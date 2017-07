Pubblicato il 07 luglio 2017 da ansa

ROMA. – Monca, ma con tanta fiducia in Monchi. La Roma che parte per il ritiro estivo di Pinzolo non è nemmeno lontanamente una squadra completa. Il gruppo che il nuovo tecnico Eusebio Di Francesco avrà a disposizione in Trentino annovera infatti pochi elementi che faranno parte della rosa definitiva. Scorrendo l’elenco dei convocati – che si sono radunati a Trigoria per sottoporsi alle visite mediche – se ne possono contare appena nove su 31:

i portieri Alisson e Lobont, i difensori Juan Jesus e Bruno Peres, il neoacquisto Gonalons, oltre a Perotti e ai tre convalescenti Karsdorp, Emerson e Florenzi (che tra le montagne lavoreranno a parte). Poi tanti giovani assieme a elementi di “passaggio” come Mario Rui (vicino al Napoli), Castan, Sadiq, Gyomber e Gerson, tutti in attesa di sistemazione.

Il giorno prima della partenza per la tournee negli Stati Uniti si presenteranno quindi i nazionali Fazio, Moreno, Manolas, De Rossi, Pellegrini, Strootman, Nainggolan, El Shaarawy e Dzeko, oltre a Skorupski e Iturbe, che però potrebbero anche essere ceduti prima. Destino che attende Ruediger, in vacanza a Los Angeles e in attesa della comunicazione ufficiale del trasferimento al Chelsea. Il difensore tedesco saluterà la maglia giallorossa come hanno già fatto prima di lui Szczesny (non riscattato dall’Arsenal), Salah (venduto al Liverpool) e Paredes (passato allo Zenit).

Cessioni pesanti che hanno permesso alla Roma di sistemare i conti, ma che allo stesso tempo hanno depresso l’ambiente romanista. Un ambiente che Perotti invita però a pazientare. “Se temo un ridimensionamento? No, sono andati via giocatori importanti ma il mercato non è ancora chiuso – ricorda l’argentino -. Arriveranno dei nuovi acquisti, se ne occupa Monchi, e secondo me sta facendo bene. Sicuramente manca ancora qualche giocatore però ho fiducia in lui, lo conosco da quasi 10 anni e so che farà una squadra molto forte. Monchi farà un bel mercato”.

Insomma, le aspettative sono tutte riposte nel direttore sportivo arrivato dal Siviglia. Toccherà allo spagnolo scovare sul mercato le pedine giuste per Di Francesco e il suo 4-3-3. Le trattative più avanzate al momento sono quelle col Sassuolo per Defrel e con l’Estudiantes per il giovane centrale difensivo Foyth. Nomi che di certo non entusiasmano i tifosi, preoccupati più che altro dal ritorno delle milanesi.

Il mercato della rivali, d’altronde, è anche nei pensieri di Perotti. “La prossima sarà una stagione dura, troveremo squadre forti. Inter, Milan e Juventus si stanno rinforzando – riconosce l’attaccante -. Giocheremo anche in Champions League, la competizione più importante al mondo, e dovremo essere pronti. Vogliamo portare un trofeo a casa, lo volevamo anche l’anno scorso ma non siamo riusciti a farlo”.

Sul fronte societario da registrare la decisione della Corte federale d’appello della Figc che ha respinto il ricorso presentato contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale (sezione vertenze economiche) che a marzo aveva condannato i giallorossi al pagamento di un milione di euro alla Fiorentina come premio di rendimento relativo all’operazione Ljajic.