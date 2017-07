Ultima ora

20:12Polonia: Lech Walesa ricoverato in ospedale

(ANSA) - VARSAVIA, 9 LUG - L'ex presidente della Polonia Lech Walesa, eroe della democrazia e leader di Solidarnosc, è stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci a Danzica, la sua città sul Mar Baltico. Il figlio Jaroslaw ha fatto sapere che il padre si sente "molto debole" e i medici hanno riferito che Walesa non sarà dimesso prima di qualche giorno. Il 72enne premio Nobel per la pace del 1983, dovrebbe guidare lunedì una manifestazione contro la gestione che il governo polacco sta oggi facendo del Paese.

20:12Anziana muore azzannata dal suo cane

(ANSA) - RIETI, 8 LUG - Una donna di 88 anni è stata trovata morta nel pomeriggio di oggi, nel giardino della sua abitazione, a Poggio Catino (Rieti), dove è stata aggredita al collo dal suo cane. L'anziana, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri e il 118, è stata azzannata dal cane, un molosso di taglia medio-grande, ed è deceduta per dissanguamento. La Procura di Rieti ha disposto l'esame autoptico e affidato l'animale alla Asl.

20:01Calcio: Donnarumma, Perin, ogni giocatore è un’azienda

(ANSA) - GENOVA, 08 LUG - "Un giocatore è un'azienda. Noi abbiamo famiglia e abbiamo delle persone al fianco e dobbiamo vedere anche il loro bene e non solo il nostro". Ha commentato così Mattia Perin, portiere del Genoa, la firma del contratto super di "Gigio" Donnarumma. "Ogni scelta che prende un giocatore va rispettata - ha spiegato Perin -. Ho sempre pensato dall'inizio che lui volesse rinnovare e si vede che come io tengo al Genoa lui tiene al Milan. Io credo realmente al suo attaccamento alla maglia del Milan". Perin ha poi raccontato la trattativa estiva proprio con i rossoneri. "Io ero in vacanza negli Stati Uniti e nessuno mi ha interpellato. So che c'è stato un interessamento da parte del Milan e questo non può che far piacere perché è una grande squadra a livello mondiale, ma il mio piano è stare qui e diventare un grande portiere con il Genoa. Probabilmente le parti non sono arrivate così vicine fino a farmi sapere cosa volessero fare le due società".

19:58Calcio: malore in campo, paura per giocatore Ajax

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - C'è apprensione per Abdelhak Nouri, giovane giocatore dell'Ajax accasciatosi oggi a terra per un'aritmia cardiaca. E' quanto accaduto oggi durante la partita amichevole tra i lancieri e il Werder Brema, a Zillertal in Austria. Il 20enne centrocampista di origine marocchina, secondo quanto si vede nel filmato, si accascia a terra a palla lontana. L'arbitro ferma immediatamente il gioco per permettere ai medici di entrare in campo. Nouri è stato poi trasportato in ospedale in elicottero e la partita interrotta. Il club olandese ha fatto sapere via twitter che si tratta di aritmia cardiaca, le condizioni sono stabili anche se serie.

19:55Calcio: Lazio partita per il ritiro estivo ad Auronzo

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - La Lazio è partita poco dopo le 18 dall'aeroporto di Fiumicino alla volta di Venezia, per poi proseguire per Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo che si concluderà il 22 luglio. Ad attendere i biancocelesti nello scalo romano, numerosi giovani fan che hanno approfittato del breve tragitto fino ai controlli di sicurezza, nella hall del terminal 1, per scattare selfie con i loro beniamini.

19:53G20: ‘Viviamo all’inferno’, ecco cosa pensa un black bloc

(ANSA) - AMBURGO, 8 LUG - "Tutti quanti hanno pensato che la nostra fosse un'aggressione perché si fermavano allo slogan 'Benvenuti all'Inferno', ma significa solamente che noi tutti già viviamo all'Inferno": con queste parole cerca di spiegare perché è sceso in strada ad Amburgo uno dei black bloc, protagonisti degli scontri di ieri, in un'intervista esclusiva ai microfoni di Alanews-Ansa. "La polizia ci ha provocato", sostiene il ragazzo, tedesco, 30 anni. "Nessuno ha fatto nulla finché loro non hanno aggredito alcuni dimostranti dopo averci intimato di rimuovere le maschere. Quasi tutti lo abbiamo fatto, magari opponendoci o tenendo ancora coperto parte del volto, ma a quel punto le forze dell'ordine ne hanno approfittando per colpirci e utilizzare lo spray contro di noi. A quel punto è scattata la nostra reazione". "Abbiamo attaccato solo le vetrine del business - è la sua posizione -, tutte le altre sono intatte, abbiamo sfondato solo quelle delle grandi aziende, dove la gente non controlla un solo centesimo".

19:51Wimbledon: Gulbis ko, Djokovic agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Novak Djokovic batte di Ernests Gulbis in tre set: agli ottavi lo attende Mannarino. Il serbo piega il lettone con il punteggio di 6-4 6-1 7-6(2). Lunedì sfiderà il francese Mannarino che si è aggiudicato il derby contro Monfils in 5 set. Avanza anche Alexander Zverev che si è sbarazzato in tre set 6-4 6-4 6-2 dell'austriaco Sebastian Ofner.