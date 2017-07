Ultima ora

01:39Venezuela: Chiesa attacca costituente, ‘sancirà dittatura’

(ANSA) - CARACAS, 8 LUG - La Chiesa del Venezuela è contro la costituente voluta dal presidente Nicolas Maduro che, ha dichiarato monsignor Diego Padron, presidente della Conferenza episcopale nazionale, "sarà imposta con la forza" e produrrà "una dittatura militare, socialista, marxista e comunista sancita per Costituzione". Il capo dei vescovi venezuelani ha quindi condannato il raid di tre giorni fa di militanti chavisti al Parlamento di Caracas, definendolo "un fatto di delinquenza demenziale". L'aggressione dimostra che "il governo non ha intenzione di porre fine...alla violenza e alla morte", ha commentato mons. Padron, secondo il quale la costituente rappresenta "la negazione da parte del governo della volontà di dialogare" e agevola "la permanenza illimitata" dell'attuale esecutivo nel potere e "la cancellazione dei poteri pubblici" come il Parlamento.

01:37El Salvador: aborto spontaneo, condanna 30 anni di carcere

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 8 LUG - Trent'anni di carcere con l'accusa di "omicidio aggravato": è la sentenza emessa da un tribunale di El Salvador contro una ragazza di 19 anni violentata e che ha vissuto un aborto spontaneo. Il caso di Evelyn Hernandez Cruz ha avuto grande eco non solo nel paese centroamericano ma anche in altri paesi, mentre Amnesty Internacional si è pronunciato sulla vicenda. La donna, rimasta incinta a 18 anni dopo essere stata violentata a Los Vasquez, il piccolo villaggio dove viveva, ha precisato di non aver mai denunciato lo stupro per paura, sottolineando inoltre di non essersi accorta della gravidanza fino al 6 aprile del 2016, quando a seguito di forti dolori era stata portata in una vicina struttura sanitaria. Aiutata dalla madre, era stata ricoverata presso un ospedale a Cojutepeque, dove ha avuto un aborto spontaneo. A quel punto sono intervenute le autorità, con l'accusa di omicidio aggravato. Evelyn è stata quindi portata in carcere.

01:32Iraq: Isis contrattacca e guadagna un po’ di terreno a Mosul

(ANSA) - MOSUL (IRAQ), 8 LUG - L'Isis rialza la testa a Mosul: accerchiati e circoscritti a una piccola sacca della Città Vecchia della seconda metropoli irachena che è stato la loro roccaforte in Iraq, decine di jihadisti hanno lanciato oggi un assalto a sorpresa contro la 16/ma divisione dell'esercito iracheno. Decine di combattenti, tra 50 e 100, sono riusciti a sfondare la prima linea di difesa dei soldati e a travolgere il resto delle truppe, riguadagnando in poche ore intere zone perdute nei giorni scorsi."Daesh (l'Isis, ndr) ci ha attaccato da ogni parte. Eravamo così vicini a loro che avremmo anche potuto combattere con le granate", ha raccontato Hassan. "Abbiamo perso molti martiri e si contano anche soldati feriti". Sebbene non rappresenti una svolta nella battaglia per la riconquista della città, il contrattacco mostra la fragilità in cui versa l'esercito iracheno, malgrado l'addestramento ricevuto dalle forze della coalizione a guida Usa e le difficoltà di fronte alla strenua resistenza dell'Isis.

01:29G20: polizia, 196 agenti feriti e 100 fermi in scontri

(ANSA) - AMBURGO, 8 LUG - La polizia di Amburgo ha reso noto che sono saliti a 196 i poliziotti rimasti feriti in due giorni di scontri con attivisti no-global che stanno protestando contro il G20. E' inoltre salito a circa 100 il numero dei fermi. Riguardo ai manifestanti feriti i vigili del fuoco della città portuale hanno invece precisato che i servizi di ambulanza hanno trasportato 60 civili negli ospedali, incluse 11 persone rimaste gravemente ferite dopo essere precipitate da un muro mentre stavano fuggendo dalla polizia.

23:37Musica: l’elettronica 3D dei Kraftwerk ha aperto Umbria jazz

(ANSA) - PERUGIA, 7 LUG - Musica elettronica che fa da soundtrack ad uno spettacolo di visual art, o viceversa. Comunque la si prenda, sono i Kraftwerk, che hanno aperto Umbria Jazz con il loro spettacolo in 3D. La band tedesca che più di 40 anni fa aprì la strada ad una possibile integrazione uomo-macchina applicata alla musica ha messo in scena una performance complessa in cui la tecnologia, oggi più che allora, gioca un ruolo fondamentale. Al pubblico vengono consegnati all'ingresso gli occhialini tridimensionali senza i quali si perderebbe molto. Le immagini scorrono sullo schermo come la storia raccontata da un film, attraverso una sequenza onirica di forme e colori. Forti, oppure insinuanti. Nella macchina del tempo digitale della "Centrale Elettrica" scorrono i file di una idea di musica che spiazzo' tutti, quando la storia cominciò, tanto era completamente differente da tutto il resto, se non addirittura visionaria. Oggi sembra calata alla perfezione nella normale quotidianità. Anche in questo caso, la realtà di una tecnologia che si è infiltrata persino nel processo creativo ha superato l'immaginazione. I quattro musicisti-robot (solo Ralf Hutter, uno dei due fondatori con Florian Schneider, fa parte dell'attuale formazione) sono allineati sul palco dell' arena Santa Giuliana con davanti le loro macchine da musica e diffondono una scaletta in cui c'è praticamente tutto il meglio: Computerworld, Computerlove, The Manmachine, Spacelab, Neonlights, Autobahn, Die Roboter. Anche se sono entrati nel dna di tanti movimenti musicali degli ultimi 40 anni i Kraftwerk sono ancora un esemplare unico. (ANSA).

23:31Calcio: per Muriel al Siviglia manca solo l’ufficialità

(ANSA) - GENOVA, 7 LUG - Luis Muriel è ad un passo dal Siviglia. Manca solo l'ufficialità per il trasferimento in Spagna dell'attaccante della Sampdoria. Dopo un corteggiamento durato alcune settimane, oggi è stato trovato l'accordo tra i due club sulla base di 20 milioni più altri 4 di bonus e il 20% della eventuale cessione di Muriel da parte del Siviglia. L'attaccante colombiano lascia la Sampdoria, a cui era legato da un contratto fino al 2020, dopo essere arrivato nel gennaio 2015 collezionando 80 presenze e 21 gol in campionato.

22:05Calcio: Antognoni, Borja Valero è andato all’Inter

(ANSA) - MILANO, 7 LUG - "Borja Valero è andato all'Inter, ci dispiace ma va bene così. Ha fatto questa scelta". Così il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, all'uscita del centro sportivo viola. Il centrocampista spagnolo non è stato convocato da Stefano Pioli per il ritiro di Moena. Il suo arrivo all'Inter è quindi questione di ore.