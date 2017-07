Ultima ora

17:05Caso Fortuna: Caputo condannato all’ergastolo

(ANSA) - NAPOLI, 7 LUG - Raimondo Caputo, detto Titò, è stato condannato all'ergastolo dalla quinta sezione della Corte d'Assise per l'omicidio di Fortuna Loffredo ('Chicca'), la bimba di sei anni, morta il 24 giugno del 2014 dopo essere stata scaraventata dall'ottavo piano di un edificio del Parco Verde di Caivano. Caputo era accusato anche di aver abusato sessualmente della stessa Chicca e di due delle tre figlie minori della ex compagna, Mariana Fabozzi; quest'ultima, imputata per non aver impedito gli abusi, è stata condannata a 10 anni.

17:04Morti Lugo: ex infermiera assolta in appello

(ANSA) - BOLOGNA, 7 LUG - La Corte di assise di appello di Bologna ha assolto perché il fatto non sussiste Daniela Poggiali, 45 anni, ex infermiera alla sbarra per l'omicidio di una sua paziente 78enne all'ospedale di Lugo, nel ravennate. L'imputata in primo grado fu condannata a Ravenna all'ergastolo perché riconosciuta colpevole di avere iniettato una dose letale di potassio all'anziana. La Corte ha ordinato la scarcerazione dell'imputata, che era detenuta dall'ottobre 2014. (ANSA).

17:03Calcio: Inter, Spalletti “Champions a tutti i costi”

(ANSA) - MILANO, 7 LUG - "Dobbiamo avere un gioco da Inter. Lotteremo fino all'ultima partita per un ingresso in Champions League. Ci saranno cinque, sei o sette squadre che saranno lì fino all'ultimo a competere per le prime quattro posizioni": lo dice il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, rispondendo alle domande dei tifosi su Facebook. "I tifosi - aggiunge - dicono 'amala' e noi la dobbiamo 'amare'".

16:59Migranti: Meloni, Quirinale intervenga su accordi segreti

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - "L'ex ministro degli Esteri Bonino e l'ex ministro della Difesa Mauro del Governo Letta hanno dichiarato che Renzi e Alfano hanno a suo tempo concordato segretamente in Europa di far sbarcare tutti i clandestini recuperati nel Mediterraneo in Italia, questo contravvenendo al diritto internazionale e al diritto del mare. Se questo fosse vero, ci troveremmo davanti a un gravissimo atto di tradimento nei confronti della Nazione italiana. Una invasione pianificata e organizzata dai massimi vertici dello Stato in combutta con Governi stranieri. Chiediamo l'intervento del Presidente della Repubblica per fare piena luce su questa gravissima ipotesi". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

16:58Banca Marche: stop interrogatori, verso chiusura inchiesta

(ANSA) - ANCONA, 7 LUG - Conclusi gli interrogatori di garanzia chiesti da sei indagati nel procedimento per la bancarotta della vecchia Banca Marche, la Procura di Ancona è pronta a tirare le somme con le richieste di rinvio a giudizio. Potrebbero arrivare entro luglio le conclusioni dei pm Andrea Laurino, Serena Bizzarri e Marco Pucilli, coordinati dal procuratore Elisabetta Melotti, in particolare per le 18 persone - ex dirigenti di BM e Medioleasing, componenti del vecchio cda fino al 2012, del collegio sindacale e altri funzionari - che nel gennaio scorso avevano ricevuto l'avviso di chiusura indagini nell'indagine sul default miliardario della vecchia BM.(ANSA).

16:47Calcio: Spalletti a tifoso, vattene Ranocchia? Vattene tu…

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Luciano Spalletti in difesa di Andrea Ranocchia. Il giocatore dell'Inter, durante l'allenamento di questa mattina a Riscone di Brunico, è stato criticato da un tifoso seduto in tribuna che gli ha urlato: "Te ne devi andare". Pronta la risposta del tecnico nerazzurro che, come riporta Premium Sport, si è rivolto direttamente al tifoso avvicinandosi agli spalti: "Sei tu che te ne devi andare". Applausi in tribuna e poi scuse del sostenitore nerazzurro.

16:39Calcio: Zamparini, indagine Gdf partita da cessione Mepal

(ANSA) - PALERMO, 7 LUG - L'indagine della guardia di finanza sul Palermo Calcio e sul gruppo Zamparini parte dalla cessione della Mepal, la società concepita dal proprietario per la commercializzazione dei prodotti rosanero, poi dirottata verso lo sviluppo del progetto per il nuovo stadio e il centro sportivo. A rivelare l'origine dell'inchiesta è Maurizio Zamparini, che si dice "sereno sull'accertamento della verità". "Basta leggere le carte per capire che è tutto a posto - ha spiegato all'ANSA - è un'operazione di bilancio e non di patrimonio. I conti sono certificati e quindi assolutamente in regola. Sono a disposizione dei magistrati per qualsiasi chiarimento. Purtroppo tutto questo ci reca un grave danno di immagine, che mette a rischio le nostre operazioni finanziarie sia per il calciomercato che per la cessione del Palermo".