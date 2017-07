Ultima ora

09:40Crollo palazzo: sindaco, recuperati ultimi due corpi

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 8 LUG - Sono state recuperate le salme delle due ultime vittime del crollo di Torre Annunziata (Napoli). A confermarlo il sindaco Vincenzo Ascione, presente sul posto dall'alba: ''Da pochi istanti è stato estratto il corpo senza vita del piccolo Salvatore Guida. Poco prima era stata recuperato il corpo senza vita della sorella Francesca''. Con i due fratelli sale a otto il numero delle vittime del crollo della palazzina di quattro piani avvenuto ieri mattina in via Rampa Nunziate.

09:24Terrorismo: fermato a Bari foreign fighter ceceno

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Un foreign fighter ceceno è stato fermato dalla Polizia a Bari. L'uomo, 38 anni, avrebbe fatto parte del commando di jihadisti aderenti al gruppo terroristico 'Emirato del Caucaso' che diede l'assalto alla 'Casa della Stampa' di Grozny, la capitale della Cecenia, la notte tra il 3 e il 4 dicembre del 2014, in cui morirono 19 persone. Il ceceno, inoltre, avrebbe combattuto tra le file dell'Isis in Siria tra il 2014 e il 2015. Le indagini sono state svolte dalla Digos, coordinata dal procuratore distrettuale di Bari e dell'Antiterrorismo, mentre tutti gli accertamenti relativi al finanziamento del terrorismo sono invece stati eseguiti dal Gico della Guardia di Finanza.

09:06Corea Nord: esercitazione militare con aerei Usa-Seul-Tokyo

(ANSA) - WASHINGTON, 8 LUGLIO - Due bombardieri americani si sono uniti a caccia sudcoreani e giapponesi per una esercitazione congiunta. Si è trattato - è stato spiegato dalle forze armate Usa - di una missione di addestramento di carattere difensivo e una dimostrazione di forza e unità dei tre Paesi alleati, in risposta ai test missilistici della Corea del Nord. I due aerei americani, bombardieri B-1B, sono partiti dalla base di Guam ed hanno volato per dieci ore con gli altri velivoli nella zona della Penisola coreana, sul mar della Cina, testando le proprie "capacità di attacco". Ritornando alla base, i bombardieri hanno sorvolato il Mar della Cina orientale. Il vicecomandante delle forze armate Usa in Corea, generale Thomas Bergeson, ha detto che i B-1B sono soltanto una delle tante opzioni militari letali a loro disposizione.

07:38Crollo palazzina: estratti 6 corpi,individuato settimo

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - E' salito a sei il numero dei corpi recuperati dalle macerie della palazzina crollata a Torre Annunziata (Napoli). I vigili del Fuoco, che da 24 ore lavorano senza sosta, hanno individuato anche il corpo di una settima vittima. All' appello mancherebbe dunque ancora un disperso.

07:29Siria: cessate il fuoco sudovest da domenica alle 12

(ANSA) - AMBURGO, 8 LUG - Il cessate-il-fuoco nel sudovest della Siria concordato tra Stati Uniti e Russia entrerà in vigore domenica 9 luglio a mezzogiorno, ora di Damasco. Lo annunciano funzionari statunitensi e il governo giordano, coinvolto nell'intesa. Gli ex contendenti nella Guerra Fredda hanno sostenuto parti opposte nel conflitto siriano, Mosca con il presidente siriano Bashar Assad, Washington a fianco dei ribelli. Il segretario di Stato Usa Rex Tillerson ha precisato che scopo della tregua, nell'immediato, è ridurre le ostilità in un'area vicina al confine giordano, sperando poi di poterla estendere in altre aree. Tillerson ha sottolienato che l'accordo con la Russia per un cessate-il-fuoco in Siria è "la prima indicazione della capacità di Usa e Russia di lavorare insieme". Durante il colloquio tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello russo Valdimir Putin, a cui Tillerson ha assistito, si è parlato - ha riferito - dell'attuale stato delle relazioni tra i due Paesi e di come potrebbero essere in futuro.

04:57Stuprata, condannata a 30 anni per aborto spontaneo

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 8 LUG - Trent'anni di carcere con l'accusa di "omicidio aggravato", cioè per aver abortito: è la sentenza emessa da un tribunale di El Salvador contro una ragazza di 19 anni, che era stata violentata e che ha subito un aborto spontaneo. Il caso di Evelyn Hernandez Cruz ha avuto grande eco non solo nel Salvador ma anche a livello internazionale, provocando la mobilitazione di associazioni per i diritti umani, fra cui Amnesty International. La ragazza, rimasta incinta a 18 anni dopo essere stata violentata a Los Vasquez, il piccolo villaggio dove viveva, ha precisato di non aver mai denunciato lo stupro per paura, sottolineando inoltre di non essersi accorta della gravidanza fino al 6 aprile del 2016, quando a seguito di forti dolori era stata portata in una vicina struttura sanitaria. Aiutata dalla madre, era stata quindi ricoverata presso un ospedale della città di Cojutepeque, dove ha avuto un aborto spontaneo.

04:42Egitto: gruppo Isis rivendica sanguinoso attacco in Sinai

(ANSA) - IL CAIRO, 8 LUG - Un gruppo jihadista egiziano affiliato all'Isis ha rivendicato il sanguinoso attacco di ieri contro i militari nel Sinai, nel quale sono stati uccisi 23 soldati e altri 33 feriti, ma costato loro anche la perdita - dicono i militari - di almeno 40 terroristi. Il gruppo ha affermato di aver utilizzato due autobomba guidate da kamikaze e un buon numero di combattenti armati votati alla morte, e ha detto di aver agito mentre i militari stavano preparando un'offensiva contro le posizioni dello Stato Islamico nel Sinai.