Ultima ora

10:35G20: Erdogan, Turchia potrebbe non ratificare accordo clima

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Anche la Turchia, dopo gli Usa, potrebbe sfilarsi dall'accordo di Parigi sul clima. Lo ha lasciato intendere il presidente Recep Tayyip Erdogan, ventilando la possibilità che il parlamento turco, che ha il compito di ratificare l'accordo, possa respingerlo. Questo perché, ha spiegato Erdogan, l'uscita degli Stati Uniti "mette a repentaglio" gli accordi che garantivano alla Turchia aiuti per accompagnarne la riduzione delle emissioni: accordi che quindi equiparavano la Turchia ai Paesi in via di sviluppo piuttosto che alle nazioni industrializzate. "Dopo questa decisione presa dagli Stati Uniti, la nostra posizione vira in direzione della non approvazione (dell'accordo) da parte del parlamento", ha detto Erdogan ad Amburgo.

10:02Magrebino ucciso durante lite a Milano

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Un ragazzo di 18 anni, di origine magrebina, è stato ucciso nella tarda serata di ieri durante una lite fuori da un bar in piazza Tirana a Milano. Ad ucciderlo, colpendolo con un cacciavite al torace sarebbe stato un altro immigrato, un egiziano di 52 anni. Il giovane, che aveva 18 anni, è morto all'ospedale San Paolo. L'aggressore, che ha precedenti penali, è stato fermato dai carabinieri mentre si stava allontanando del luogo del delitto. Futili le ragioni della lite sfociata nella tragedia.

09:55G20: gaffe Casa Bianca, scambia Taiwan con la Cina

(ANSA) - WASHINGTON, 9 LUG - Gaffe della Casa Bianca con Xi: nel comunicato dell'ufficio stampa dopo l'incontro bilaterale tra Trump e il presidente della Cina, quest'ultima viene indicata come ''Republic of China'', ossia Taiwan, e non con la corretta denominazione ''People's Republic of China'', che si riferisce appunto alla nazione di cui è capitale Pechino.(ANSA).

09:52Usa: scontri tra Ku Klux Klan e anti razzisti, 23 arresti

(ANSA) - WASHINGTON, 9 LUG - Tafferugli, fumogeni e 23 arresti a Charlottesville, Virginia, dove una cinquantina di membri del Ku Klux Klan che protestavano contro la rimozione della statua equestre del generale sudista (e quindi schiavista) Robert Lee sono stati affrontati da centinaia di contro manifestanti al grido di ''No KKK, no all'America razzista, razzisti a casa''. I membri del Ku Klux Klan, provenienti dalla Carolina del nord, erano armati (lo consente la legge statale), indossavano gli abiti tradizionali con un un cappello puntuto e portavano bandiere confederali, esibendo anche slogan anti semiti e gridando 'potere bianco''. La polizia e' riuscita inizialmente a tenere divise le due fazioni ma poi c'e' stato qualche scontro. Gli agenti hanno dovuto scortare gli esponenti del Kkk alle loro auto e disperdere poi i contromanifestanti con i lacrimogeni. Non e' dato sapere se gli arrestati appartengano ad uno o ad entrambi i gruppi.

09:49A fuoco cascina in alta montagna con 4 escursionisti, salvi

(ANSA) - TRIESTE, 9 LUG - Quattro escursionisti veneti che si erano fermati a dormire in una cascina di alta montagna, a circa 1500 metri di quota, nella zona di Moggio Udinese (Udine), si sono salvati dall'incendio che li ha sorpresi nella notte, intorno alle due, e ha completamente distrutto la cascina. A dare l'allarme sono stati gli stessi escursionisti che sono riusciti a uscire dalla cascina, denominata "Palis di Lius", e a mettersi in salvo prima che le fiamme bloccassero le vie di fuga. L'incendio è divampato a causa del malfunzionamento della canna fumaria di una stufa che gli escursionisti avevano acceso per riscaldarsi. L'intervento di soccorso e spegnimento dell'incendio è stato complesso a causa delle difficoltà da superare per raggiungere la cascina, alla quale si arriva solo percorrendo un sentiero del Club Alpino Italiano. Oltre ai Vigili del fuoco é intervenuto un elicottero della Protezione civile con uno speciale modulo antincendio che consente l'erogazione di acqua trasportata sul posto.

09:49Egitto: camion bomba esplode, due poliziotti uccisi in Sinai

(ANSA-AP) - IL CAIRO, 9 GIU - Un camion bomba è esploso nella cittadina egiziana di al-Arish, nel nord del Sinai, uccidendo almeno due agenti di polizia in pattugliamento. Lo fa sapere il ministero dell'Interno del Cairo. Solo due giorni fa in un avamposto militare del nord del Sinai rivendicato da un gruppo affiliato all'Isis sono rimasti uccisi 23 agenti e una quarantina di jihadisti.

07:48Erutta vulcano in Alaska, allerta per aerei

(ANSA) - FAIRBANKS (USA), 9 LUG - Un vulcano delle isole Aleutine, in Alaska, che ha avuto diverse eruzioni negli ultimi otto mesi, ha lanciato nell'aria una nuvola di cenere alta 9 chilometri, inducendo le autorità aeronautiche ad emettere un allerta per gli aerei che sorvolano la zona. L'osservatorio vulcanologico d'Alaska ha fatto sapere che il vulcano Bogoslof ha eruttato alle 10.15 ora locale di sabato (le 20.15 in Italia) creando una nuvola di cenere alta 9 chilometri sul livello del mare. L'agenzia ha diffuso un allerta rosso alle autorità aeronautiche. Il vulcano Bogoslof ha eruttato a più riprese da metà dicembre.