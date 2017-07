Ultima ora

20:38Calcio: ufficiale Paloschi in prestito alla Spal

(ANSA) - BERGAMO, 7 LUG - Dopo ben dieci acquisti e le due sole cessioni pesanti di Kessie e Conti, l'organico dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini comincia a sfoltirsi. La società nerazzurra ha comunicato di aver ceduto alla Spal in prestito con diritto di riscatto l'attaccante Alberto Paloschi. Il ventisettenne di Cividate al Piano (Bergamo), prelevato nel giugno 2016 dallo Swansea per oltre sette milioni di euro, nella stagione scorsa ha racimolato soltanto 13 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia senza segnare alcun gol.

20:24Anziano morto per incendio laboratorio su retro abitazione

(ANSA) - TREVI (PERUGIA), 7 LUG - Un uomo di circa 80 anni è morto in seguito a un incendio divampato in un piccolo laboratorio sul retro della propria abitazione, in località Casco dell'Acqua di Trevi. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. A dare l'allarme è stata la moglie presente in casa dopo avere sentito una forte esplosione. Ha quindi visto propagarsi delle fiamme dal laboratorio dove c'era anche della benzina per mezzi agricoli. Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che una volta spente le fiamme hanno trovato l'anziano morto. I carabinieri di Trevi hanno avviato gli accertamenti, coordinati dal magistrato di turno. (ANSA).

20:22Delitto Macchi, testimone: ‘Lettera scritta da Binda’

(ANSA) - VARESE, 7 LUG - Patrizia Bianchi, uno dei testimoni chiave nel processo a carico di Stefano Binda, accusato di aver ucciso la studentessa di Varese Lidia Macchi nel gennaio 1987, ha confermato in aula di aver riconosciuto, quando erano già trascorsi anni dal delitto, la scrittura dell'imputato nel componimento anonimo 'In morte di un'amica' inviato alla famiglia della vittima il giorno dei funerali. Una lettera che, secondo le accuse, sarebbe stata scritta da Binda dopo l'omicidio e conterrebbe particolari che solo l'assassino poteva conoscere. La testimone, all'epoca amica di Binda e di Lidia Macchi, come loro vicina a Comunione e Liberazione, oggi è stata ascoltata nel corso dell'udienza del processo davanti alla Corte d'Assise di Varese. Ha spiegato di aver avuto già in passato "sospetti" su Binda, che si sono concretizzati quando, in seguito alle nuove indagini coordinate dal sostituto pg di Milano Carmen Manfredda, il componimento anonimo è stato mostrato da tv e quotidiani.

19:48Torino: lunedì parte stagione, ritrovo al Filadelfia

(ANSA) - TORINO, 7 LUG - La nuova stagione del Torino parte lunedì nello stadio Filadelfia che ospiterà il primo allenamento dei granata dopo la ricostruzione dello storico impianto. Appuntamento alle 18, agli ordini di Sinisa Mihajlovic. I cancelli dello stadio granata saranno aperti alle 17, ma il pubblico dovrà ricordarsi - informa il Torino - che c'è un tetto massimo di 3.800 spettatori e che all'interno dell'impianto non si possono portare né lattine né bottiglie di vetro.

19:46Bambino di 6 anni annegato a Catania,travolto da onde

(ANSA) - CATANIA, 7 LUG - Un bambino di sei anni è annegato nel mare della Plaia di Catania, pare dopo essere stato travolto dalle onde. La tragedia è avvenuta nel Villaggio Ippocampo di mare. Sul posto è intervenuto personale medico del 118, anche con un elicottero, ma non è riuscito a rianimarlo. Quando è arrivato all'ospedale Cannizzaro era già deceduto. Sul posto anche i carabinieri.

19:44Calcio: Spalletti, è ultima chance per me e dirigenti Inter

(ANSA) - MILANO, 7 LUG - "Ci sono calciatori che hanno visto passare cinque o sei allenatori di livello. E' colpa anche loro se non si fanno risultati. Questa è l'unica e ultima possibilità che abbiamo di fare bene, non solo per me, ma anche per molti dirigenti e molta gente dell'Inter". Luciano Spalletti ricorda che all'Inter non sono più ammessi errori. Tutti devono dare il massimo e fare bene, non solo i giocatori, anche i dirigenti. Un discorso costruttivo, per scuotere l'ambiente, all'inizio di una stagione importante. Ma non ci sono più alibi, né in campo e né fuori. "Ho un contratto di due anni - continua - e il secondo dipende dal lavoro del primo. Per cui si dà tutto in questa stagione".

19:43Italiano ucciso a Londra: richiesta nuova autopsia

(ANSA) - NUORO, 7 LUG - Slitta il rientro in Sardegna della salma di Pietro Sanna, il giovane di 24 anni, di Nuoro, ucciso a coltellate dieci giorni fa nel suo appartamento di Londra. La polizia inglese ha disposto un nuovo supplemento di indagini, per capire se la versione data dalla sua ex compagna, Hasna Begun, di 25, di origini bengalese, che ha confessato il delitto subito dopo l'arresto, corrisponda a verità. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta una nuova autopsia sul cadavere del giovane. La ragazza, che ha colpito Pietro con 32 coltellate, come accertato dall'autopsia, avrebbe detto di aver colpito Pietro per difendersi al culmine di una lite che potrebbe essere scoppiata perché lei non accettava la fine del rapporto. Una versione che, però, non convince del tutto gli uomini di Scotland Yard che hanno definito l'omicidio "brutale". Il cadavere di Pietro Sanna era stato scoperto il 26 giugno. Era stata la stessa Hasna Begun quella mattina a telefonare a Giomaria, il fratello più grande di Pietro, anch'egli a Londra per lavoro e a dirgli: "Corri Pietro è in pericolo". Ma quando Giomaria è arrivato nell'appartamento di Canning Town, nella periferia ovest londinese, avrebbe trovato il cadavere già rigido. L'autopsia ha poi confermato che Pietro era morto alcuni giorni prima. I genitori del giovane, che erano volati a Londra subito dopo la notizia, da qualche giorno sono tornati a Nuoro. Aspettano gli sviluppi delle indagini per poter riportare la salma nel capoluogo barbaricino. (ANSA).