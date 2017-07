Ultima ora

10:51Calcio: il Chelsea vuole Morata, sul piatto 80 milioni

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Scottato dallo "scippo" di Romelu Lukaku da parte del Manchester United, il Chelsea vuole comunque rinforzare l'attacco e per questo sta preparando una mega offerta per convincere il Real Madrid a cedergli Alvaro Morata. Secondo quanto anticipato da As, si tratterebbe di una cifra vicina agli 80 milioni di euro più bonus: a tanto ammonterebbe la somma stanziata dal club londinese per arrivare alla punta della nazionale spagnola. La richiesta del Real rimane di una decina di milioni superiore, ma soprattutto bisogna superare le resistenze dell'allenatore Zidane a privarsi di Morata.

10:47Calcio: visite mediche per Borja Valero

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Iniziate le visite mediche per Borja Valero. Ultimi passi prima dell'ufficialità del suo trasferimento all'Inter, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le immagini dei controlli medici del giocatore. Il centrocampista spagnolo, arrivato a Milano nel tardo pomeriggio di ieri e accolto in albergo anche dal capitano nerazzurro Mauro Icardi, dopo aver superato le visite mediche e ricevuto l'idoneità sportiva dal Coni, raggiungerà i compagni di squadra nel ritiro di Riscone di Brunico.

10:45Soldi in ufficio presidente Vda, per ora nessun indagato

(ANSA) - AOSTA, 10 LUG - E' iscritto come 'modello 45', ovvero nel registro degli 'atti che non costituiscono una notizia reato', il ritrovamento di 25.000 euro nascosti all'interno dell'ufficio del presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, al secondo piano di Palazzo regionale, ad Aosta. Per il momento, pertanto, non ci sono indagati. Il denaro era in un 'nascondiglio' sotto il piano della scrivania. A trovarlo e a denunciare il fatto è stato l'attuale presidente (e prefetto), Pierluigi Marquis. Coordinate dal pm Luca Ceccanti, le indagini sono condotte dalla Digos e dalla Squadra mobile della Questura di Aosta. Gli accertamenti 'tecnici' riguardano le banconote, in particolare per stabilire la data di emissione e la provenienza, ma anche i documenti che erano assieme ai soldi e che potrebbero portare alla soluzione del mistero. Secondo quanto si è appreso non sono in programma interrogatori di persone 'informate sui fatti'. (ANSA).

10:36Maltempo: temporali a Parigi, allagate stazioni e ministeri

(ANSA) - PARIGI, 10 LUG - Temporali ampiamente annunciati e Parigi va in tilt in pochi minuti: centinaia di chiamate ai pompieri da ieri sera per gli allagamenti di case e negozi, almeno 15 stazioni della metropolitana chiuse perché piove all'interno, la Gare de Lyon con 10 cm d'acqua per infiltrazioni dal tetto. La città è stata messa in ginocchio in pochi minuti, molte fogne intasate hanno provocato l'allagamento delle strade, con gravi ingorghi, quasi 2.000 persone hanno chiamato i pompieri, che da ieri sera rispondono di essere sommersi di interventi e si mobilitano soltanto per le situazioni di estrema gravità. Per la pioggia che ha invaso le stazioni della metropolitana, fra queste anche quella centralissima di Republique, alcuni volontari della Ratp, l'azienda municipale, hanno messo in azione pompe idrovore e - dopo ore di lavoro - questa mattina quasi tutta la rete è in funzione. Allagato il Forum des Halles, dove il nuovo tetto costato anni di lavori è diventata oggetto di curiosità e di foto di turisti di tutto il mondo.

10:36Ambiente: depuratore Manduria, avanzano ruspe con scorta

(ANSA)- MANDURIA(TARANTO), 10 LUG - Scortate dai mezzi delle forze dell'ordine, le ruspe dell'impresa che dovrà realizzare i lavori del depuratore nella marina di Manduria, in provincia di Taranto, sono entrate all'alba nel cantiere. Contro il progetto protestano da tempo i cittadini che hanno più volte tenuto dei presidi impedendo l'accesso ai camion per dire no alla localizzazione dell'impianto a ridosso della riserva naturale. Con i cittadini si è schierata sin dal primo momento Romina Power, che da anni ha scelto quei luoghi come mete delle sue vacanze, sindaci e amministratori locali. I vari Comitati che si oppongono al depuratore oggi sono stati colti alla sprovvista perchè attendevano la nuova data dell'incontro a Bari, tra i sindaci dei comuni interessati e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. L'Acquedotto pugliese, a quanto si è appreso, ha dato invece disposizione all'impresa vincitrice dell'appalto di insediarsi nel cantiere per iniziare i lavori. Sul posto ci sono Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

10:26Furti e rapine in autostrada: operazione Polizia, 11 arresti

(ANSA) - BARI, 10 LUG - Mettevano a segno rapine ad autotrasportatori in sosta o in transito nelle aree di sevizio sulla tratta autostradale della A/14 e della A/16 la banda di persone sgominata oggi dalla polizia che sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Trani, nei confronti di 11 persone, tutte con precedenti per reati contro il patrimonio originarie delle città di Andria e Cerignola. Sono tutti ritenuti presunti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti pluriaggravati, rapine, ricettazioni, danneggiamento e uso illecito di apparecchi atti a intercettare comunicazioni delle forze di polizia. La banda oltre a compiere rapine ad autotrasportatori, anche stranieri, metteva a segno furti nelle sedi di aziende situate fuori dalla rete autostradale. La banda avrebbe sottratto materiale per un valore equivalente - secondo gli investigatori - di circa 1 milione di euro.

10:22California ancora in fiamme, 8.000 evacuati

(ANSA) - OROVILLE (CALIFORNIA), 10 LUG - La California continua a bruciare senza tregua, a nord come a sud, sotto l'incalzare di venti forti e secchi e di un caldo che non ha precedenti negli ultimi 113 anni. Oltre 8.000 persone sono state costrette ad evacuare le loro case. Nella contea di Santa Barbara, nel sud, i fronti sono due, e le fiamme si avvicinano alla città di San Luis Obispo. Ma anche nel nord, bruciano le colline erbose a un centinaio di chilometri a nord di sacramento, la capitale dello stato. Nello stato del Colorado, invece, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere uno dei fronti che minacciano Breckenridge, con centinaia di persone evacuate. Migliaia di evacuate anche nella provincia canadese della British Columbia, dove imperversano tre fronti di fiamme che divorano la foresta.