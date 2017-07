Ultima ora

18:41Calcio: Padelli, Spalletti riporterà in alto l’Inter

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - "Spalletti ha grande carica ed ha ben chiaro di dover riportare l'Inter ad alti livelli. Farà di tutto per portarci in alto e noi dovremo metterci molto più di lui". Daniele Padelli racconta le sue prime impressioni sull'Inter e sull'allenatore Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di presentazione organizzata nel ritiro di Riscone di Brunico: il 31enne portiere ex Torino sarà il secondo di Samir Handanovic. "È un allenatore preparato - continua - e lo dicono i risultati. Ha ben chiaro l'obiettivo da raggiungere, sta tentando di inculcarlo nella squadra. L'importante è remare tutti dalla stessa parte". Vestire la maglia nerazzurra è un sogno per Padelli, che fin da bambino tifava Inter. "Da piccolo - racconta - avevo sostituito la mia faccia a quella di Pagliuca su una figurina: questo per farvi capire cosa voglia dire per me essere qui".

18:15Crollo palazzina: si indaga per crollo e omicidio colposo

(ANSA) - NAPOLI, 8 LUG - La Procura di Torre Annunziata (Napoli) ha aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo plurimo e in queste ore sono al lavoro il procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli e il sostituto Andreana Ambrosino che si sono recati sul luogo del crollo. All'attenzione dei magistrati vi è la documentazione, acquisita negli uffici del Comune, che riguarda l'edificio crollato in via Rampa Nunziante. Al momento non è possibile ipotizzare le cause che hanno determinato il crollo. Da quanto si apprende, la data dell'esame autoptico sui corpi sarà fissata probabilmente tra martedì e mercoledì prossimi.

18:14Maltempo: in arrivo piogge e temporali al Nord

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Una perturbazione atlantica interesserà da domani l'Italia, determinando una breve fase di maltempo sulle regioni settentrionali, con temporali intensi. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Dalle prime ore di domani previsti temporali su Piemonte, Lombardia, Alto Adige e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per oggi allerta 'gialla' in Alto Adige e nella giornata di domani su gran parte del Piemonte, sulla Valchiavenna in Lombardia, ancora in Alto Adige e su tutto il Veneto. (ANSA).

18:11Calcio: Udinese, risolto contratto di Faraoni

(ANSA) - UDINE, 8 LUG - Risolto consensualmente il contratto che legava all'Udinese il difensore Marco Davide Faraoni. Lo ha reso noto il club friulano con il quale il giocatore ha collezionato 16 presenze in tre stagioni. Il club bianconero ha rinnovato invece l'accordo con il centrocampista Panagiotis Armenakas. Il contratto dell'ex Primavera, classe 1998, è stato prolungato fino al 30 giugno 2019. Il giocatore è stato ceduto a titolo temporaneo alla formazione AFC Tubize, militante nella Proximus League, seconda serie del campionato belga, fino al 30 giugno 2018.

18:01Calcio: Genoa, riprende contestazione tifosi

(ANSA) - GENOVA, 8 LUG - E' arrivata sino alla sede della Giochi Preziosi la contestazione dei tifosi del Genoa nei confronti del presidente Enrico Preziosi. Nella notte a Cogliate (Monza-Brianza), dove ha sede l'azienda produttrice di giocattoli di proprietà del patron del Grifone, è stato esposto lo striscione "Preziosi Vattene", mentre sotto i cartelli del parcheggio dell'azienda sono stati attaccati dei volantini con la scritta "vattene" La contestazione prosegue ormai da mesi e dopo un periodo di calma, coinciso con le voci di una imminente cessione, è ripresa con il rallentamento della trattativa che al momento appare bloccata.

17:54Calcio: Cascio, interessati all’acquisizione del Palermo

(ANSA) - PALERMO, 8 LUG - Frank Cascio ufficializza "l'interesse per l'acquisizione" della società Palermo calcio di cui è proprietario Maurizio Zamparini". "La trattativa - annuncia una nota - verrà seguita in maniera costante e presente da imprenditori e referenti siciliani, mentre Cascio nel più breve tempo possibile cercherà di rientrare in Italia, visti anche i suoi imminenti impegni negli Stati Uniti". Trattativa che resterà riservata, perché, si spiega nella nota, "gli sviluppi e le evoluzioni della trattativa non verranno comunicati alla stampa, salvo altri comunicati, in quanto si ritiene che la negoziazione debba essere effettuata nel massimo riserbo". Eventuali notizie arriveranno a affare concluso: "Le uniche informazioni che trapeleranno - chiosa la nota - saranno esclusivamente relative all'eventuale raggiungimento dell'accordo".

17:50Travolta dalla sua auto, turista muore a Porto Rotondo

(ANSA) - OLBIA, 8 LUG - Una turista in vacanza in Sardegna è morta travolta dalla sua auto, parcheggiata in salita e quasi certamente senza il freno a mano inserita. La vittima si chiamava Cecilia Massara,76 anni, nata a Novi Ligure (Alessandria) ma residente a Padova. L'incidente è accaduto nella tarda mattinata a Palumbalza, nel golfo di Marinella, non distante da Porto Rotondo. La donna è morta sul colpo, sotto la sua Fiat Punto appena parcheggiata, mentre tentava di bloccare il mezzo che, per cause da accertare, aveva iniziato a muoversi come se non fosse stato inserito il freno a mano o la marcia. I carabinieri di Porto Rotondo, accorsi sul posto, dovranno verificare se si sia trattato di un'anomalia dell'auto oppure di una dimenticanza della donna. Sono stati i vicini di casa a dare l'allarme. Assieme ai carabinieri sono intervenuti i vigili del fuoco e un'equipe medica del 118. (ANSA).