Ultima ora

16:03‘Ndrangheta:blitz Ros,si dimette assessore Regione Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 9 LUG - L'assessore allo Sviluppo economico e alla promozione delle Attività produttive della Regione Calabria, Carmen Barbalace, si è dimessa. A comunicarlo è stato lo stesso assessore Barbalace indagata nella qualità di dipendente dell'ente regionale, nell'inchiesta condotta dalla Dda di Reggio Calabria che ha portato al fermo di 116 persone accusate di fare parte delle più importanti cosche del "mandamento" ionico. I reati contestati a Barbalace si riferiscono ad un periodo precedente alla sua nomina assessorile e sono abuso d'ufficio truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Barbalace, esprime "profonda amarezza che nasce dalla consapevolezza dell'assoluta estraneità della mia persona rispetto ai contesti criminali che vengono descritti nel provvedimento" e sostiene di avere sempre agito con "correttezza trasparenza e onestà. Le mie dimissioni costituiscono un atto di assoluto ed incondizionato rispetto nei confronti della magistratura e, soprattutto, dei cittadini calabresi".

16:00Fisco: Bersani, da Renzi fallimentare ricetta destra

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - "Vedo sul Sole 24 Ore la proposta economica di Renzi. Cinque anni di riduzione delle tasse in deficit. Se è così, si tratta dell'eterna e fallimentare ricetta di tutte le destre del mondo. Aggiungo che i partner europei si possono contestare e contrastare, ma è pericoloso pensare di poterli prendere in giro" . Cosi' Pier Luigi Bersani commenta la proposta economica del segretario del Pd sul suo libro "Avanti".

15:53Migranti: Renzi,’aiutiamoli a casa loro’ è buon senso

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - "C'è un abisso tra noi e la Lega, noi pensiamo e abbiamo investito nella cooperazione internazionale, riteniamo fondamentale investire in Africa mentre la Lega ha portato in Africa solo diamanti, noi crediamo nello ius soli, è un principio di civiltà, sacrosanto. Ma al tempo stesso dobbiamo smettere di far venire tutti qua, dobbiamo salvarli tutti ma non possiamo accoglierli tutti, è buon senso". Così Matteo Renzi, in un intervista al Tg2, sull'affermazione, contenuta nel suo libro, di aiutare i migranti a casa loro.

15:44Calcio:ufficiale ritorno Rooney all’Everton,firma per 2 anni

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Wayne Rooney torna a casa. Il 31enne attaccante inglese ha infatti firmato un contratto di due anni con l'Everton, che completa la trattativa tra il Manchester United e la seconda squadra di Liverpool. Rooney aveva lasciato l'Everton per l'Old Trafford a 18 anni, avviando una carriera di successo che lo ha portato alla conquista di cinque Premier, una Champions e un'Europa league. "Nessun dubbio sul fatto che le sue qualità siano intatte - le parole dell'allenatore dei 'Toffees', Ronald Koeman -. Ama l'Everton e sa come si vince: è perfetto". Rooney fa il percorso inverso di Romelu Lukaku, ceduto allo United per 75 milioni di sterline. "Mi ha convinto Pogba", ha rivelato in queste ore il 24enne attaccante belga, che anche Conte avrebbe voluto per il 'suo' Chelsea.

15:39Turista Usa fa foto con drone alle Cinque Terre, denunciato

(ANSA) - LA SPEZIA, 9 LUG - Vuole immagini uniche dei paesaggi delle Cinque Terre e scatta foto pilotando un drone, ma non è autorizzato e finisce nei guai. Disavventura per un turista Usa di 30 anni, denunciato dai carabinieri. Il turista, un imprenditore del New Jersey, è stato sorpreso dai militari mentre faceva volare il suo drone con fotocamera, sopra l'area marina protetta di Riomaggiore. L'americano non aveva le autorizzazioni dell'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) e del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Il drone, del valore di 1100 euro, è stato sequestrato. Il turista, incredulo e sconsolato, è accusato di guida di sistema aeromobile a pilotaggio remoto senza attestazione, impiego del drone senza certificazione di inoffensività e sorvolo su area marina protetta. Non è la prima volta che un provvedimento di questo tipo colpisce turisti stranieri alle Cinque Terre: era accaduto a fine giugno a Manarola, con la denuncia e il sequestro di due droni a un turco di 38 anni e a un brasiliano di 33.

15:29Terrorismo: minacciava stragi in Italia, espulso

(ANSA) - PALERMO, 09 LUG - Un algerino di 48 anni, Larbi Rouabhia, indagato per discriminazioni razziali e apologia di delitti di terrorismo su indagini della Digos di Catania, è stato espulso dall'Italia. Era ospite del Cie di Caltanissetta. E' stato rimpatriato ad Algeri con un volo da Roma. Aveva più volte manifestato la sua avversione alle culture e ai sistemi occidentali vantandosi di aver sgozzato numerosi uomini in Algeria. Avrebbe inneggiando ad Allah e all'ISIS, minacciando di compiere "stragi" nel nostro Paese ai danni di "bambini italiani, tagliando le loro teste e facendosi esplodere". L'algerino era un richiedente asilo politico che era stato attenzionato dalla Questura di Catania per i suoi comportamenti violenti e discriminazione razziale tenuti durante la sua permanenza in una struttura del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) di Licodia Eubea, e successivamente indagato anche per apologia di delitti di terrorismo.

15:02Trump,ho insistito due volte con Putin su interferenze

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - "Ho fatto forte pressione sul presidente Putin due volte sulle interferenze russe nelle nostre elezioni. Lui lo ha negato con veemenza. Io la mia opinione l'ho già data...": lo ha twittato il presidente Usa, Donald Trump.