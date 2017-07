Ultima ora

11:09G20: accordo su compromesso su libero commercio

(ANSA) - BERLINO, 08 LUG - Il G20 si e' accordato su un compromesso sul libero commercio. Lo dicono fonti citate dalla Dpa. I Paesi si sono riconosciuti sul libero commercio e contro il protezionismo. Ma viene riconosciuto anche il ruolo legittimo di strumenti di difesa.

11:08Calcio: Di Francesco, dobbiamo mantenere l’entusiasmo

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - "Dobbiamo essere bravi a mantenere l'entusiasmo che c'è adesso, partire col piede giusto fa sempre piacere e noi dobbiamo alimentarlo costantemente con gli atteggiamenti giusti" dice il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco dal Trentino, dove i giallorossi resteranno fino al 14 luglio per poi volare negli Stati Uniti per la tournee estiva. "Dobbiamo cercare di integrare al meglio questa squadra e allo stesso tempo capire le esigenze generali che ci vogliono in questo ritiro -spiega il tecnico a Roma Radio. Ci auguriamo di sfruttare al meglio questa settimana, per me in particolar modo sarà l'occasione per poter conoscere i tanti giovani che sono venuti qui. Chissà, magari qualcuno potrebbe rimanere costantemente con noi".

11:07Morti Lugo: infermiera assolta, ‘incredula stravolta felice’

(ANSA) - LUGO (RAVENNA), 8 LUG - "Incredula, stravolta e molto felice". Così Daniela Poggiali, 45 anni, l'ex infermiera dell'ospedale di Lugo (Ravenna) assolta ieri in appello dall'accusa di omicidio di una paziente 78enne, e scarcerata ieri sera verso le 20, si è detta a uno dei suoi avvocati, Lorenzo Valgimigli, che stamattina le ha telefonato. La donna la scorsa notte non ha dormito. Ieri sera, con il fidanzato Luigi Conficconi, è andata a ballare in una festa pubblica della zona lughese. Prima, secondo il suo primo desiderio, era andata a mangiare un gelato. In primo grado fu condannata a Ravenna all'ergastolo perché riconosciuta colpevole di avere iniettato una dose letale di potassio all'anziana. Era detenuta dall'ottobre 2014. Decisiva la perizia chiesta in appello dal nuovo legale. La donna, che dopo le foto di scherno a fianco di una paziente deceduta era stata licenziata dall'Ausl, con provvedimento passato in giudicato, da ieri sera automaticamente, per effetto della scarcerazione, è tornata a essere infermiera. (ANSA).

11:06Giustizia: dopo cinque sentenze assolto da accusa omicidio

(ANSA) - MESSINA, 8 LUG - Per ben 46 magistrati era colpevole dopo tre gradi di giudizio, cinque sentenze e 10 anni di calvario giudiziario ma ieri la Corte di Appello di Catanzaro, ha assolto Antonino Romano, imprenditore messinese accusato di essere stato complice nell'esecuzione materiale dell'omicidio di Antonino Stracuzzi, un commerciante ucciso a colpi di pistola il 14 ottobre del 1992 a Messina. Le accuse non hanno resistito al vaglio dei giudici, dopo la richiesta di revisione del processo presentata dall'avvocato Giovambattista Freni, legale di Romano. La Corte di appello ha annullato le cinque sentenze assolvendo Romano che altrimenti avrebbe dovuto scontare 20 anni di reclusione pur essendo innocente.

11:03Tour: ottava tappa, cominciano le salite

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Al Tour cominciano le salite. Dopo una settimana di tappe in pianura, pane per i denti dei velocisti, la corsa affronta le prime asperità e anche la classifica potrebbe subire i primi scossoni. Si parte da Dole, arrivo a Station des rousses, 187 km. Una trentina di km pianeggianti, poi un continuum di saliscendi, con tre gran premi della montagna. Le salite più impegnative sono al Col de la Joux, fino a 1043 metri, circa 5 km con pendenza del 5%. Sul finire di tappa si affronta la Côte de la Combe de Laisia-Les Molune, una dozzina di km al 7% di pendenza. In maglia gialla sempre il britannico Chris Froome. Fabio Aru è terzo a 14".

10:43Calcio: Pakistan, tornano campioni a 8 anni strage Lahore

(ANSA-AP) - ISLAMABAD (PAKISTAN), 8 LUG - In Pakistan torna il grande calcio. A otto anni dall'ultimo evento sportivo di livello internazionale, scendono infatti i campo calciatori di grande notorietà per delle partite dimostrative. Era dal 2009 che nel grande paese asiatico erano stato cancellate le grandi competizioni sportive in seguito all'attentato terroristico contro la squadra di cricket dello Sri Lanka che provocò 6 morti (i poliziotti della scorta) e otto feriti. Da allora nessun altro evento sportivo di richiamo internazionale si era svolto in Pakistan. Oggi dopo la lunga quarantena saranno nomi del calibro di Ronaldinho, Roberto Carlos, Giggs, Anelka, George Boateng e altri ancora, di varia provenienza, a scendere in campo a Islamabad per una partita che vuol segnare il ritorno alla normalità, almeno nel campo sportivo, dopo le tensioni di questi ultimi anni. Un'altra partita si giocherà nei prossimi giorni a Lahore. L'iniziativa, peraltro in un Paese che non ha una grande tradizione calcistica, è stata di una società privata, la World Group che vuole promuovere il calcio nel Pakistan. (ANSA).

10:40Calcio: Di Francesco, sostituiremo al meglio chi è partito

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Lavori in corso". E non potrebbe essere altrimenti per Eusebio Di Francesco, arrivato ieri a Pinzolo con la sua nuova Roma. La rosa, a causa dell'assenza dei nazionali e di un mercato ancora in pieno svolgimento, è largamente incompleta. Eppure l'entusiasmo attorno ai giallorossi è palpabile, tanto che sono stati sottoscritti già quasi 20 mila abbonamenti. "Mi fa piacere, per me è una grande risposta, nonostante non siamo una squadra ancora completa - ammette l'allenatore alla radio ufficiale. Anzi, magari sono andati via dei giocatori importanti però sono convinto che li sostituiremo al meglio. Anche la gente ci crede, lo dimostra la risposta degli abbonati. E poi essere positivi sotto tutti i punti di vista è fondamentale per poter partire nel migliore dei modi".