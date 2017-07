Ultima ora

15:26Venezuela: Leopoldo Lopez agli arresti domiciliari

(ANSA) - CARACAS, 8 LUG - Leopoldo Lopez, uno dei più noti oppositori venezuelani, in un carcere militare dal 2014, è da qualche ora agli arresti domiciliari. Lo ha reso noto il suo legale.

15:24Migranti: Al Arabiya, 35 dispersi in naufragio in Libia

(ANSA) - IL CAIRO, 8 LUG - "35 migranti dispersi dopo che il loro barcone è affondato al largo delle coste libiche": lo riferisce un tweet dell'emittente Al Arabiya.

15:15Migranti: Stylianides, Europa non lascerà sola Italia

(ANSA) - PADOVA, 8 LUG - "Voglio assicurarvi che l'Europa non lascerà l'Italia da sola nell'emergenza dei migranti. Non lasceremo che vi accolliate la pressione migratoria da soli. Non è giusto". Così Christos Stylianides, commissario europeo alla Protezione civile, a margine del convegno in corso a Padova "Protezione civile in Italia e in Europa. Dalla Prevenzione alla Ricostruzione". "La solidarietà europea e la sua responsabilità morale saranno giudicati in Italia sulla base della capacità di dimostrare solidarietà in modo concreto. A Strasburgo la scorsa settimana si è tenuta una riunione su questo tema. Abbiamo promesso come commissari una cosa: siamo a fianco dei cittadini e delle autorità italiane nell'affrontare una situazione senza precedenti".

14:41Vela: Mondiale Optimist, Meringol, pronti a dare il massimo

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 08 LUG - "È una squadra giovane che si presenta a questo Mondiale pronta a dare il massimo, sia nella gara individuale che in quella a squadre". Così all'aeroporto di Fiumicino Marcello Meringol, tecnico nazionale della squadra azzurra di vela, poco prima della partenza per la Thailandia, dove dall'11 al 21 luglio si disputeranno i Campionati mondiali individuali e a squadre. Fra gli Azzurrini in partenza anche Marco Gradoni e Andrea Milano, che lo scorso anno, al Mondiale in Portogallo, hanno chiuso rispettivamente al quarto e all'undicesimo posto nella gara individuale e terzi in quella a squadre. Il team azzurro, capitanato dal team leader Walter Cavallucci e dal segretario nazionale AICO Norberto Foletti è così composto: Marco Genna (Soc. Canottieri Marsala), Andrea Milano (Club Velico Crotone), Davide Nuccorini (Circolo Vela Roma), Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village), Massimiliano Antoniazzi (Yacht Club Adriaco).

14:29Calcio: Roma ‘Monchi, Totti? Lo aspettiamo’

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - "Francesco si sta riposando e credo sia normale che in un momento cruciale della sua vita prenda tempo per pensare. Lo stiamo aspettando con le braccia aperte. Lui sarà sempre importante per la Roma". Così il ds della Roma, Monchi, parla dal ritiro di Pinzolo della questione Totti. "È una decisione che spetta a lui e che prenderà al momento che riterrà più opportuno - sottolinea il dirigente giallorosso -. Questa è casa sua, non deve nemmeno bussare: ha già le chiavi. Non resta che aspettare ed evidentemente ci auguriamo che rientri".

14:24Calcio: Roma, Monchi ‘Nainggolan resta’

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - "Nainggolan resterà certamente. Ritengo che il tempo delle uscite dei calciatori importanti sia terminato. Ora è giunto il momento di costruire una squadra che andrà completata con le opzioni di mercato che avremo a nostra disposizione". Il ds della Roma, Monchi, dal ritiro di Pinzolo mette fine alle cessioni eccellenti in occasione della conferenza stampa di presentazione del francese Maxime Gonalons. Quanto agli arrivi, l'idea è prendere un centrale difensivo e rinforzi sulle corsie esterne, ma senza fretta, perchè il dirigente dichiara di preferire prendere "un po' più tardi il calciatore che davvero voglio, piuttosto che precipitare una decisione e fare le cose con fretta".

14:18Berlusconi, sono in campo, presto per fare padre nobile

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - "Io sono in campo e ci resto, farò il padre nobile quando avrò l'età adeguata, ora sono un giovanotto piuttosto vivace". Silvio Berlusconi, in un'intervista a Rai Parlamento, fa capire che non ha intenzione di cedere il passo nella leadership del centrodestra. Quanto alle alleanze, "la Lega - spiega il Cavaliere - fa parte del centro-destra mentre Ap deve ancora decidere cosa vuole essere". "Io nel frattempo mi occupo di Fi, prima forza della coazione con l'obiettivo di superare il 30 per cento".