Ultima ora

07:24Afghanistan: talebani, prigionieri maltrattati a Bagram

KABUL - I talebani detenuti nel carcere afghano di Bagram, gestito da Usa ed Afghanistan, "sono sottoposti a trattamenti sempre più crudeli, selvaggi ed inumani", una emergenza che dovrebbe essere denunciata dagli organismi umanitari internazionali. Lo sostiene l'Emirato islamico dell'Afghanistan. In un comunicato firmato dal portavoce Zabihullah Mujaghid, si sostiene che le vessazioni nei confronti dei detenuti talebani esistino da 15 anni a Bagram e nelle altre carceri afghane, ma che "esse sono cresciute recentemente".

06:27Peru’: bus turistico si capovolge, 9 morti e 25 feriti

LIMA - Almeno nove persone sono morte e 25 sono rimaste ferite a Lima, capitale del Peru', in un incidente che ha coinvolto un autobus turistico a due piani, andato fuori controllo dell'autista e capovoltosi in una stradina sulle colline intorno alla citta'. Tra i feriti un cittadino canadese e uno cileno. Il ministro della Salute del paese ha detto che l'incidente e' avvenuto nella notte a circa 2 chilometri dal palazzo presidenziale di Lima. L'autobus si stava dirigendo verso la collina di San Cristobal per offrire ai turisti una veduta panoramica della capitale.

05:57Incendio Camden Market: portavoce soccorsi, no feriti

ROMA - Nessuna persona e' rimasta ferita ed e' stata soccorsa a causa dell'incendio che poco dopo la mezzanotte ha investito Camden Market a Londra. Lo ha confermato una portavoce del servizio di ambulanze della capitale inglese.

05:54Incendio a Londra a Camden Market, nessuna notizia feriti

ROMA - I vigili del fuoco di Londra hanno comunicato che 10 squadre antincendio sono state inviate sul posto non appena si e' diffusa la notizia dell'incendio. La polizia ha detto che per ora non e' dato sapere se vi siano feriti. I primi post sui social network hanno mostrato i pompieri impegnati a spegnere un incendio di vaste dimensioni. Le fiamme sembra si siano originate al di sopra del ristorante ''Honest Burger'' nei pressi del mercato. Billy Dunmore, uno studente di 22 anni, ha riferito al Guardian di aver visto il fuoco arrivare verso la strada dalle finestre sopra il ristorante mentre stava passando con alcuni amici e che la zona sembrava comunque deserta.

05:46Siria:Trump, tregua sembra tenere. Frutto incontro con Putin

WASHINGTON - Donald Trump plaude alla tenuta della tregua scattata ieri nel sudovest della Siria e si vanta del risultato, frutto del faccia a faccia con Putin a margine del G20 di Amburgo: ''Il cessate il fuoco sembra tenere. Molte vite possono essere salvate. E' uscito dall'incontro (con Putin, ndr). Bene!'', ha twittato.

05:41Avvocato Trump, ignorava incontro figlio-legale russo

WASHINGTON - ''Il presidente non era a conoscenza e non partecipo' all'incontro'': e' il commento di Mark Corallo, portavoce dell'avvocato privato di Donald Trump nel Russiagate, alla notizia del Nyt sull'incontro tra il figlio maggiore e una avvocata russa con presunti legami col Cremlino dopo che quest'ultima gli avrebbe promesso materiale compromettente su Hillary Clinton.

00:17Litiga in strada e provoca incidente mortale, arrestato

(ANSA) - TORINO, 9 LUG - Un diverbio sulla strada, poi un breve inseguimento, quindi l'incidente. Con una giovane donna che perde la vita e il fidanzato che viene portato da un elicottero in ospedale in gravi condizioni. E' successo oggi in Valle di Susa. L'autore del gesto, un cinquantunenne di Nichelino (Torino) è stato arrestato dai carabinieri dopo un lungo interrogatorio. Il van Ford Transit che stava guidando ha speronato la motocicletta Ktm su cui viaggiavano i due ragazzi, lui di 29 e lei di 27 anni. La donna, di Moncalieri, è morta praticamente sul colpo. L'autista del van, rimasto illeso, è anche risultato positivo all'alcol test. E ora dovrà vedersela con l'accusa di omicidio stradale.