07:38Crollo palazzina: estratti 6 corpi,individuato settimo

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - E' salito a sei il numero dei corpi recuperati dalle macerie della palazzina crollata a Torre Annunziata (Napoli). I vigili del Fuoco, che da 24 ore lavorano senza sosta, hanno individuato anche il corpo di una settima vittima. All' appello mancherebbe dunque ancora un disperso.

07:29Siria: cessate il fuoco sudovest da domenica alle 12

(ANSA) - AMBURGO, 8 LUG - Il cessate-il-fuoco nel sudovest della Siria concordato tra Stati Uniti e Russia entrerà in vigore domenica 9 luglio a mezzogiorno, ora di Damasco. Lo annunciano funzionari statunitensi e il governo giordano, coinvolto nell'intesa. Gli ex contendenti nella Guerra Fredda hanno sostenuto parti opposte nel conflitto siriano, Mosca con il presidente siriano Bashar Assad, Washington a fianco dei ribelli. Il segretario di Stato Usa Rex Tillerson ha precisato che scopo della tregua, nell'immediato, è ridurre le ostilità in un'area vicina al confine giordano, sperando poi di poterla estendere in altre aree. Tillerson ha sottolienato che l'accordo con la Russia per un cessate-il-fuoco in Siria è "la prima indicazione della capacità di Usa e Russia di lavorare insieme". Durante il colloquio tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello russo Valdimir Putin, a cui Tillerson ha assistito, si è parlato - ha riferito - dell'attuale stato delle relazioni tra i due Paesi e di come potrebbero essere in futuro.

04:57Stuprata, condannata a 30 anni per aborto spontaneo

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 8 LUG - Trent'anni di carcere con l'accusa di "omicidio aggravato", cioè per aver abortito: è la sentenza emessa da un tribunale di El Salvador contro una ragazza di 19 anni, che era stata violentata e che ha subito un aborto spontaneo. Il caso di Evelyn Hernandez Cruz ha avuto grande eco non solo nel Salvador ma anche a livello internazionale, provocando la mobilitazione di associazioni per i diritti umani, fra cui Amnesty International. La ragazza, rimasta incinta a 18 anni dopo essere stata violentata a Los Vasquez, il piccolo villaggio dove viveva, ha precisato di non aver mai denunciato lo stupro per paura, sottolineando inoltre di non essersi accorta della gravidanza fino al 6 aprile del 2016, quando a seguito di forti dolori era stata portata in una vicina struttura sanitaria. Aiutata dalla madre, era stata quindi ricoverata presso un ospedale della città di Cojutepeque, dove ha avuto un aborto spontaneo.

04:42Egitto: gruppo Isis rivendica sanguinoso attacco in Sinai

(ANSA) - IL CAIRO, 8 LUG - Un gruppo jihadista egiziano affiliato all'Isis ha rivendicato il sanguinoso attacco di ieri contro i militari nel Sinai, nel quale sono stati uccisi 23 soldati e altri 33 feriti, ma costato loro anche la perdita - dicono i militari - di almeno 40 terroristi. Il gruppo ha affermato di aver utilizzato due autobomba guidate da kamikaze e un buon numero di combattenti armati votati alla morte, e ha detto di aver agito mentre i militari stavano preparando un'offensiva contro le posizioni dello Stato Islamico nel Sinai.

04:38Usa: ministro giustizia Sessions visita prigione Guantanamo

(ANSA) - WASHINGTON, 8 LUG - L'Attorney general Usa, Jeff Sessions, ha visitato ieri la prigione di Guantanamo, che in una intervista lo scorso marzo aveva definito un posto "perfettamente accettabile" per detenere nuovi sospetti di terrorismo. "I recenti attacchi in Europa e ovunque confermano che la minaccia alla nostra nazione è immediata e reale, e che rimane essenziale usare ogni mezzo legale disponibile per prevenire il maggior numero possibile di attacchi", ha dichiarato il portavoce del dipartimento di giustizia Ian Prior. Nel suo viaggio, il primo da quando si è insediato, Sessions era accompagnato dal suo vice Rod Rosenstein e dal capo della National Intelligence Dan Coats. Obama aveva promesso di chiudere Guantanamo ma alla fine dei suoi due mandati sono rimasti 41 prigionieri sui 242 iniziali.

01:39Venezuela: Chiesa attacca costituente, ‘sancirà dittatura’

(ANSA) - CARACAS, 8 LUG - La Chiesa del Venezuela è contro la costituente voluta dal presidente Nicolas Maduro che, ha dichiarato monsignor Diego Padron, presidente della Conferenza episcopale nazionale, "sarà imposta con la forza" e produrrà "una dittatura militare, socialista, marxista e comunista sancita per Costituzione". Il capo dei vescovi venezuelani ha quindi condannato il raid di tre giorni fa di militanti chavisti al Parlamento di Caracas, definendolo "un fatto di delinquenza demenziale". L'aggressione dimostra che "il governo non ha intenzione di porre fine...alla violenza e alla morte", ha commentato mons. Padron, secondo il quale la costituente rappresenta "la negazione da parte del governo della volontà di dialogare" e agevola "la permanenza illimitata" dell'attuale esecutivo nel potere e "la cancellazione dei poteri pubblici" come il Parlamento.

