18:11Turchia:Istanbul,centinaia migliaia in piazza contro Erdogan

(ANSA) - ISTANBUL, 9 LUG - Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza a Istanbul per la manifestazione che conclude la 'marcia per la giustizia' partita 25 giorni fa dalla capitale turca Ankara per iniziativa del partito Chp, principale forza di opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan, guidato da Kemal Kilicdaroglu. Nel quartiere di Maltepe, sulla sponda asiatica della metropoli sul Bosforo, sventolano a migliaia le bandiere turche.

18:11Calcio: incidenti derby Rio Vasco-Flamengo, 1 morto

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - E' di un morto e un numero imprecisato di feriti il bilancio degli incidenti verificatisi al termine del derby di Rio de Janeiro tra Vasco da Gama e Flamengo giocato allo stadio Sao Januario e valido per il 'Brasilerao'. La vittima, secondo quanto ha reso noto la polizia locale, si chiamava Davi Rocha Lopes, aveva 27 anni ed era tifoso del Vasco. E' stato raggiunto da colpi di arma da fuoco al torace e quando è giunto in ospedale dopo essere stato soccorso era già morto. Ora la magistratura indaga per capire da dove siano partiti i colpi che lo hanno ucciso, visto che gli scontri avvenuti dopo la partita sono stati fra sostenitori del Vasco e poliziotti. Sono cominciati dopo che i tifosi 'vascaini' avevano tirato varie bombe carta, in campo e verso i poliziotti e avevano cominciato a divellere i sedili dello stadio. Gli scontri fra 'torcida' del Vasco e agenti ci sono stati a più riprese, e altre tre persone sono state ricoverate in ospedale per ferite da colpi di arma da fuoco. Non sono in pericolo di vita.

18:05Migranti: Pisapia, dovere salvare vita, Triton errore

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - "Io penso che noi abbiamo il dovere morale, giuridico e politico di salvare vite. Questo è il primo presupposto. Poi ci sono stati 2 errori a cui bisogna rimediare: il primo è il Trattato di Dublino che prevede che la richiesta di asilo si può fare solo nel luogo in cui sbarca. Poi Triton per cui l'Italia è l'unico porto in cui far approdare le barche, un accordo di cui nessuno sapeva ma è stato un grave secondo errore". Così Giuliano Pisapia parlando al Festival Di Spoleto con Corrado Augias dopo le posizioni di Renzi sui migranti.

18:05Ue: D’Attorre (Mdp), Renzi non volle togliere Fiscal Compact

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - "Da scrittore di libri ora Renzi propone di superare quel Fiscal Compact che da Presidente del Consiglio non ha voluto togliere dalla Costituzione. È agli atti parlamentari che durante l'iter della riforma costituzionale il governo ha espresso parere negativo sulla proposta, presentata da me e altri parlamentari, con la quale si voleva modificare il pareggio di bilancio, introdotto nell'articolo 81 proprio in conseguenza del Fiscal Compact, con la cosiddetta golden rule, che consente di scomputare le spese per investimenti dal calcolo del deficit". Così il deputato di Mdp Alfredo D'Attorre in un post su Facebook.

17:58Calcio: Preziosi contestato,’chi mette striscione è burlone’

(ANSA) - GENOVA, 9 LUG - "Striscione a Cogliate? Gli unici a preoccuparsi sono stati i miei dipendenti che non capivano chi mi volesse mandare via, li ho rassicurati spiegando che riguardava il Genoa". Così il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha commentato alcuni striscioni di contestazione ('Preziosi vattene'), esposti dai tifosi del Genoa davanti alla Giochi Preziosi, a Cogliate (Monza-Brianza). Preziosi, che ha firmato un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, ha usato l'ironia per ribattere ai suoi contestatori. "Quelli che hanno messo gli striscioni sono simpatici e burloni, se mi avessero avvisato li avrei accolti e ricevuti. Nello stesso tempo vorrei dire a loro che se pensano di condizionarmi si illudono. Se farò qualcosa e la farò, sarà solo per il bene del Genoa a cui tante persone serie tengono molto".

17:57Canottaggio: Cdm Lucerna,argenti azzurri 4 senza e doppio PL

(ANSA) - LUCERNA, 9 LUG - Italia seconda nel medagliere per nazioni a pari merito con l'Australia e la Polonia con 5 medaglie (2 oro, 2 argento, 1 bronzo) e dietro alla Nuova Zelanda con sette sigilli (6 ori, 1 argento) alle regate di Coppa del Mondo a Lucerna. Dopo le due medaglie d'oro di ieri, nel quattro senza e nel quattro di coppia pesi leggeri, oggi la Nazionale del ct Cattaneo ha vinto due medaglie d'argento, nel quattro senza senior e nel doppio pesi leggeri maschile, e una di bronzo nel doppio senior maschile. Il primo argento arriva dal 4 senza di Di Costanzo, Abagnale, Castaldo e Montrone, protagonisti di una rimonta finale sull'Olanda, lasciata alle spalle, e sulla Gran Bretagna, che non si aspettava un'Italia cosi battagliera. Il secondo argento è stato del doppio pesi leggeri di Ruta e Oppo che hanno lottato fino alla fine per superare i francesi campioni olimpici di Rio 2016. Il bronzo è del doppio senior di Mondelli e Rambaldi, dietro Nuova Zelanda e Polonia. Italia 3/a con un distacco di un secondo e 77 centesimi.

17:56Calcio: Crotone, domani primi test e Nicola già al lavoro

(ANSA) - CROTONE, 9 LUG - Stanno arrivando alla spicciolata i calciatori del Crotone che, da domani, inizieranno la nuova stagione calcistica in Serie A, dopo la salvezza conquistata nell'ultima giornata. Già in città l'allenatore Davide Nicola che, affiancato dal proprio staff, è all'opera per preparare i test fisici che si svolgeranno domattina nello stadio Ezio Scida. C'è grande attesa, anche tra la tifoseria, per rivedere Ante Budimir, tornato in rossoblù dopo una stagione alla Sampdoria, e per salutare il nuovo il nuovo arrivo Oliver Kragl. Sono loro, finora, le uniche novità nella rosa del Crotone che dal 14 luglio sarà in ritiro a Moccone, tra le montagne della Sila cosentina.