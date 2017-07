Ultima ora

07:48Erutta vulcano in Alaska, allerta per aerei

(ANSA) - FAIRBANKS (USA), 9 LUG - Un vulcano delle isole Aleutine, in Alaska, che ha avuto diverse eruzioni negli ultimi otto mesi, ha lanciato nell'aria una nuvola di cenere alta 9 chilometri, inducendo le autorità aeronautiche ad emettere un allerta per gli aerei che sorvolano la zona. L'osservatorio vulcanologico d'Alaska ha fatto sapere che il vulcano Bogoslof ha eruttato alle 10.15 ora locale di sabato (le 20.15 in Italia) creando una nuvola di cenere alta 9 chilometri sul livello del mare. L'agenzia ha diffuso un allerta rosso alle autorità aeronautiche. Il vulcano Bogoslof ha eruttato a più riprese da metà dicembre.

07:44Usa: Nyt, figlio Trump incontro’ avvocato legato a Cremlino

(ANSA) - WASHINGTON, 9 LUG - Due settimane dopo che Donald Trump aveva conquistato la nomination repubblicana per la Casa Bianca, il figlio piu' grande, Donald Trump junior, partecipò ad un incontro alla Trump Tower di Ny con Natalia Veselnitskaya, avvocata russa che ha legami col Cremlino e nota per la sua campagna contro il Magnitski act, una legge Usa che sanziona russi sospettati di abusi dei diritti umani. Lo scrive il Nyt, citando atti governativi confidenziali. All'incontro partecipo' anche l'allora capo della campagna di Trump, Paul Manafort, e il genero, Jared Kushner. Si tratta, secondo il giornale, del primo incontro privato confermato tra un russo e membri dell'inner cirlce di Trump durante la campagna elettorale. Ed e' la prima volta che Donald Trump jr viene coinvolto in un incontro del genere. Rappresentanti suoi e di Kushner hanno confermato il meeting.

07:33Usa, tregua Siria passo importante per obiettivi comuni

(ANSA) - WASHINGTON, 9 LUG - ''Un importante passo verso obiettivi comuni'' come sconfiggere l'Isis, contribuire alla fine del conflitto in Siria, ridurre le sofferenze e consentire alla gente di ritornare nelle sue case'': cosi il consigliere per la sicurezza nazionale H.R. Master ha definito l'accordo per il cessate il fuoco nel sudovest della Siria che entrera' in vigore domani alle 12 ora locale. Lo rende noto la Casa Bianca. Dopo aver fatto questo ''passo fiducioso'' con i governi di Russia e Giordania, Trump ha discusso l'accordo con molti leader al G20, incluso il presidente turco Erdogan, il primo ministro britannico May e la cancelliera Merkel, informa la presidenza Usa.

00:30Calcio: malore in campo, stabile il giocatore dell’Ajax

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - In serata, l'Ajax ha confermato che le condizioni del ventenne Nouri sono stabili, precisando che il suo cuore è attivo senza l'ausilio di macchinari, ma che il giovane sta facendo uso di un'apparecchiatura respiratoria ed è mantenuto in stato incosciente per favorire i trattamenti medici in atto. Il monitoraggio è ovviamente costante e sono in corso esami ad ampio raggio per determinare le esatte cause del collasso.

00:14Basket: Nba, rinnovo da record per Harden a Houston

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Rinnovo da record per James Harden con gli Houston Rockets: 228 milioni di dollari per i quattro anni dal 2019 al 2023, il contratto più ricco della storia dell'Nba nordamericana. Harden, guardia 27enne con i Rockets già dal 2012, ha chiuso la scorsa stagione con una media di 29,1 punti e 11,2 assist a partita (quest'ultimo dato il migliore del campionato). "Houston è casa mia", ha commentato la star dopo l'accordo con la franchigia dove quest'estate è approdato anche Chris Paul.

00:13Basket: impresa Italia ai Mondiali U.19, azzurrini in finale

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Impresa degli azzurrini della pallacanestro al Mondiale under 19 in corso al Cairo: in semifinale, l'Italia ha battuto la Spagna 66-63 rimontando 11 punti negli ultimi tre minuti. Domani la squadra di Andrea Capobianco affronterà in finale il Canada, che oggi a sua volta ha sconfitto gli Stati Uniti (99-87). Contro la Spagna, il miglior marcatore è stato Lorenzo Bucarelli con 15 punti (suo il gioco da tre punti nel finale che è valso la vittoria); in doppia cifra anche Davide Denegri (12) e Tommaso Oxilia (11). È stato così centrato, sottolinea la Federbasket, un risultato storico poiché, a livello giovanile maschile, l'Italia non raggiungeva una finale dal Mondiale juniores del 1991.

23:26Calcio: musica troppo alta, Lukaku arrestato in California

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Continuano, evidentemente all'insegna dell'eccesso, le notizie riguardanti Romelu Lukaku, attaccante in procinto di approdare dall'Everton al Manchester United per quasi 85 milioni di euro (più 17 di bonus): il 24enne belga, infatti, sarebbe stato arrestato presso una villa di Beverly Hills, in California, dove si stava svolgendo una festa e gli agenti erano stati chiamati per il volume troppo alto della musica. Secondo il sito Tmz, al party sarebbe stato presente anche il neocompagno di squadra Paul Pogba e i due compaiono in un video pubblicato via social in cui si danno appuntamento al prossimo allenamento. L'episodio, risalente allo scorso fine settimana, è stato rivelato oggi dalla polizia. Il sergente Jay Kim ha precisato che, prima di procedere con il fermo, al giocatore erano stati rivolti cinque inviti ad abbassare il volume e che poi non era stato ammanettato, né multato, né condotto alla stazione di polizia; dovrà tuttavia comparire davanti alla Corte superiore di Los Angeles il 2 ottobre.