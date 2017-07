Ultima ora

14:56Pestarono ragazzo fuori da scuola,11 denunciati nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 7 LUG - Undici ragazzi tra i 13 e i 16 anni sono stati denunciati alla procura dei minori con l'accusa di avere malmenato un 14enne all'uscita da scuola, il 30 aprile scorso, in un comune della Bassa reggiana. L'adolescente preso di mira, come ricostruito dai carabinieri di Luzzara, fu accerchiato dal gruppo che frequenta la stessa scuola, poi deriso, gettato a terra e preso a calci e pugni. Nel pestaggio riportò lesioni nella regione lombare, al dorso e alla testa e fu medicato all'ospedale. Furono i genitori a denunciare l'accaduto vedendo il figlio ferito. Da quanto si apprende, da mesi il 14enne era vittima di persecuzioni da parte del gruppo, ma per paura di ritorsioni non aveva mai detto nulla. Gli undici aggressori devono rispondere ora di lesioni aggravate in concorso. (ANSA).

14:55Calcio: Napoli, Zielinski crede allo scudetto

(ANSA) - NAPOLI, 7 LUG - "Lo scudetto non è più una parola tabù. Dobbiamo ripartire dalle ultime partite della scorsa stagione, giocando così possiamo arrivare fino in fondo. Faremo di tutto, abbiamo una squadra fortissima, possiamo fare bene e vincere lo scudetto". Lo ha detto il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski dal ritiro di Dimaro. Il polacco, parlando a Radio Kiss Kiss Napoli, ha spiegato: "Il gruppo è entusiasta, e ci piace vedere così tanti tifosi qui in ritiro. Molti di noi hanno rinunciato a una settimana di ferie per stare uniti e iniziare tutti insieme la stagione. Abbiamo tutti nella testa l'obiettivo, toglierci tante soddisfazioni. Vincere lo scudetto è il mio sogno, quello di tutti, faremo di tutto per noi e i tifosi per riuscirci".

14:52Calcio: Inter, per Borja Valero accordo quasi fatto

(ANSA) - MILANO, 7 LUG - Borja Valero è a un passo dall'Inter. Il club nerazzurro e la Fiorentina stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento del giocatore. La società viola dovrebbe incassare circa 6 milioni di euro più bonus. L'accordo è vicino tanto che il centrocampista spagnolo potrebbe raggiungere Luciano Spalletti nelle prossime ore nel ritiro di Brunico. Borja Valero già ieri sera aveva espresso la volontà di lasciare la Fiorentina per giocare con l'Inter. Il centrocampista dovrebbe legarsi al club nerazzurro con un triennale.

14:42G20: Cremlino, prima stretta di mano Trump-Putin

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - Prima stretta di mano tra Donald Trump e Vladimir Putin all'inizio del G20 di Amburgo. Lo ha reso noto il Cremlino - come riportano i media internazionali - dando conto del primo contatto tra i presidenti americano e russo. Nel corso della giornata l'attesissimo incontro bilaterale tra i due.

14:40G20: a causa delle proteste cambia programma consorti

(ANSA) - BERLINO, 07 LUG - Cambio programma per i consorti dei capi di stato ad Amburgo: a causa degli scontri e delle proteste contro il G20, salta la visita al centro di ricerca climatica, prevista dopo pranzo e voluta dal marito di Angela Merkel. In alternativa, esperti del clima terranno una conferenza all'Hotel Atlantic.

14:34Migranti: Renzi, basta logica buonista, serve tetto massimo

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - "Dobbiamo avere uno sguardo d'insieme uscendo dalla logica buonista e terzomondista per cui noi abbiamo il dovere di accogliere tutti quelli che stanno peggio di noi. Se qualcuno rischia di affogare in mare, è ovvio che noi abbiamo il dovere di salvarlo. Ma non possiamo accoglierli tutti noi. E aver accettato i due regolamenti di Dublino, come hanno fatto gli esecutivi italiani del 2003 e del 2013, è stato un errore clamoroso. Vorrei che ci liberassimo da una sorta di senso di colpa. Noi non abbiamo il dovere morale di accogliere in Italia tutte le persone che stanno peggio". E' quanto sostiene Matteo Renzi nel suo libro "Avanti", di cui Democratica, rivista on line del Pd, dà un'anticipazione, affermando la necessità di un numero chiuso.

14:27Ragazzino scomparso nel Bolognese, bici su argine canale

(ANSA) - BOLOGNA, 7 LUG - Nelle campagne di Budrio, nel Bolognese, sono in corso le ricerche di un ragazzino di 14 anni che da un paio di giorni non ha fatto ritorno a casa e non ha dato notizie di sé. I familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e le perlustrazioni questa mattina hanno portato al ritrovamento della sua bicicletta e del suo zaino vicino all'argine del Canale emiliano-romagnolo. Alle ricerche partecipano, oltre alle forze dell'ordine, anche i vigili del fuoco, con sommozzatori, elicottero e diverse squadre da terra. (ANSA).