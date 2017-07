Ultima ora

22:23Calcio: Samp, per l’attacco idea Eder-Pucciarelli

(ANSA) - GENOVA, 9 LUG - Rivoluzione in attacco per la Sampdoria che dopo la cessione al Siviglia di Luis Muriel sogna la coppia Eder-Pucciarelli. Per l'italo-brasiliano si tratterebbe di un ritorno dopo aver vestito la maglia blucerchiata dal 2012 al 2016 prima di passare all'Inter. Lotta a tre invece per Pucciarelli, già inseguito nella scorsa stagione, il giocatore - retrocesso con l'Empoli - è nel mirino anche di Chievo e Sassuolo. C'è poi un terzo nome sul taccuino dei dirigenti sampdoriani ed è quello di Falcinelli, attaccante che piace anche alla Lazio. Domani sera arriva in Italia l'attaccante polacco Dawid Kownacki che martedì mattina sosterrà le visite mediche. La punta, che arriva dal Lech Poznam, è il colpo dell'estate con l'obiettivo da parte della Sampdoria di farne il nuovo Schick.

22:21Calcio: Spalletti, Perisic via? Inter farà quello che vuole

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Luciano Spalletti non si aspetta che Perisic chieda di essere ceduto. E anche se lo farà, l'Inter potrà decidere di "fare come vuole". Il croato è atteso domani a Brunico per il ritiro dell'Inter ma le sirene del Manchester United suonano forti. "Perisic è un giocatore importante - ammette Spalletti -, noi ci contiamo. Vediamo cosa dice lui, ma non mi aspetto che dica che vuole andarsene: sarebbe brutto. Vedremo che intenzioni ha, nessuno mi ha detto che lui vuole andarsene. Poi noi siamo l'Inter e possiamo anche decidere di fare come vogliamo". Per un giocatore potenzialmente in uscita, uno è già arrivato: "Borja Valero è uno di quelli - dice Spalletti - che ha il suo marchio e lo timbra ogni volta che viene in campo. La sua costanza in allenamento e in partita ci può far comodo. Ha tecnica, palleggio, sa stare in più parti del campo, piacerà agli interisti". Spalletti spende un cioccolatino per Kondogbia ("Sembra un calciatore da Inter") e corteggia Nainggolan: " È un giocatore forte".

22:07Musica: fan in delirio per Gabbani special guest a Color Run

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 9 LUG - Come da previsioni sono stati numerosi i fan che hanno accolto l'arrivo di Francesco Gabbani, il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, special guest della Color Run a Lido di Camaiore (Lucca). Lui si è esibito in esclusiva per i partecipanti alla corsa, organizzata in Italia da RCS Sport - RCS Active Team: oltre 5.600. La festa è iniziata al ritmo della musica di Radio 105 che ha fatto ballare e scatenare tanti giovani, in delirio quando sul palco è salito Gabbani, sulle note di Occidentali's Karma e dell'ultimo singolo 'Tra le granite e le granate'. Insieme al cantautore carrarino si sono esibiti anche Fred De Alma e Silvia Salemi. La manifestazione è stata l'occasione per fare solidarietà: Charity partner quest'anno la Fondazione 'Marco Simoncelli'. "Il live, il contatto con il pubblico è sempre gratificante", ha detto Gabbani che il 10 e 11 agosto sarà al Festival di Villa Bertelli a Forte dei Marmi e spera di essere a un corso del Carnevale di Viareggio del 2018.

22:03Egitto: 292 in tribunale militare con accuse di terrorismo

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - La magistratura militare egiziana ha deciso di sottoporre al giudizio di un tribunale militare 292 persone accusate di aver partecipato alla formazione di cellule terroristiche e di essere coinvolte in azioni terroristiche tra cui due tentativi di assassinare il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi in Egitto e in Arabia Saudita. Lo scrive il sito online in lingua inglese di al-Arabiya. Secondo la pubblica accusa, dei 292 imputati 151 arrestati hanno compiuto 17 attacchi terroristici. In merito al tentato assassinio di al Sisi all'estero, avvenne secondo l'accusa alla Mecca dove nel suo albergo, lo Swiss Hotel, fu piazzata una grande quantità di esplosivo al 34/mo piano su ordine del leader di una cellula terroristica, Ahmed Bayoumi. La moglie di Bayumi, sempre secondo l'accusa, avrebbe dovuto farsi saltare in aria.

21:54Malore in campo per calciatore 13enne, gravissimo

(ANSA) - BRESCIA, 09 LUG - Un ragazzino di 13 anni ha accusato un malore e si è accasciato al suolo privo di conoscenza durante una partita di calcio che anticipava la finale del torneo notturno di calcio a sei a Porzano di Leno, nel Bresciano, intorno alle 20. Il primo a soccorrere il ragazzino è stato un medico presente sugli spalti. Successivamente sono arrivati i soccorsi: il tredicenne è stato intubato e trasportato in condizioni disperate in ospedale. La finale del torneo degli adulti è stata sospesa.

21:04Incendi da Sicilia a Amiata. Ma 7 Regioni non hanno aerei

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Incendi dal monte Amiata, dove le fiamme minacciano la centrale elettrica, a Messina, con i roghi che si sono pericolosamente avvicinati alle case. E ancora: unità di crisi riunita a Reggio Calabria per mettere a punto le misure far fronte ai roghi che stanno interessando decine di comuni della provincia e case evacuate nel Sulcis. Per il terzo giorno consecutivo la flotta aerea dello Stato è dovuta intervenire sul oltre 20 incendi. Una situazione dovuta anche al fatto che ben 7 Regioni, un terzo del totale, non ha una propria flotta. Basilicata, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria, ad oggi, non hanno infatti né un elicottero né un aereo per poter supportare le squadre di terra. Criticità che lo stesso premier Paolo Gentiloni, nelle Raccomandazioni inviate proprio alle Regioni, aveva evidenziato, tanto da definire l'intervento dello Stato un "concorso residuale e non primario" da mettere in campo "quando gli incendi risultano non più controllabili con i mezzi messi in campo delle strutture regionali".

20:38Crotone: arriva terzo acquisto, è Davide Faraoni

(ANSA) - CROTONE, 9 LUG - Terzo acquisto del Crotone per la prossima stagione: si tratta di Davide Faraoni, 26 anni. Giocatore non solo esperto, ma anche duttile, Faraoni può ricoprire tutti i ruoli della fascia destra e può dunque agire da terzino, da centrocampista e da ala. Faraoni è cresciuto nella Lazio per poi passare, nel 2010, all'Inter cui si deve il suo esordio in Serie A il 19 novembre 2011 nella la partita Inter-Cagliari; poi ha giocato in Champions, in occasione del match Trabzonspor-Inter e vanta anche sette presenze con l'Under 21. Faraoni, che nell'ultima stagione ha giocato contro l'Udinese, ha sottoscritto un contratto triennale con il Crotone, in scadenza al 30 giugno 2020.