prolungamento del contratto. Mancano solo la firma, epilogo una telenovela che ha visto la puntata decisiva andare in scena in un hotel a pochi chilometri da Casa Milan. Da una parte l'ad e il ds rossoneri, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, dall'altra non solo i procuratori del portiere, Mino ed Enzo Raiola, mamma Marinella e papà Alfonso, per la prima volta al tavolo delle trattative. Concluso con una stretta di mano fra Fassone e Mino Raiola, l'incontro pare proprio quello determinante. Secondo indiscrezioni l'ufficialità è attesa entro il fine settimana, dopo mesi di rotture, ripensamenti, fughe in avanti, frenate e schermaglie mediatiche.

21:31Calcio: Boban, fino a poco tempo fa immagine Fifa infangata

(ANSA) - CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 6 LUG - "Non tanti anni fa, appena un anno e mezzo avevamo una Fifa infangata, con messaggi sbagliatissimi; un'organizzazione che non ha vissuto per il calcio, se non per la politica e per altre cose. Adesso stiamo cercando, attraverso i valori giusti, di ristabilire le cose". Così Zvonimir Boban, vicesegretario della Fifa e ex campione del Milan, rispondendo a una domanda a margine del premio internazionale 'Fair-play' Menarini. "I veri valori nel calcio e non solo ma anche nella vita sono la responsabilità e l'impegno. Bisogna esprimere i valori", quelli del fair-play, osserva l'ex calciatore: "Io, in ogni giorno della mia vita, cerco di essere domani meglio di quello che ero ieri. Credo che anche questa Fifa sia sulla strada giusta, ristabilendo i valori giusti. Ma, per ristabilire veramente una reputazione, ci vuole un po'".

21:26Calcio: Boban, Donnarumma? Colpa è di chi gli gira intorno

(ANSA) - CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 6 LUG - "Diverse volte i ragazzi sono troppo giovani per capire tante cose. Non è che Donnarumma ha colpe, tanti intorno a lui si'; tanti che non pensano ai valori e al fatto che i ragazzi devono crescere bene. Questo è il problema, non Donnarumma". Così Zvonimir Boban, vicesegretario della Fifa ed ex campione del Milan, rispondendo a una domanda a margine del premio internazionale 'Fair-play' Menarini, dove lui è tra i premiati di questa edizione. "Speriamo scelga una strada giusta - continua Boban - e che questo non lasci grandi screzi sulla sua mente giovane, che adesso sta vivendo un dramma abbastanza grande, oltre che inutile e assurdo. Speriamo abbia la forza per esprimere tutto il suo talento e realizzare una grandissima carriera".