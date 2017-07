Ultima ora

05:57Incendio Camden Market: portavoce soccorsi, no feriti

ROMA - Nessuna persona e' rimasta ferita ed e' stata soccorsa a causa dell'incendio che poco dopo la mezzanotte ha investito Camden Market a Londra. Lo ha confermato una portavoce del servizio di ambulanze della capitale inglese.

05:54Incendio a Londra a Camden Market, nessuna notizia feriti

ROMA - I vigili del fuoco di Londra hanno comunicato che 10 squadre antincendio sono state inviate sul posto non appena si e' diffusa la notizia dell'incendio. La polizia ha detto che per ora non e' dato sapere se vi siano feriti. I primi post sui social network hanno mostrato i pompieri impegnati a spegnere un incendio di vaste dimensioni. Le fiamme sembra si siano originate al di sopra del ristorante ''Honest Burger'' nei pressi del mercato. Billy Dunmore, uno studente di 22 anni, ha riferito al Guardian di aver visto il fuoco arrivare verso la strada dalle finestre sopra il ristorante mentre stava passando con alcuni amici e che la zona sembrava comunque deserta.

05:46Siria:Trump, tregua sembra tenere. Frutto incontro con Putin

WASHINGTON - Donald Trump plaude alla tenuta della tregua scattata ieri nel sudovest della Siria e si vanta del risultato, frutto del faccia a faccia con Putin a margine del G20 di Amburgo: ''Il cessate il fuoco sembra tenere. Molte vite possono essere salvate. E' uscito dall'incontro (con Putin, ndr). Bene!'', ha twittato.

05:41Avvocato Trump, ignorava incontro figlio-legale russo

WASHINGTON - ''Il presidente non era a conoscenza e non partecipo' all'incontro'': e' il commento di Mark Corallo, portavoce dell'avvocato privato di Donald Trump nel Russiagate, alla notizia del Nyt sull'incontro tra il figlio maggiore e una avvocata russa con presunti legami col Cremlino dopo che quest'ultima gli avrebbe promesso materiale compromettente su Hillary Clinton.

00:17Litiga in strada e provoca incidente mortale, arrestato

(ANSA) - TORINO, 9 LUG - Un diverbio sulla strada, poi un breve inseguimento, quindi l'incidente. Con una giovane donna che perde la vita e il fidanzato che viene portato da un elicottero in ospedale in gravi condizioni. E' successo oggi in Valle di Susa. L'autore del gesto, un cinquantunenne di Nichelino (Torino) è stato arrestato dai carabinieri dopo un lungo interrogatorio. Il van Ford Transit che stava guidando ha speronato la motocicletta Ktm su cui viaggiavano i due ragazzi, lui di 29 e lei di 27 anni. La donna, di Moncalieri, è morta praticamente sul colpo. L'autista del van, rimasto illeso, è anche risultato positivo all'alcol test. E ora dovrà vedersela con l'accusa di omicidio stradale.

23:06Calcio: Napoli, Insigne,daremo tutto per arrivare a scudetto

(ANSA) - NAPOLI, 9 LUG - "Lo scudetto è un sogno nostro e di voi tifosi, cercheremo di giocare come abbiamo finito l'ultimo campionato in cui abbiamo lanciato grandi basi per partire ala grande. Parlare di scudetto è prematuro, ma sappiamo che è un anno importante e cercheremo di dare tutto per arrivare al traguardo scudetto". Lo ha detto Lorenzo Insigne nel ritiro del Napoli. L'attaccante azzurro, parlando dell'impegno visto in campo contro la Juve che sarebbe da replicare contro tutti gli avversari, ha risposto: "A volte ci danno fastidio degli atteggiamenti loro, non so se dipende dai giocatori o glieli impone la società ma anche quest'anno daremo tutto". Ultimo passaggio sul doppio match con il Real Madrid: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra all'altezza e quella sconfitta ci ha dato forza per un grande finale di campionato". Sul discorso scudetto, Allan ha confermato che "è un sogno di tutto il gruppo, ci stiamo preparando bene per dare continuità a quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Ma la Juve parte un po' avanti".

22:58Calcio: Napoli,Sarri,De Laurentiis svalvola ma poi si calma

(ANSA) - NAPOLI, 9 LUG - "De Laurentiis? Non si impone su niente, ha le sue idee e a volte come si dice a Firenze svalvola, ma quando lo senti al telefono il giorno dopo è tornato una persona calma". Questo uno dei passaggi dell'incontro di Maurizio Sarri con i tifosi a Folgarida, nel ritiro del Napoli. "Questo è un compromesso leggero - ha aggiunto Sarri - credo che in altri club ci sia ancora di più da ingoiare". Il tecnico azzurro ha risposto alle domande dei fan che hanno seguito il Napoli in Trentino, parlando anche di arbitri e della Var. "Tra Higuain, De Laurentiis e Rizzoli chi butto giù dalla torre? Rizzoli, perché dei tre è quello a cui voglio meno bene". Sulla moviola ha detto: "E' ancora da valutare e chiarire. Non mi sembra che i primi tentativi siano stati di alto livello, perché devono essere dichiarati i nomi degli arbitri che sono davanti al monitor. Voglio sapere i nomi di chi decide, altrimenti diventa tutto discutibile. Se ci danno un rigore a favore o contro con la Var voglio sapere il nome di questo signore".