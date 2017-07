Ultima ora

23:37Musica: l’elettronica 3D dei Kraftwerk ha aperto Umbria jazz

(ANSA) - PERUGIA, 7 LUG - Musica elettronica che fa da soundtrack ad uno spettacolo di visual art, o viceversa. Comunque la si prenda, sono i Kraftwerk, che hanno aperto Umbria Jazz con il loro spettacolo in 3D. La band tedesca che più di 40 anni fa aprì la strada ad una possibile integrazione uomo-macchina applicata alla musica ha messo in scena una performance complessa in cui la tecnologia, oggi più che allora, gioca un ruolo fondamentale. Al pubblico vengono consegnati all'ingresso gli occhialini tridimensionali senza i quali si perderebbe molto. Le immagini scorrono sullo schermo come la storia raccontata da un film, attraverso una sequenza onirica di forme e colori. Forti, oppure insinuanti. Nella macchina del tempo digitale della "Centrale Elettrica" scorrono i file di una idea di musica che spiazzo' tutti, quando la storia cominciò, tanto era completamente differente da tutto il resto, se non addirittura visionaria. Oggi sembra calata alla perfezione nella normale quotidianità. Anche in questo caso, la realtà di una tecnologia che si è infiltrata persino nel processo creativo ha superato l'immaginazione. I quattro musicisti-robot (solo Ralf Hutter, uno dei due fondatori con Florian Schneider, fa parte dell'attuale formazione) sono allineati sul palco dell' arena Santa Giuliana con davanti le loro macchine da musica e diffondono una scaletta in cui c'è praticamente tutto il meglio: Computerworld, Computerlove, The Manmachine, Spacelab, Neonlights, Autobahn, Die Roboter. Anche se sono entrati nel dna di tanti movimenti musicali degli ultimi 40 anni i Kraftwerk sono ancora un esemplare unico. (ANSA).

23:31Calcio: per Muriel al Siviglia manca solo l’ufficialità

(ANSA) - GENOVA, 7 LUG - Luis Muriel è ad un passo dal Siviglia. Manca solo l'ufficialità per il trasferimento in Spagna dell'attaccante della Sampdoria. Dopo un corteggiamento durato alcune settimane, oggi è stato trovato l'accordo tra i due club sulla base di 20 milioni più altri 4 di bonus e il 20% della eventuale cessione di Muriel da parte del Siviglia. L'attaccante colombiano lascia la Sampdoria, a cui era legato da un contratto fino al 2020, dopo essere arrivato nel gennaio 2015 collezionando 80 presenze e 21 gol in campionato.

22:05Calcio: Antognoni, Borja Valero è andato all’Inter

(ANSA) - MILANO, 7 LUG - "Borja Valero è andato all'Inter, ci dispiace ma va bene così. Ha fatto questa scelta". Così il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, all'uscita del centro sportivo viola. Il centrocampista spagnolo non è stato convocato da Stefano Pioli per il ritiro di Moena. Il suo arrivo all'Inter è quindi questione di ore.

21:31Incendi: fiamme su colline Reggio Calabria, minacciate case

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 7 LUG - Due incendi hanno interessato per ore due aree alla periferia di Reggio Calabria. Nel primo, nel quartiere Vito, il rogo ha minacciato alcune abitazioni della zona collinare. Il prefetto Michele di Bari ha assunto il coordinamento delle attività di spegnimento. Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco. Le fiamme hanno provocato anche lo scoppio di due bombole di gas abbandonate in mezzo alle sterpaglie. E' stato necessario anche disalimentare la rete elettrica per consentire a due velivoli di partecipare allo spegnimento. Su proposta dell'Arpacal il Comune ha invitato gli abitanti della zona a tenere chiuse le finestre. Il secondo incendio a Mortara, alla periferia sud, ha interessato sterpaglie e gli pneumatici usati come barriere protettive in una pista di go kart provocando un'alta colonna di fumo che ha creato disagi anche agli aerei in avvicinamento all'aeroporto dello Stretto. I vigili del fuoco hanno evitato il propagarsi delle fiamme ad un vicino ristorante. (ANSA).

21:10F1:Austria,cambio sostituito, Hamilton perde 5 posti griglia

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - Finisce male il venerdì di Lewis Hamilton nonostante il pilota Mercedes abbia dominato oggi le prime libere del Gran Premio d'Austria che si correrà domenica sul 'Red Bull Ring'. Il britannico sarà infatti penalizzato di cinque posizioni sulla griglia di partenza del Gp d'Austria per la sostituzione del cambio. Secondo il regolamento, la penalità intervene nel momento in cui un pilota non completa il ciclo delle sei gare consecutive. Bene che gli vada (pole), Hamilton - oggi miglior tempo in entrambe le sessioni di libere - non potrà partire quindi che dalla terza fila.

21:09Maitig invita Alfano a Bengasi, messaggio unità Libia

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - Il vice presidente del Consiglio Presidenziale del Governo di Accordo Nazionale libico, Ahmed Maitig, ha invitato il ministro degli Esteri Angelino Alfano a Bengasi lanciando un messaggio forte di unità del Paese. Lo si apprende da fonti diplomatiche dopo il colloquio tra i due di oggi ad Agrigento. Le stesse fonti sottolineano l'importanza dell'invito - che il titolare della Farnesina ha apprezzato e accettato - dopo la visita di Alfano a Tripoli a maggio. L'Italia, sintetizzano le fonti diplomatiche, continua dunque a scommettere sulla stabilizzazione della Libia. L'invito è arrivato nel Primo Forum Economico italo-libico, dove è stata sottoscritta una dichiarazione congiunta sul rilancio della cooperazione economica. L'intesa prevede, tra l'altro, la riattivazione della Commissione italo-libica per il proseguimento della realizzazione del progetto dell'autostrada costiera libica in conformità con il Trattato di Amicizia del 2008.

21:01Migranti: Boldrini, occorre sviluppare una prospettiva

(ANSA)-BARI, 7 LUG -"Non può essere tutto compresso in quattro righe o nei caratteri di un tweet. Sui temi migratori, anche per essermene occupata negli anni, ritengo sia necessario sviluppare un pensiero, una prospettiva, una visione che merita un po' di spazio". Così la presidente della Camera, Laura Boldrini, ha risposto ai giornalisti che le hanno fatto notare le anticipazioni del libro di Matteo Renzi diffuse sui social, e in cui l'ex premier ritiene si debba aiutare i migranti nei loro Paesi di origine. Boldrini ha detto di non sapere "quale ragionamento l'ex presidente del Consiglio nonché segretario del Pd abbia fatto: non ho letto le anticipazioni del suo libro - ha sottolineato - e non so come abbia sviluppato il tema"."Ci sono questioni molto complesse, e l'immigrazione è una di quelle - ha rilevato - che non possono essere sintetizzate oltremodo, perché si rischia poi di perdere il senso del ragionamento".Boldrini ha parlato con i cronisti a Polignano a Mare dove stasera presenta il suo libro 'La comunità possibile'.