14:02Migranti: Meloni, Renzi Dottor Jekyll e Mr Hyde

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - "Mentre dottor Jekyll Renzi, da segretario del PD, fa invadere l'Italia con 600 mila clandestini, mister Hyde Renzi scrive sulla necessità di fermare l'immigrazione incontrollata. Queste pagliacciate non fanno più ridere: ormai fanno solo infuriare". Lo scrive su Facebook il presidente di fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

14:00Bangladesh: attacco ristorante Dacca,preso fornitore ordigni

(ANSA) - DACCA, 8 LUG - La polizia del Bangladesh ha arrestato oggi nel nord del Paese quattro sospetti militanti del nuovo Jumatul Mujahedeen Bangladesh (neo-JMB), fra cui uno, Soheil Mahfuz, l'uomo che avrebbe fornito gli ordigni esplosivi utilizzati dal commando che l'1 luglio 2016 attaccò il ristorante Holey Artisan Bakery di Dacca, causando la morte di 22 persone, fra cui nove italiani. Lo riferisce il portale di notizie BdNews24. Gli arresti, si è appreso, sono stati compiuti nell'ambito di un raid della polizia a Chapainawabganj. I quattro, ha dichiarato il sovrintendente Mojahidul Islam, si erano nascosti in un frutteto di manghi. Il capo dell'unità antiterrorismo della polizia di Dacca ha reso noto che Mahfuz era un dirigente del JMB che successivamente ha aderito al neo-JMB. Un anno fa cinque militanti armati appartenenti al JMB irruppero all'ora di cena nella sala del ristorante che si trovava nel quartiere diplomatico della capitale bengalese, prendendo in ostaggio una trentina di persone.

13:49Libia: Alfano, c’è richiesta di imprese italiane

(ANSA) - AGRIGENTO, 8 LUG - "In Libia c'è richiesta di Italia e di imprese italiane. E sono numerosissime le imprese italiane che vogliono tornare al più presto e investire nel Paese. La Dichiarazione di Agrigento firmata ieri è una cartina di tornasole per giudicare la nostra risolutezza nel ricostruire un partenariato economico più solido e moderno". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano al Primo Forum Economico Italo-Libico, in corso ad Agrigento. Il ministro ha indicato nelle energie, infrastrutture, tlc e finanza i settori su cui le imprese italiane investiranno in Libia. "Il mio auspicio è che si realizzino prestissimo le condizioni per un impegno di Cassa Depositi e Prestiti, attraverso Sace e Simest, per accompagnare il rientro delle imprese italiane desiderose di lavorare e investire in Libia", ha aggiunto il ministro.

13:48Kenya: attacco Shabaab in un villaggio, 9 civili decapitati

(ANSA-AP) - NAIROBI, 8 LUG - I terroristi islamici somali di al Shabaab hanno decapitato nove civili stamane durante un assalto ad un villaggio nel sud-est del Kenya. Lo hanno reso le autorità locali. Gli Shabaab dal 2011 sconfinano in Kenya come rappresaglia all'invio di truppe di Nairobi in Somalia per sconfiggere il gruppo terroristico, che nell'ultimo anno è diventato il più sanguinario di tutta l'Africa. Soltanto negli ultimi mesi, in Kenya sono state uccise oltre 40 persone, e molti attacchi sono stati compiuti con bombe artigianali.

13:46Cade e muore acrobata durante concerto Green Day a Madrid

(ANSA-AP) - ROMA, 8 LUG - Un acrobata è caduto ed ha perso la vita durante un concerto dei Green Day ieri sera a Madrid. Lo hanno reso noto gli organizzatori del'evento. Il concerto - è stato spiegato - non è stato però annullato per "ragioni di sicurezza". Il gruppo musicale ha postato su Twitter un messaggio di cordoglio: "Siamo appena arrivati sul palco a Mad Cool Festival con notizie sconvolgenti. Un artista molto coraggioso, Pedro, ha perso la sua vita stasera in un tragico incidente".

13:38Crollo palazzina:donna salva perché uscita a passeggiare

(ANSA) - NAPOLI, 8 LUG - Enza Brancaccio, l' anziana signora che ieri e' scampata al crollo, abitava al quarto piano, lato mare, dell' edificio in rampa Nunziante. Lo dice oggi una vicina di casa. "Ogni mattina alle sei in punto usciva da casa per farvi ritorno alle sette. Passeggiava nei dintorni. Era una sua abitudine e questa abitudine, ieri mattina, l' ha salvata". La donna, fa sapere la vicina, da qualche tempo era vedova e ha un figlio. La vicina racconta anche di un pescatore che risiedeva al terzo piano dell' edificio, lato mare, che ieri, al momento del crollo, era a mare intento a pescare.

13:34Migranti: sindaco Trieste, assurdo portare navi Ong al Nord

(ANSA) - TRIESTE, 8 LUG - "A me sembra assurdo prendere i migranti sulle coste libiche e portarli fin quassù via mare, non è logico e avrebbe costi assurdi": lo dice il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, che - interpellato dall'ANSA - boccia in maniera netta l'ipotesi che le navi delle Ong (Organizzazioni non governative) che prendono a bordo migranti nel Mediterraneo siano dirottate verso i porti del Nord Italia, come Livorno, Genova e Trieste, invece di approdare nei porti più vicini al punto in cui sono stati presi. "E' più logico che i migranti siano sbarcati sulle coste del Sud - aggiunge Dipiazza - L'ipotesi di portarli in nave per centinaia di miglia mi sembra una cosa campata in aria, dai costi assurdi, e lo dico non solo come sindaco, ma anche come imprenditore". "Più in generale - conclude Dipiazza - non sono d'accordo che si prendano i migranti e li si porti in questo Paese senza un lavoro, senza un progetto e senza un futuro almeno immaginato per loro".