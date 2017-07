Ultima ora

18:48Calcio: Spal si raduna a Ferrara, mancava in A da 49 anni

(ANSA) - FERRARA, 7 LUG - Ha preso il via nel pomeriggio la stagione della Spal. I giocatori alla spicciolata sono arrivati al Centro Sportivo "G.B. Fabbri" di via Copparo per sostenere le visite mediche e alcuni test atletici che proseguiranno anche nella mattinata di domani e che sono l'inizio di un'annata che segna il ritorno della formazione biancazzurra, guidata da Leonardo Semplici, in serie A dopo 49 anni. Dopo i malumori della tifoseria per i prezzi elevati degli abbonamenti, la società ha annunciato di voler fare alcuni ribassi, che ufficializzerà domani. Intanto prosegue la campagna di rafforzamento della squadra: sono stati visti al centro di via Copparo anche il centrocampista Federico Viviani e la punta Alberto Paloschi, segno che entrambi sono prossimi ad essere messi a disposizione di mister Leonardo Semplici. Presentazione ufficiale da parte del direttore generale biancazzurro Davide Vagnati alla stampa dei quattro acquisti già ufficializzati: Federico Mattiello, Marios Oikonomou, Luca Rizzo e Felipe Dal Belo. (ANSA).

18:40Incendio vicino linea Alta Velocità,ritardi stazione Termini

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - Un incendio scoppiato prima delle 17 vicino ai binari della linea ad Alta Velocità (AV) Roma-Napoli, tra Anagni (Frosinone) e Salone (Roma) provoca un rallentamento della circolazione ferroviaria con ritardi fino a 60 minuti, si apprende da Rete ferroviaria italiana (Rfi). Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. Alla stazione Termini di Roma disagi e passeggeri in attesa anche a seguito dell'incendio poi spento, sempre nei pressi dei binari, che aveva fermato nel pomeriggio la linea FL5 tra Maccarese e Ladispoli, sul litorale a nord di Roma.

18:31Maturità: studente canta Dylan per ricordare amico morto

(ANSA) - NAPOLI, 7 LUG - Si chiama Alessandro Carbone, e da qualche giorno il suo video è tra i più visualizzati in rete: studente 18enne di Contursi, nel Salernitano, come racconta il sito Scuolazoo, ha deciso di ricordare un suo compagno di scuola, Valentino Sozzo, scomparso in un incidente stradale quattro anni fa, davanti alla Commissione per gli esami di Stato, durante il colloquio orale. Appassionato di chitarra, lo ha fatto alla sua maniera. Prima di presentare la tesina, dedicata a Bob Dylan Alessandro ha imbracciato la chitarra e ha cantato "Knockin on heaven's door", "Bussando alle porte del paradiso", una delle canzoni più famose di Dylan. Tutto davanti alla commissione e ai compagni dell'ultimo anno dell'Istituto professionale per odontotecnici "E.Corbino". Il video, girato dalla presidente, immortala in meno di 2 minuti l'esecuzione del brano e la commozione che stringe l'aula, mentre alle spalle di Alessandro campeggia la scritta:'Su qualunque strada e in qualunque cielo, comunque vada non ci perderemo mai.

18:13Terremoto: quasi 400 casette consegnate, ordinate 3.768

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - Sono 396 le casette consegnate agli sfollati delle quattro regioni del centro Italia colpite dai terremoti di agosto e ottobre dell'anno scorso. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile ricordando che sono ad oggi 51 i Comuni che hanno fatto ordinato le Sae, le Soluzioni abitative d'emergenza, richiedendone complessivamente 3.768. I lavori sono stati completati in 24 aree - 3 a Norcia, 5 ad Accumoli, 15 ad Amatrice e una ad Arquata del Tronto, i quattro paesi maggiormente colpiti dal sisma del 24 agosto - mentre altre 138 aree sono state ritenute idonee e consegnate ai consorzi incaricati della progettazione delle opere di urbanizzazione per la successiva installazione delle Sae. In 60 di queste sono in corso i lavori. Nello specifico, la regione Abruzzo ha ordinato 218 casette da installare in 13 comuni, il Lazio 751, per 6 comuni, le Marche 1.885 per 29 comuni e l'Umbria 914 per 3 comuni. Su sito istituzionale del Dipartimento è possibile consultare la mappa interattiva sullo stato di avanzamento dei lavori di installazione delle Sae.

18:12Calcio: Spalletti, lasciato Champions ora Inter me la ridia

(ANSA) - MILANO, 7 LUG - "Ho buone sensazioni, sono convinto che la squadra abbia qualità. Il mio pensiero è rivolto ai giocatori e al tragitto che costruiremo insieme. Ho lasciato la Champions per venire qui e devono ridarmela": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa di Riscone di Brunico. "Quello che ci siamo detti - continua - in parte si può dire e in parte no. Ma ho visto molta disponibiltà".

17:45Calcio: Hamsik “Napoli crede in scudetto, Sarri è il primo”

(ANSA) - NAPOLI, 7 LUG - "Certo che crediamo allo scudetto, basta guardare la seconda parte di campionato che abbiamo fatto lo scorso anno: da gennaio a maggio un percorso incredibile. Sarri ci crede e anche noi sappiamo che possiamo farcela se sbagliamo di meno". Lo ha detto Marek Hamsik nella prima conferenza stampa del ritiro precampionato del Napoli a Dimaro, in Trentino. "Non pensiamo che sarà facile - ha detto Hamsik - perché le milanesi si sono rafforzate tantissimo. Ma siamo una squadra preparata da tutti i punti di vista e con la conferma di tutto il gruppo possiamo solo migliorare: in campo ci divertiamo e siamo un bel gruppo".

17:43Calcio: Inter, Spalletti “promesse club vanno mantenute”

(ANSA) - MILANO, 7 LUG - "Ausilio dice che non serve spendere sul mercato se si ha un allenatore bravo? A me sono state promesse delle cose, se non vengono mantenute vengo qui e lo dico. Le promesse bisogna poi mantenerle, alcuni giocatori verranno acquistati. Non sono più bravo di chi è venuto prima di me": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa di Riscone di Brunico.