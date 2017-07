Ultima ora

12:12Iraq: esercito, ripresa la Città vecchia di Mosul

(ANSA) - BAGHDAD, 8 LUG - Il comando dell'offensiva irachena su Mosul ha annunciato oggi che tutta la Città vecchia è stata strappata all'Isis, mentre la televisione di Stato di Baghdad ha detto che la vittoria nella ex 'capitale' dello Stato islamico in Iraq dovrebbe essere annunciata entro poche ore dal primo ministro Haidar al Abadi. "Le nostre forze hanno preso il controllo della Città vecchia nell'ovest di Mosul, e hanno fatto fallire un tentativo di miliziani di Daesh di fuggire nella parte est attraversando il Tigri", ha detto il portavoce dell'offensiva, generale Yahya Rasul.

12:06Calcio: Atalanta, ufficiale il brasiliano Schmidt

(ANSA) - BERGAMO, 8 LUG - L'Atalanta ha reso noto l'ingaggio per tre anni del centrocampista brasiliano Joao Schmidt, svincolatosi dal San Paolo. Nato nella metropoli paulista il 3 maggio 1993 (ma registrato all'anagrafe il 19), il mancino Schmidt ha in bacheca il campionato di stato Under 20 e ha esordito in prima squadra il 18 luglio 2012 contro il Vaso da Gama. Ha già un'esperienza in Europa alle spalle, 34 partite e 8 gol Vitoria Setubal in Portogallo nella stagione 2014/2015. Quindi il rientro alla base, con il gol ai venezuelani del Trujillanos all'esordio in in Copa Libertadores. Con la nazionale Brasiliana ha vinto nel giugno 2013 il Torneo Internazionale di Tolone battendo 1-0 la Colombia e giocando la finale da titolare.

12:06Droga: Gdf Malpensa, 5 arresti sequestrati 22 kg cocaina

(ANSA) - VARESE, 8 LUG - La Guardia di Finanza di Varese ha arrestato cinque narcotrafficanti, italiani, dominicani e svizzeri, e iscritto altre otto persone nel registro degli indagati per traffico di droga, a conclusione di un'indagine - chiamata San Pedro - che ha permesso di ricostruire l'attività di un gruppo criminale con base ad Arezzo e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), e con "filiali" in Svizzera, che importava cocaina direttamente dai cartelli del narcotraffico in Repubblica Dominicana. I corrieri arrivavano dal Sudamerica con il carico di droga e venivano prelevati all'esterno dell'aeroporto internazionale di Malpensa. In totale, durante le indagini, i finanzieri hanno sequestrato 22 chili di cocaina. L'inchiesta ha preso il via dall'arresto di un quarantenne italiano, bloccato all'aeroporto di Malpensa (Varese) appena sbarcato da La Romana (Repubblica Dominicana) con cinque chili di cocaina. Le indagini, in rapida successione, hanno permesso poi l'arresto degli altri appartenenti dell'organizzazione, un italiano di 35 anni, un cittadino svizzero di 24 e un coetaneo dominicano, anche loro fermati appena fuori dallo scalo internazionale, con un carico totale di 16 chili di cocaina purissima. Le ultime fasi dell'operazione hanno visto le fiamme gialle impegnate nel monitorare la consegna di una partita di cocaina da parte di due dei corrieri arrestati, prelevati a Malpensa da un trentaseienne dominicano residente a San Benedetto del Tronto, ritenuto dagli inquirenti il destinatario finale della cocaina e promotore del traffico di droga. L'uomo è stato arrestato insieme agli altri due malviventi in un albergo del Varesotto, dove i tre si erano spostati insieme al carico di stupefacente, seguiti dai finanzieri, su disposizione della Procura di Busto Arsizio (Varese). (ANSA).

12:00Calcio: Monchi, Roma a fine anno al Circo Massimo

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Devo portare giocatori forti perché c'è da battere la Juventus? A fine anno ne parliamo, ci vediamo al Circo Massimo". Il nuovo ds della Roma, Monchi, lancia così la sfida scudetto alla Vecchia Signora. Dal ritiro di Pinzolo, dove la squadra giallorossa si sta allenando agli ordini di Di Francesco, il dirigente spagnolo rispondendo alle domande dei tifosi ha dato appuntamento per fine stagione nel luogo simbolo deputato alle celebrazioni delle vittorie giallorosse. Monchi ha rassicurato poi sulla permanenza in rosa di Manolas ("resta"), mentre in riferimento alla trattativa in corso per Defrel è stato chiaro: "E' ancora lunga, il Sassuolo chiede molti soldi".

11:52Pitbull morde bimbo alla testa, è grave

(ANSA) - CATANIA, 8 LUG - Un pitbull ha aggredito un bambino di 20 mesi a Catania, mordendolo alla testa e procurandogli una frattura alla teca cranica. Il piccolo è ricoverato con la prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia del Policlinico. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta nel cortile condominale dove abita la famiglia del bambino che stava giocando assieme a un ragazzino di sette anni. Il cane era con i suoi due proprietari, che abitano nello stesso stabile. La mamma della vittima e i presenti sono subito intervenuti per togliere il bambino delle fauci del pitbull. Indagini sono state avviate da agenti delle 'Volanti' della polizia di Stato di Catania che ha proceduto al sequestro preventivo del cane, prelevato da personale dell'Asp e affidato in custodia a un canile. I coniugi proprietari del pitbull sono stati denunciati, in stato di libertà, per omessa custodia e malgoverno di animali e per lesioni personali colpose gravi. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.(ANSA).

11:47Calcio: Gold Cup al via, vincono Canada e Costa Rica

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Si è aperta la scorsa notte negli Stati Uniti la Gold Cup, torneo che vede impegnate 12 nazionali della Concacaf, la Confederazione di Nord e Centro America e Caraibi. Nel girone A, che si gioca a Harrison, il Canada ha superato la Guyana Francese 4-2 mentre Costa Rica ha battuto l'Honduras 1-0. Stanotte prime partite del girone B con l'esordio dei padroni di casa che affrontano Panama. Le squadre sono divise in tre gironi da quattro: si qualificano per i quarti le prime due classificate più le due migliori terze.

11:33Terremoto: riaperta stamani strada Norcia-Castelluccio

(ANSA) - PERUGIA, 8 LUG - È stata riaperta stamani la strada provinciale 477 che collega Norcia a Castelluccio. Nove mesi dopo il sisma si può così tornare sul Pian Grande e nel borgo distrutto dal terremoto. Stamani dopo la riapertura dell'arteria, già decine tra auto, camper e moto, si sono dirette verso Castelluccio, dove splende il sole. La circolazione è a senso unico alternato ed è regolata da impianti semaforici. Lungo il tragitto gli operai dei cantieri delle ditte incaricate dalla Provincia di Perugia stanno lavorando per attuare gli interventi di messa in sicurezza e recupero dei tratti della strada più danneggiati dalle scosse. Carabinieri e polizia municipale sorvegliano che il traffico scorra senza particolari disagi. (ANSA).