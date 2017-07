Ultima ora

21:36G20: Juliana, moglie presidente Macri, conquista riflettori

(ANSA) - AMBURGO, 8 LUG - La regina dei riflettori avrebbe dovuto essere la bellissima First Lady Usa, Melania, forse con la concorrenza a distanza della Première Dame Brigitte Macron. Ma a rubarle almeno un po' la scena ci si sono messe non solo la 'figliastra' Ivanka che ha addirittura sostituito il padre a uno dei tavoli del G20, ma anche la Primera Dama argentina, Juliana Awada, la moglie del presidente Mauricio Macri, 43/enne donna d'affari di origini siriano-libanesi, bella, con sorriso ammaliante e ben vestita. Ma con un consapevole sex appeal che ha fatto la gioia dei fotogtafi e ha avuto il suo momento culminante al concerto della Filarmonica di Amburgo, al quale Juliana Awada si è presentata in abitino succinto con una trama a rete trasparente firmato dallo stilista argentino Marcelo Giacobbe.

21:32Migranti: Speranza, Renzi ha usato uno slogan della destra

(ANSA) - SETTIMO TORINESE, 8 LUG - "Aiutiamoli a casa loro? Ma questo è uno slogan della destra, sbaglia Renzi a fare questi affondi dando così la volata alla destra, che sta rimontando e che invece noi dobbiamo contrastare con forza perché i suoi valori non saranno mai i nostri". Con queste parole il coordinatore del Pd Roberto Speranza, questa sera alla festa del Mdp di Settimo Torinese, ha commentato le dichiarazioni di oggi del segretario del Pd in materia di immigrazione. "Se si fa la gara con Salvini su chi ha la ruspa più grossa vince sicuramente Salvini - ha aggiunto Speranza - questa frase di Renzi è emblematica di come abbia trasformato il Pd in un partito lontano anni luce da un partito di sinistra".

20:37Berlusconi, pene più severe per maltrattamenti a animali

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - "Sono obiettivamente necessarie pene più severe" contro i maltrattamenti degli animali, che sono delle "forme di violenza spregevoli". Lo scrive Silvio Berlusconi in un messaggio inviato alla manifestazione promossa a Roma dal Movimento Animalista fondato da Michela Vittoria Brambilla, contro i maltrattamenti sugli animali. Berlusconi ha anche detto che i temi portati avanti dal Movimento saranno inseriti "nell'agenda del prossimo governo".

20:31Carceri: omicida evade da Volterra grazie a permesso-premio

(ANSA) - VOLTERRA (PISA), 08 LUG - Ismail Kammoun, tunisino di 55 anni, detenuto per omicidio con una condanna definitiva nel carcere di Volterra è evaso da giorni e ora è ricercato su tutto il territorio nazionale. Lo straniero ha approfittato di un permesso premio di dieci giorni scattato martedì per far perdere le proprie tracce. Era considerato un detenuto-modello e secondo gli inquirenti che gli danno la caccia "non risulta essere un musulmano radicalizzato" e quindi ha potuto usufruire del permesso che era suddiviso in due parti: due giorni da trascorrere a Volterra e altri 8 sulla costa livornese, da raggiungere con i mezzi pubblici, come scritto su alcuni quotidiani che hanno pubblicato la notizia. Tuttavia la questura di Livorno, che aveva il compito di monitorare la sua presenza sul territorio, non lo ha mai visto e subito dopo il soggiorno volterrano Kammoun è sparito nel nulla.

20:23Ernst di Hannover sposa stilista russa, contro volontà padre

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Nozze principesche per Ernst di Hannover, primogenito 34enne del principe di Hannover marito di Carolina di Monaco, che ha sposato la stilista russa Ekaterina 'Katia' Malysheva, 31 anni, sua compagna da sei anni. Nozze a cui non ha però dato la sua benedizione il principe, assente dalla cerimonia svoltasi ad Hannover. Il matrimonio si è svolto nella Chiesa del Mercato di Hannover, e al termine la coppia si è messa in posa con gli amici, rappresentanti di tutta la nobiltà europea. Tra loro anche numerosi Casiraghi, fratellastri di Ernst. In un'intervista ad Handelsblatt il principe padre ha spiegato di non aver dato il suo consenso "per il bene della famiglia", ovvero per questioni dinastiche e non personali contro Katia, titolare del marchio di moda Ekat.

20:21Calcio: Alvarez ha il cancro, Athletic Bilbao si rasa a zero

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Sta commuovendo la Spagna il caso del difensore della squadra basca dell'Athletic Bilbao, Yeray Alvarez, a cui è stato diagnosticato un cancro al testicolo circa un mese fa. Il giocatore sta combattendo la sua battaglia contro la malattia, ma non è stato lasciato solo dai suoi compagni di squadra. I giocatori del Bilbao gli hanno infatti toccato il cuore quando a sorpresa si sono rasati a zero in segno di solidarietà. Il 22enne è sotto chemioterapia, e di conseguenza ha perso tutti i capelli. Lo spogliatoio si è riunito e ha deciso che il loro compagno doveva sentire l'appoggio di tutta la squadra, come quando si è in campo. Così quando Alvarez è arrivato al campo di allenamento ha trovato tutti completamente rasati. La società ha pubblicato su Twitter un video realizzato dai compagni: "Siamo con te".

20:17Cina: confermato tumore in fase terminale Liu Xiabao

(ANSA-AP) - PECHINO, 8 LUG - I due specialisti stranieri - un medico tedesco e uno americano - hanno visitato Liu Xiabao, confermando che il dissidente cinese è allo stadio terminale del cancro al fegato. Le autorità di Pechino avevano consentito la visita a Liu di medici stranieri, sull'onda della protesta internazionale sul modo in cui il dissidente era stato curato. L'ospedale dove Liu è ricoverato ha riferito che i due medici - Markus W. Buchler dell'università di Heidelberg e Joseph Herman dell'Anderson Cancer Center in Texas - hanno "confermato pienamente" il piano di cura, pur ribadendo che le sue condizioni sono critiche.