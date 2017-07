Ultima ora

10:39Unesco: oggi possibile voto Tomba Patriarchi Hebron

(ANSA) - TEL AVIV, 7 LUG - L'Unesco dovrebbe votare oggi una Risoluzione che fa della Tomba dei Patriarchi nella Città Vecchia di a Hebron, in Cisgiordania, un sito palestinese del Patrimonio Mondiale. Riunita a Cracovia, l'organizzazione culturale dell'Onu ha infatti nel suo ordine del giorno una mozione, avanzata dall'Autorità nazionale palestinese (Anp), che - come Israele ha già denunciato giorni fa - definisce il luogo come "islamico" e nega le secolari connessioni ebraiche al posto. Inoltre nella Risoluzione, sempre secondo Israele, l'Anp sostiene che il sito "è in pericolo di distruzione da parte della forza occupante". La Tomba dei Patriarchi, secondo luogo santo dell'ebraismo, è il sepolcro di Abramo, Isacco e Giacobbe. La Tomba è posto di devozione anche per i musulmani che lo chiamano 'Santuario di Abramo' o 'Moschea di Abramo'. Già nei giorni scorsi l'Unesco ha votato una nuova Risoluzione sulla Città Vecchia di Gerusalemme che ha suscitato le proteste di Israele.

10:37Consip: Renzi, si faccia luce su prove false

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - "Se il Fatto vuole parlare di congiura non lo faccia sul dibattito interno al Pd ma apra una discussione si cosa è accaduto in pezzi delle istituzioni, sulle prove false costruite. Io chiedo la verità, senza fretta, e nelle istituzioni ci credo". Così Matteo Renzi, a 'Ore Nove', la rassegna stampa del Pd, sul caso Consip.

10:36Charlie: Sun, Papa pensa a passaporto Vaticano

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - Secondo il Sun, il Papa vorrebbe dare al piccolo Charlie Bard un passaporto vaticano per permettergli il ricovero in Italia. Il tabloid britannico cita una "fonte di alto livello" in Vaticano, secondo cui le limitazioni legali poste dalla giustizia britannica allo spostamento del bimbo malato terminale in un altro Paese potrebbero essere "superate" se diventasse cittadino dello Stato del Vaticano: "Sarebbe un fatto senza precedenti, ma si sta valutando", avrebbe spiegato la stessa fonte, aggiungendo: "I parametri legali impediscono che venga spostato e curato all'estero. Se questo può essere superato, allora sia così". Tanto più che è "ben noto che il Papa ha preso come interesse personale il caso di Charlie, commentando la vicenda pubblicamente due volte". Il Sun ricorda poi che il segretario di stato, il card. Pietro Parolin, aveva detto che la Santa Sede avrebbe fatto il possibile per superare gli ostacoli legali al trasferimento di Charlie al Bambin Gesù. Ed oggi sarebbe atteso un importante annuncio.

10:32Furbetti cartellino: Cc in Regione Fvg a Gorizia, 6 indagati

(ANSA) - TRIESTE, 7 LUG - I Carabinieri stanno facendo controlli nelle sedi di Gorizia della Regione Friuli Venezia Giulia. I controlli riguardano gli uffici che si trovano nell'ex Palazzo della Provincia, in corso Italia, e nella sede di via Roma, e sono stati decisi nell'ambito di un'indagine contro l'assenteismo. Nell'inchiesta - si è saputo - sono indagate sei persone.

10:30Mafia: CC confiscano 300 milioni di beni

(ANSA) - PALERMO, 7 LUG - I Carabinieri del Gruppo di Monreale hanno dato confiscato beni per un valore stimato in 300 milioni di euro riconducibili agli eredi di Salvatore Buttitta, definito " Il re delle cave" di Bagheria, deceduto il 12 agosto del 2008. La misura di prevenzione fa seguito alle indagini dei militari dell'Arma che portarono alla cattura dell'allora latitante Salvatore Rinella, avvenuta il 6 marzo 2003, capo del mandamento mafioso di Trabia (Palermo). Nella valutazione del provvedimento rientra anche l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare, il 16 febbraio 2006 da parte del Gip di Palermo, su richiesta della locale Dda, che ha consentito di disarticolare la consorteria mafiosa trabiese con l'arresto di numerosi affiliati e favoreggiatori. Secondo i collaboratori di giustizia Angelo Siino, Giacomo Greco e Antonino Giuffrè, l'imprenditore Salvatore Buttitta, benché non formalmente affiliato a Cosa nostra, era personaggio legato a Bernardo Provenzano.

10:30G20: polizia usa idranti per disperdere manifestanti

(ANSA) - AMBURGO, 7 LUG - Nuova giornata di tensione ad Amburgo, dove sta per cominciare il G20. Dopo i disordini di ieri, la polizia tedesca è intervenuta anche stamane con gli idranti per disperdere un blocco di manifestanti anti-summit sulle rive del lago Outer Alster, a poca distanza dal luogo che ospita il vertice.

10:24Pd:Renzi,alleanze tema da ceto politico,cose concrete

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - "Se parliamo solo di coalizione penso che ci prendano per matti, parliamo di lavoro e cose concrete, le alleanze sono temi che riguardano il ceto politico, del tutto legittimo certo. Dire che è una congiura nei miei confronti, come dice il Fatto, mi sembra esagerato. I militanti ci chiedono parole chiare non su chi fa il segretario perchè questo lo decidono le primarie ma su cosa vogliamo fare". Così Matteo Renzi, nella rassegna stampa 'Ore Nove', torna sullo scontro di ieri nella direzione del Pd.