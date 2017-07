Ultima ora

00:30Calcio: malore in campo, stabile il giocatore dell’Ajax

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - In serata, l'Ajax ha confermato che le condizioni del ventenne Nouri sono stabili, precisando che il suo cuore è attivo senza l'ausilio di macchinari, ma che il giovane sta facendo uso di un'apparecchiatura respiratoria ed è mantenuto in stato incosciente per favorire i trattamenti medici in atto. Il monitoraggio è ovviamente costante e sono in corso esami ad ampio raggio per determinare le esatte cause del collasso.

00:14Basket: Nba, rinnovo da record per Harden a Houston

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Rinnovo da record per James Harden con gli Houston Rockets: 228 milioni di dollari per i quattro anni dal 2019 al 2023, il contratto più ricco della storia dell'Nba nordamericana. Harden, guardia 27enne con i Rockets già dal 2012, ha chiuso la scorsa stagione con una media di 29,1 punti e 11,2 assist a partita (quest'ultimo dato il migliore del campionato). "Houston è casa mia", ha commentato la star dopo l'accordo con la franchigia dove quest'estate è approdato anche Chris Paul.

00:13Basket: impresa Italia ai Mondiali U.19, azzurrini in finale

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Impresa degli azzurrini della pallacanestro al Mondiale under 19 in corso al Cairo: in semifinale, l'Italia ha battuto la Spagna 66-63 rimontando 11 punti negli ultimi tre minuti. Domani la squadra di Andrea Capobianco affronterà in finale il Canada, che oggi a sua volta ha sconfitto gli Stati Uniti (99-87). Contro la Spagna, il miglior marcatore è stato Lorenzo Bucarelli con 15 punti (suo il gioco da tre punti nel finale che è valso la vittoria); in doppia cifra anche Davide Denegri (12) e Tommaso Oxilia (11). È stato così centrato, sottolinea la Federbasket, un risultato storico poiché, a livello giovanile maschile, l'Italia non raggiungeva una finale dal Mondiale juniores del 1991.

23:26Calcio: musica troppo alta, Lukaku arrestato in California

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Continuano, evidentemente all'insegna dell'eccesso, le notizie riguardanti Romelu Lukaku, attaccante in procinto di approdare dall'Everton al Manchester United per quasi 85 milioni di euro (più 17 di bonus): il 24enne belga, infatti, sarebbe stato arrestato presso una villa di Beverly Hills, in California, dove si stava svolgendo una festa e gli agenti erano stati chiamati per il volume troppo alto della musica. Secondo il sito Tmz, al party sarebbe stato presente anche il neocompagno di squadra Paul Pogba e i due compaiono in un video pubblicato via social in cui si danno appuntamento al prossimo allenamento. L'episodio, risalente allo scorso fine settimana, è stato rivelato oggi dalla polizia. Il sergente Jay Kim ha precisato che, prima di procedere con il fermo, al giocatore erano stati rivolti cinque inviti ad abbassare il volume e che poi non era stato ammanettato, né multato, né condotto alla stazione di polizia; dovrà tuttavia comparire davanti alla Corte superiore di Los Angeles il 2 ottobre.

21:51Wimbledon: anche Federer stacca biglietto degli ottavi

(ANSA) - LONDRA, 8 LUG - Stacca il biglietto degli ottavi di finale anche Roger Federer, che liquida in tre set il tedesco Mischa Zverev, e approda alla seconda settimana dei Championships. Dopo un primo set vinto solo al tie-break, match in discesa per lo svizzero che per la 15esima volta raggiunge gli ottavi di Wimbledon (7-6(3) 6-4 6-4). Lunedì affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov.

21:36G20: Juliana, moglie presidente Macri, conquista riflettori

(ANSA) - AMBURGO, 8 LUG - La regina dei riflettori avrebbe dovuto essere la bellissima First Lady Usa, Melania, forse con la concorrenza a distanza della Première Dame Brigitte Macron. Ma a rubarle almeno un po' la scena ci si sono messe non solo la 'figliastra' Ivanka che ha addirittura sostituito il padre a uno dei tavoli del G20, ma anche la Primera Dama argentina, Juliana Awada, la moglie del presidente Mauricio Macri, 43/enne donna d'affari di origini siriano-libanesi, bella, con sorriso ammaliante e ben vestita. Ma con un consapevole sex appeal che ha fatto la gioia dei fotogtafi e ha avuto il suo momento culminante al concerto della Filarmonica di Amburgo, al quale Juliana Awada si è presentata in abitino succinto con una trama a rete trasparente firmato dallo stilista argentino Marcelo Giacobbe.

21:32Migranti: Speranza, Renzi ha usato uno slogan della destra

(ANSA) - SETTIMO TORINESE, 8 LUG - "Aiutiamoli a casa loro? Ma questo è uno slogan della destra, sbaglia Renzi a fare questi affondi dando così la volata alla destra, che sta rimontando e che invece noi dobbiamo contrastare con forza perché i suoi valori non saranno mai i nostri". Con queste parole il coordinatore del Pd Roberto Speranza, questa sera alla festa del Mdp di Settimo Torinese, ha commentato le dichiarazioni di oggi del segretario del Pd in materia di immigrazione. "Se si fa la gara con Salvini su chi ha la ruspa più grossa vince sicuramente Salvini - ha aggiunto Speranza - questa frase di Renzi è emblematica di come abbia trasformato il Pd in un partito lontano anni luce da un partito di sinistra".