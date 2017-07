Ultima ora

13:17Tennis: Wimbledon, Pliskova eliminata ma sogna scettro

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Eliminata dagli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, ma con la speranza di diventare la nuova regina del tennis mondiale. E' la ceca Karolina Pliskova, che al primo turno è stata battuta a sorpresa dalla 29enne slovacca Rybarikova. Per il meccanismo di punteggi, infatti, la 25enne ceca potrebbe ritrovarsi in vetta al ranking mondiale se la romena Simona Halep non arriva in semifinale e se la tedesca Angelique Kerber non va in finale. Due le sorprese degli ottavi, Rybarikova e la croata 26enne Martic. Gli ottavi del singolare femminile vedranno di fronte Kerber vs Muguruza, Radwanska vs Kuznetsova, Rybarikova vs Martic, Vandewege vs Wozniacki. (ANSA).

13:05Trovato in canale corpo del 13enne scomparso

(ANSA) - BOLOGNA, 9 LUG - E' stato trovato nelle acque del Canale emiliano-romagnolo, nel Bolognese, il corpo del 13enne originario del Bangladesh scomparso da giovedì sera a Budrio. Il ragazzino, Hassain Sanad, era uscito da casa verso le 18: il giorno successivo zainetto e bici erano stati trovati vicino all'argine e subito erano scattate le ricerche dei sommozzatori del vigili del fuoco. L'ipotesi ritenuta fin dall'inizio più probabile dai soccorritori è che sia scivolato o si sia immerso nel canale, non riuscendo poi a risalire. (ANSA).

12:56Tennis: Mattek Sands negli Usa per operarsi al ginocchio

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - "Ho avuto molti infortuni nel corso della mia carriera, ma questo è sicuramente il peggiore": così Mattek Sands, vincitrice di sette titoli Slam in doppio, dopo l'infortunio patito al torneo di Wimbledon. Per lei lussazione della rotula con rottura del tendine, una bruttissima notizia per la campionessa americana, che però non si perde d'animo. "Vado a New York per vedere altri specialisti e stabilire che cosa fare esattamente con il mio ginocchio. Starò fuori per un pò, ma supererò tutto questo". La 32enne si è fatta male giovedì durante il match contro Sorana Cirstea, valido per il secondo turno. Hanno fatto il giro del mondo le sue urla di dolore mentre era distesa a terra, dopo aver fatto un movimento innaturale col ginocchio. "Ho capito subito ch qualcosa si era rotto -ha detto la tennista. E' stata la ferita più dolorosa che abbia mai avuto. Ho detto ai dottori che se avessero cercato di raddrizzare la gamba, li avrei uccisi. Volevo essere anestetizzata in ospedale quando avrebbero dovuto farlo". (ANSA).

12:45Compie 70 anni O.J. Simpson, il campione criminale

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Compie 70 anni O. J. Simpson, l'ex campione di football americano, coinvolto nell'omicidio della moglie, un caso che divise l'America e da cui fu assolto. Una vicenda esplosa nel 1994 che mise in ginocchio i fans del supercampione, mostrando di lui un'immagine inedita. Simpson fu infatti accusato di aver ucciso la moglie Nicole Brown e il cameriere Ron Goldman. Il campione fu subito indiziato del duplice delitto, anche a causa del controverso rapporto con la moglie e numerosi atti di violenza domestica. Lui si proclamò innocente, i guanti insanguinati trovati nel suo giardino e un alibi abbastanza traballante. Il processo fu seguito in diretta tv da milioni di americani, divisi fra innocentisti e colpevolisti. Lui ne uscì assolto, le prove non furono ritenute convincenti. Anni dopo finirà di nuovo nei guai per rapina e sequestro di persona, e stavolta si becca una condanna a 33 anni ed attualmente si trova in carcere, l'ombra del campione che fu.

12:26Usa: vasti incendi in California, a nord e sud

(ANSA) - SANTA MARIA (CALIFORNIA), 9 LUG - Dal nord al sud, la California brucia. Alimentate da forti venti e da temperature elevate e clima secco, le fiamme stanno divorando boschi e campi e minacciano centinaia di abitazioni oltre a un campo estivo e vari campeggi in riva al lago, avanzando sui due lati della Highway 154, nei pressi di Santa Maria, città con circa 100.000 abitanti. L'incendio, nato da un focolaio che ha iniziato a propagarsi ieri pomeriggio nella contea di Santa Barbara, è ora "completamente fuori controllo", come ha spiegato il capo locale dei vigili del fuoco, Dave Zaniboni. Circa 300 abitazioni sono state evacuate anche nel nord della California, nella contea di Butte, secondo la Cnn. Vasti fronti di fuoco, infine si registrano da ieri anche nel nord del Colorado e nel Montana.

12:20Tennis: a Wimbledon oggi riposo, da domani gli ottavi

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Lo chiamano il 'Super Monday' a Wimbledon, una delle giornate sicuramente più attese dagli appassionati per la ricchezza del programma del torneo tennistico più prestigioso. Al via gli ottavi di finale sia del tabellone maschile che di quello femminile. Delle 16 teste di serie iniziali, cinque non ci sono più, vale a dire gli eliminati Wawrinka (numero 5 del mondo), Nishikori (9), Tsonga (12), Pouille (14) e Monfils (15). Per la prima volta nell'era Open ci sono ben sette ultra30enni tra i protagonisti degli ottavi maschili, fra i quali spiccano oltre al numero uno del mondo, lo scozzese Andy Murray, anche i 'vecchietti' Roger Federer e Rafa Nadal protagonisti qui dieci anni fa di una finale memorabile. Fra gli altri sono giunti agli ottavi tutti i migliori attualmente sulla piazza, da Djokovic a Raonic, Thiem, Berdych, Zverev, Cilic, Anderson, Querrey, Muller.

12:12Crollo palazzina: Il Mattino, B&B occulto e ombra dei clan

(ANSA) - NAPOLI, 9 LUG - ''Un B&B occulto dietro il crollo. Torre Annunziata, la pista dei lavori di ristrutturazione all'ombra dei clan' è il titolo in prima pagina del quotidiano 'Il Mattino' per spiegare il crollo dell'edificio che ha provocato otto morti. In un lungo servizio, il quotidiano ricostruisce la 'storia' dell'edificio, i lavori in corso, alcune passaggi proprietari, con attenzione al secondo piano, non crollato così come il primo. ''Lavori avviati da circa due mesi al secondo piano che negli ultimi tre giorni prima della tragedia si sono fatti più intensi''. Appartamento ''venduto ad una famiglia nota in città per più motivi che, secondo più di una voce che ricorre nella cittadina vesuviana, aveva intenzione di farne un B&B''. Scrive il quotidiano: ''Dopo la presentazione della Scia al Comune, i lavori sarebbero partiti di gran lena, anche con martelli pneumatici''. Lavori ''eseguiti da una ditta su cui gli inquirenti hanno intenzione di verificare sospetti di eventuali legami indiretti con clan torresi''.