Ultima ora

20:24Incidenti stradali: auto contro albero nel pisano,due morti

(ANSA) - CALCI (PISA), 9 LUG - Due giovani sono morti nel pomeriggio per un gravissimo incidente stradale a Calci, nel Pisano. Una Fiat 500 per cause ancora in corso di accertamento è finita fuori strada urtando violentemente un albero e terminando la sua corsa in un fossato. Le due persone a bordo sono morte: si tratta di un ventunenne di Santa Croce sull'Arno (Pisa) e di una diciottenne di Santa Maria a Monte (Pisa). Per estrarre i corpi dall'abitacolo, andato distrutto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco ma inutili sono stati i tentativi del personale del 118 di rianimare i due giovani sul posto. (ANSA).

20:23Ultimo saluto a indipendentista sardo, folla a Terralba

(ANSA) - ORISTANO, 9 LUG - Un lungo applauso e il grido di "Libertà" e "Indipendentzia" con le bandiere dei quattro Mori, di Malu Entu e anche quelle col Leone di San Marco della Serenissima che garrivano al vento per l'ultimo saluto a Doddore Meloni, l'indipendentista sardo morto il 5 luglio in stato di detenzione all'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo 67 giorni di sciopero della fame. I funerali si sono svolti questo pomeriggio a Terralba (Oristano), dove viveva con la famiglia, nella Cattedrale di San Pietro gremita di gente arrivata un po' da tutta la Sardegna. Doddore aveva espresso il desiderio di essere seppellito con il costume tradizionale di Ittiri, il paese in provincia di Sassari dove era nato 74 anni fa. In costume sardo, dietro la bara, anche la moglie Giovanna. Tra i politici presenti anche l'esponente della Lega Nord, Mauro Borghezio, che si era interessato del caso di Meloni e che ha annunciato che continuerà a farlo per chiarire le cause della sua morte.

20:17Calcio: Nainggolan ironico con Strootman dopo addio Ruediger

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - "Spero che Ruediger sarà l'ultimo a salutare la Roma, questa estate". "Non lo so". Questo il botta e risposta, via Instagram, tra Kevin Strootman e Radja Nainggolan. L'olandese ha scritto via social un post per salutare il difensore tedesco, ceduto oggi al Chelsea, e tra le varie risposte è arrivata anche quella ironica (condita da diversi sorrisi) del compagno di squadra belga. Finora la Roma ha ceduto anche Salah al Liverpool, Paredes allo Zenit e ha salutato anche Szczesny, tornato per fine prestito all'Arsenal.

19:45Calcio: giocò per Manchester United, ora ordinato sacerdote

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - "Ora il tuo nuovo gol è Cristo". Non è una perifrasi scontata, ma la frase precisa che monsignor Augustine Di Noia ha rivolto a frate Filippo, nel giorno della sua ordinazione a sacerdote della Chiesa Cattolica, nell'ordine dei frati predicatori domenicani. Perché, prima della sua scelta, Filippo era calciatore professionista, un passato nel Manchester United, nel Norwich e anche nella Nazionale d'Irlanda. Philip Mulryne, di ruolo centrocampista, contava nel suo curriculum cinque presenze con la maglia del Manchester United nella seconda metà degli anni '90, come ricordano oggi tutti i media britannici, dopo esser cresciuto nell'academy del club allora guidato da Ferguson. Nel '99 fu ceduto al Norwich, dove collezionò 135 presenze: in quegli anni si affacciò anche alla Nazionale, con 27 convocazioni. Ora il Mirror calcola che Mulryne sia arrivato a guadagnare fino a 600 mila sterline l'anno, oltre 700 mila euro, prima di abbandonarsi alla vocazione religiosa.

19:29G20: rilasciati 13 dei 16 italiani fermati

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Tredici dei 16 italiani fermati dalla polizia tedesca nel corso delle proteste per il G20 ad Amburgo sono stati rilasciati. Lo riferiscono fonti della Farnesina.

19:28Tiro a volo: Gp Skeet Concaverde, vincono Spada e Filippelli

(ANSA) LONATO DEL GARDA (BRESCIA), 9 LUG - Sfida ad alto livello al Gran premio di Skeet al Concaverde di Lonato: tra gli Eccellenza vince Riccardo Filippelli con un 58/60 di finale, ma Domenico Simeone, che cede al toscano per una sola lunghezza, era stato autore di un ottimo approccio al round a sei con 124/125. La finale degli Eccellenza vede schierati i nomi più altisonanti dello Skeet italiano: oltre a Filippelli e Simeone, accedono Luigi Lodde, Antonio Morandini - che risulta quinto - e Angelo Moscariello che si attesta al 4/o posto. La sfida a tre per le medaglie vede impegnato anche il campione olimpico Gabriele Rossetti, che deve arrendersi all'esuberanza del campione europeo Filippelli e del campione italiano Simeone, e alla fine è terzo. Poi Filippelli ingrana la marcia più alta e sul traguardo supera Simeone di misura. Deve combattere aspramente la poliziotta umbra Katiuscia Spada per conquistare la vittoria precede la campionessa italiana Simona Scocchetti e Chiara Di Marziantonio, che costringe la Spada allo shoot-off.

19:20Calcio: ecco Bucchi, parte il nuovo ciclo del Sassuolo

(ANSA) - SASSUOLO, 9 LUG - E' l'inizio di nuovo ciclo, quello che il Sassuolo si appresta a inaugurare stasera, con il raduno fissato in un albergo a Corlo, a pochi chilometri da Sassuolo. Chiuso il lungo e fortunato capitolo legato a Di Francesco, tocca a Cristian Bucchi accompagnare i neroverdi alla quarta stagione di fila in Serie A. Da domani primi allenamenti al Ricci di Sassuolo, da giovedì ritiro a Vipiteno (Bolzano) fino al 29. La squadra è praticamente la stessa della passata stagione, con il ritorno di alcuni prestiti, la cessione di Pellegrini alla Roma, i dubbi su alcuni big, come Berardi, Acerbi, Defrel, dati come sicuri partenti. Due soli i volti nuovi: Bandinelli, attaccante svincolato dopo il fallimento del Latina, e il difensore Gian Marco Ferrari, che il Sassuolo aveva acquisito da tempo dal Crotone.