17:06Calcio: ritiro Benevento, tifosi in festa

(ANSA) - BENEVENTO, 7 LUG - Cori, fumogeni, striscioni e tanto entusiasmo da parte dei tifosi giallorossi che hanno voluto salutare così la squadra del Benevento, partita dalla stazione centrale per il ritiro precampionato di serie A. I calciatori sono saliti a bordo del Frecciargento che li porterà verso Sestola (Modena), prima località scelta per il romitaggio estivo. La squadra guidata dal tecnico Baroni resterà sui mille metri della località montana in Emilia fino al 22 luglio, per poi trasferirsi a Brunico, in Alto Adige.

16:56Calcio: Sampdoria, Palombo lascia ‘chiuso un capitolo’

(ANSA) - GENOVA, 8 LUG - Una decisione maturata in silenzio solo "nelle ultime due settimane". Angelo Palombo sceglie il sito della Sampdoria per raccontare il suo passaggio dal calcio giocato al ruolo di collaboratore tecnico di Marco Giampaolo, nonostante avessi ancora un anno di contratto. "Si è chiuso un capitolo importante della mia carriera e se ne apre un altro - ha spiegato -. Ci sarà da imparare molto ma era giunto il momento di pensare al futuro. Cercherò di mettere tutta la mia esperienza a disposizione della società, della squadra e dello staff tecnico. Avrei avuto l'occasione di continuare ma non me la sono sentita. Non tanto per mancanza di voglia ma perché non mi sarei potuto vedere con addosso un'altra maglia. Alla Samp ho dato tanto in questi anni ma ho anche ricevuto tanto. Mi reputo molto soddisfatto, Adesso che ho maturato la decisione ho intenzione di organizzare una partita chiamando tanti ex compagni e tanti tifosi allo stadio per stare insieme un'ultima volta da calciatore".

16:49Calcio: Arsenal rilancia, 45 milioni per Lemar

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - L'Arsenal non molla la pista Lemar, il francesino di Guadalupe messosi in evidenza nell'ultima stagione col Monaco. Dopo una prima offerta di 30 milioni di sterline (34 milioni di euro) respinta dal club monegasco, i Gunners sono tornati alla carica con 40 milioni di sterline (45 mln di euro) per il classe '95. Nonostante la resistenza del Monaco, che non vorrebbe privarsi contemporaneamente del giocatore e di Mbappè, l'Arsenal insiste, forte anche della grande amicizia di Lemar con Alexandre Lacazette, appena arrivato all'Emirates dal Lione per la cifra record di 60 milioni. Lemar ha ancora tre anni di contratto col club campione di Francia.

16:41Terremoto: terminata protesta ad Accumoli, liberata Salaria

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Gli abitanti di Accumoli che questa mattina hanno occupato la via Salaria hanno liberato poco prima delle 16 la strada, terminando la manifestazione di oggi contro il ritardo nella rimozione delle macerie e nella ricostruzione del paese colpito dal terremoto della scorsa estate. I manifestanti, alcune centinaia, hanno chiesto al prefetto un incontro con il sindaco e con il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Ci hanno promesso di vederci a breve - dice una delle manifestanti -. Se le nostre richieste non saranno soddisfatte, torneremo in strada, questa volta bloccando però gli snodi cruciali della Salaria, cioè gli accessi verso Roma".

16:30F.1: Hamilton, bravo Bottas per la pole

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - "Congratulazioni" al compagno di squadra Bottas da parte dell'inglese Lewis Hamilton, che si è detto abbastanza contento del terzo tempo nelle qualifiche, anche se per la penalizzazione causata dalla sostituzione del cambio partirà dall'ottavo posto in griglia: "Valtteri ha fatto un grande lavoro ma anche Vettel è molto veloce. Domani il mio obiettivo sarà prendere le Ferrari. Voglio arrivare davanti per fare una doppietta con Bottas", ha detto il pilota della Mercedes. L'inglese, che ha stretto la mano in pista all'avversario della Ferrari, non ha ripetuto il gesto sull'invito dell'intervistatore, allontanandosi e dicendo "lo abbiamo appena fatto...".

16:27Calcio: Lukaku al Manchester United, è ufficiale

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Romelu Lukaku è ufficialmente un giocatore del Manchester United. L'attaccante belga, la passata stagione in forza all'Everton, è stato acquistato alla cifra record di 75 milioni di sterline, più altri 15 di bonus (84+17 in euro), che lo farebbero diventare il più pagato della storia della Premier, secondo in assoluto dopo Paul Pogba. Nella scorsa stagione, Lukaku è stato il vice capocannoniere della Premier League con 25 gol.

16:19F.1: Vettel, contento per la prima fila

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - "Possono accadere tante cose sarà una gara lunga, dura e bella. Valteri è davanti e vediamo, sarà una lotta interessante". Sebastian Vettel si prende la prima fila nel Gp d'Austria e guarda già alla gara. "Non sono stato sufficientemente veloce ma - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari ai microfoni di Sky - sono molto contento, la macchina è andata benissimo. C'è ottimismo per domani e speriamo in una bella gara". "Sono stato fortunato altre volte - prosegue Vettel nella conferenza stampa Fia - questa volta è andata bene a lui e complimenti a Valtteri. Tutto sommato sono molto contento, la macchina era molto buona". Meno soddisfatto l'altro ferrista Kimi Raikkonen che partirà terzo grazie alla penalità subita da Hamilton: "Non è stata una giornata ideale, nell'ultima sessione di qualifica ho potuto fare un solo giro per le bandiere gialle. Non sono molto contento ma - aggiunge il finlandese - partire dalla terza posizione non è tanto male. Non ho avuto un fine settimana semplice".