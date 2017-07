Ultima ora

23:06Calcio: Napoli, Insigne,daremo tutto per arrivare a scudetto

(ANSA) - NAPOLI, 9 LUG - "Lo scudetto è un sogno nostro e di voi tifosi, cercheremo di giocare come abbiamo finito l'ultimo campionato in cui abbiamo lanciato grandi basi per partire ala grande. Parlare di scudetto è prematuro, ma sappiamo che è un anno importante e cercheremo di dare tutto per arrivare al traguardo scudetto". Lo ha detto Lorenzo Insigne nel ritiro del Napoli. L'attaccante azzurro, parlando dell'impegno visto in campo contro la Juve che sarebbe da replicare contro tutti gli avversari, ha risposto: "A volte ci danno fastidio degli atteggiamenti loro, non so se dipende dai giocatori o glieli impone la società ma anche quest'anno daremo tutto". Ultimo passaggio sul doppio match con il Real Madrid: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra all'altezza e quella sconfitta ci ha dato forza per un grande finale di campionato". Sul discorso scudetto, Allan ha confermato che "è un sogno di tutto il gruppo, ci stiamo preparando bene per dare continuità a quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Ma la Juve parte un po' avanti".

22:58Calcio: Napoli,Sarri,De Laurentiis svalvola ma poi si calma

(ANSA) - NAPOLI, 9 LUG - "De Laurentiis? Non si impone su niente, ha le sue idee e a volte come si dice a Firenze svalvola, ma quando lo senti al telefono il giorno dopo è tornato una persona calma". Questo uno dei passaggi dell'incontro di Maurizio Sarri con i tifosi a Folgarida, nel ritiro del Napoli. "Questo è un compromesso leggero - ha aggiunto Sarri - credo che in altri club ci sia ancora di più da ingoiare". Il tecnico azzurro ha risposto alle domande dei fan che hanno seguito il Napoli in Trentino, parlando anche di arbitri e della Var. "Tra Higuain, De Laurentiis e Rizzoli chi butto giù dalla torre? Rizzoli, perché dei tre è quello a cui voglio meno bene". Sulla moviola ha detto: "E' ancora da valutare e chiarire. Non mi sembra che i primi tentativi siano stati di alto livello, perché devono essere dichiarati i nomi degli arbitri che sono davanti al monitor. Voglio sapere i nomi di chi decide, altrimenti diventa tutto discutibile. Se ci danno un rigore a favore o contro con la Var voglio sapere il nome di questo signore".

22:50Migranti: soccorse 2 imbarcazioni, 137 salvati

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Due interventi di soccorso in mare sono stati oggi coordinati dalla Centrale operativa della Guardia Costiera: 137 i migranti recuperati. Sono entrate in azione la nave Diciotti della stessa Guardia Costiera e la nave Phoenix della organizzazione non governativa Moas. (ANSA)

22:40Regina Elisabetta sceglie il suo primo scudiero nero

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - La regina Elisabetta ha scelto il primo nero per il ruolo di scudiero, una delle posizioni più importanti nella famiglia reale britannica. Si tratta di Nana Kofi Twumasi-Ankrah, 38enne di origini ghanesi, ufficiale di Cavalleria e veterano di guerra in Afghanistan. Twumasi-Ankrah ha già ricoperto l'incarico di scorta di William e Kate alle loro nozze del 2011 ed ha comandato la parata per il compleanno della regina, ma con il nuovo incarico di scudiero dovrebbe trascorrere più tempo al fianco della sovrana e del marito, il principe Filippo. Tra l'altro, dal momento che lo stesso Filippo ha annunciato che ridurrà i suoi impegni pubblici, il nuovo scudiero dovrebbe diventare la figura più visibile accanto a Elisabetta. "Non avrei mai immaginato che un giorno avrei comandato il reggimento", ha detto Twumasi-Ankrah smentendo le accuse di razzismo che ogni tanto hanno coinvolto i Windsor: "Da ciò che ho visto nel Regno Unito, le nostre culture si mescolano veramente e io ne sono un esempio importante".

22:33Cinema: festa ad Arezzo per comparse ‘La vita è bella’

(ANSA) - AREZZO, 9 LUG - Oltre sessanta le comparse che nell'estate 1997 parteciparono alle riprese del film 'La vita è bella' e che stasera si sono riunite in piazza Grande ad Arezzo per celebrare il ventennale del film di Roberto Benigni, vincitore di tre Oscar, girato in gran parte nella città toscana. Per la maggioranza aretine ma qualcuno è arrivato anche da fuori, dalla Puglia come dalla Calabria. Tutti, qualcuno all'epoca giovanissimo, sono stati premiati dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e dall'assessore alla cultura Marcello Comanducci. A organizzare l'evento la neonata "Arezzo cinema", che ha già prodotto una serie di appuntamenti e promuoverà a dicembre il ventennale della prima del film dell'attore e regista nato a Castiglion Fiorentino (Arezzo). Tra le chicche anche la Balilla originale, usata da Benigni, entrata in piazza tra la commozione e gli applausi del pubblico. La serata ha visto tanto pubblico che poi ha assistito alla proiezione del film girato in un'estate molto calda come hanno ricordato tutti. "Arezzo cinema è un ufficio che lavora a 360 gradi su questo settore e che sta promuovendo la città attraverso il cinema - ha detto l'assessore Comanducci - Siamo molto contenti di questo evento e siamo pronti ad organizzare la serata per i venti anni dalla prima che si terrà a dicembre. Per quella data conto di avere con noi Roberto Benigni come mi ha promesso qualche giorno fa al telefono". (ANSA).

22:33Calcio: debutto dolce per Spalletti, Inter giovane vince

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - È di Andrea Pinamonti il primo gol dell'Inter di Spalletti che riesce ad avere la meglio per 2-1 del WSG Wattens nella prima l'amichevole a Riscone di Brunico. A risolvere la partita a 5' dalla fine, in parità per la rete austriaca arrivata ad inizio ripresa di Zangerl, il sigillo di Rover, abile a ribadire in rete di testa un tiro respinto dalla traversa di Vanheusden. Una sgambata, con una squadra ancora imballata dai carichi di lavoro e infarcita di giovani tra cui emergono Sala e Zaniolo, che lascia Spalletti con un sorriso compiaciuto: "Sono molto soddisfatto - commenta il tecnico ai microfoni di Inter Channel -, soprattutto dal punto di vista dell'impegno. Avendo fatto allenamento intenso stamani non c'era da aspettarsi di più: le prime partite servono per iniziare a parlare di qualcosa, il materiale c'è e i ragazzi hanno fatto una discreta partita".

22:30Olimpiadi: Renzi, Napoli città che può giocarsi candidatura

(ANSA) - NAPOLI, 9 LUG - "Dopo la figuraccia mondiale che ci ha fatto fare l'Amministrazione 5 Stelle con le Olimpiadi 2024, per Roma sarà quasi impossibile riprendere in considerazione la candidatura, per la quale il Coni aveva preparato un dossier perfetto. A questo punto, la città italiana che può davvero giocarsi la carta della candidatura alle Olimpiadi è proprio Napoli". Lo scrive Matteo Renzi nel suo libro "Avanti", di cui alcune anticipazioni che riguardano Napoli sono state pubblicate oggi dal quotidiano partenopeo "Il Mattino". "E per Napoli - aggiunge Renzi - sarebbe la svolta, come lo fu per Barcellona nel 1992: percorso peraltro simile, considerando che la Barcellona degli anni ottanta non era come la Barcellona di oggi, e che proprio le Olimpiadi sono state il fattore di svolta". L'idea di un candidatura di Napoli alle Olimpiadi era stata lanciata anche dal sindaco Luigi de Magistris all'indomani della decisione del Comune di Roma di ritirare la candidatura olimpica.