12:57Papa nomina monsignor Delpini nuovo arcivescovo Milano

(ANSA) - MILANO, 7 LUG - Monsignor Mario Delpini è il nuovo arcivescovo di Milano. Papa Francesco lo ha scelto come sostituto del cardinale Angelo Scola, che aveva rassegnato le dimissioni al compimento dei 75 anni. Nato a Gallarate nel 1951, ordinato sacerdote nel 1975, Delpini, che e stato rettore dei seminari di Milano, dal 2012 è vicario generale della diocesi ambrosiana.

12:52Criminalità: imputato omicidio Cocò arrestato per droga

(ANSA) - FIRMO (COSENZA), 7 LUG - Otto persone sono state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza nell'ambito di un'operazione condotta nei territori di Firmo, Lungro, Spezzano Albanese e Cetraro. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Tribunale di Castrovillari, due in carcere e sei ai domiciliari, per detenzione e porto di armi, truffa, ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e estorsione. Tra gli arrestati c'è Cosimo Donato, di 40 anni, attualmente in carcere, che assieme a Faustino Campilongo, è accusato dell'omicidio del piccolo Cocò Campolongo, il bambino di tre anni ucciso e bruciato in auto nel 2014, a Cassano allo Ionio, insieme al nonno Giuseppe Iannicelli e alla compagna marocchina di questi Ibtissam Touss. Dalle indagini è emerso che Donato, tramite la moglie, anche lei arrestata, che andava a trovarlo in carcere, dava disposizioni ai componenti della banda per proseguire in sua assenza le attività criminali.

12:51Riina: Pg chiede no a ricorso, tribunale si riserva

(ANSA) - BOLOGNA, 7 LUG - Il tribunale di Sorveglianza di Bologna si è riservato la decisione sul ricorso del difensore di Totò Riina, l'avvocato Luca Cianferoni, per il differimento della pena. Il procuratore generale Ignazio De Francisci, nel suo intervento, ha chiesto che l'istanza venga respinta. La decisione è attesa nel giro di qualche giorno. L'udienza è durata circa un'ora, con Riina collegato in videoconferenza. (ANSA).

12:44Crolla palazzina nel napoletano, sette persone disperse

(ANSA) - NAPOLI, 7 LUG - Sono sette le persone disperse a seguito del crollo di una palazzina avvenuto questa mattina a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Tra i dispersi ci sono anche due bambini. I vigili del fuoco stanno scavando a mani nude. Le ricerche dei dispersi procedono con cautela nella palazzina crollata a Torre Annunziata (Napoli): vi sono troppi carichi pendenti e si deve cercare prima di mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono impegnate le unità cinofile della Protezione civile della Regione Campania. Nel corso delle operazioni di soccorsi due vigili del fuoco sono rimasti feriti. I parenti dei dispersi stanno seguendo con apprensione le operazioni di soccorso. Alcuni testimoni hanno raccontato che non c'e' stato alcuno scoppio ma hanno solo sentito il tonfo dell'edificio che è crollato. Ancora presto per accertare le cause del cedimento.

12:44Doping: Schwazer, Donati torna a accusare la Iaaf

(ANSA) - BOLZANO, 7 LUG - C'è il nome di Luciano Barra - ex braccio destro di Primo Nebiolo prima alla Fidal e poi alla Federazione Internazionale - in alcune mail, fatte circolare dagli hacker russi di "Fancy bear", sulla vicenda del marciatore altoatesino squalificato per doping Alex Schwazer. Lo dice l'allenatore dell'ex azzurro, Sandro Donati, secondo il quale si tratta di un nome "inquietante" perché "Barra si era speso molto per impedire in tutti modi possibili per il ritorno alle gare di Schwazer". Donati parla dell'affaire Schwazer al sito salto.bz e non manca di accusare la Federazione internazionale: "La Iaaf - afferma - ha attuato un affannoso assemblaggio di forze, probabilmente anche con un forte intervento della Wada, per poter far pressione sul laboratorio di Colonia perché le provette con l'urina di Schwazer rimanessero dov'erano". Donati accusa la Iaaf di volersi porre "al di sopra degli ordinamenti giudiziari degli Stati autoattribuendosi competenze che non le spettano".

12:23F.1: Gp Austria, Hamilton domina le prime libere

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - E' la Mercedes di Lewis Hamilton la più veloce nelle prime prove libere del Gp d'Austria di F1 d'Austria. Il pilota inglese ha preceduto in 1'05"975, usando le più lente gomme soft, la Red Bull di Max Verstappen (1'06"165) e la Stella d'Argento del compagno di squadra Valtteri Bottas (1'06"345) che montavano entrambi pneumatici supersoft. Quarto tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel (1'06"424) davanti all'altra Red Bull di Daniel Ricciardo (1'06"620) e all'altra Rossa di Kimi Raikkonen (1'06"848).

12:03Incendio in azienda riciclo rifiuti in Brianza

(ANSA) - MONZA, 7 LUG - I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono al lavoro da oltre sei ore, per spegnere l'incendio scoppiato in un'azienda di Senago (Monza e Brianza) che si occupa del riciclo dei rifiuti. Il fuoco ha coinvolto alcuni capannoni che contengono plastica e legno e si è alzata una nube di fumo, visibile a chilometri di distanza. L'allarme è scattato intorno alle 4 di stamani: le fiamme si sono sviluppate per cause che al momento non sono ancora state accertate. Sul posto sono intervenuti 4 mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri di Desio (Monza) oltre ai pompieri del Nucleo specializzato in rischi ambientali e i tecnici della Asl. Al momento non sono stati segnalati feriti. (ANSA).