Ultima ora

12:48Busilacchi lascia Pd e passa a Mdp

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Gianluca Busilacchi lascia il Partito democratico, di cui è il capogruppo nel Consiglio regionale delle Marche, e passa ad Articolo 1. L'annuncio è stato dato in una conferenza stampa a Montecitorio con Roberto Speranza ed Arturo Scotto. "Le mie dimissioni - spiega Busilacchi - sono l'esito di una scelta meditata. Da un lato non vedo più nel Pd quei valori e quelle scelte che lo avevano contraddistinto nel 2007. Quel Pd non esiste più, è stato smarrito il senso di quel progetto, con un distacco crescente dalla popolazione e dall'elettorato tradizionale. Articolo 1 è l'unico soggetto in grado di portare avanti il progetto del centrosinistra, mentre nel Pd c'è solo il governismo, ed ogni giorno il partito dimostra di non credere nel valore della discussione ed ha assunto a metodo il settarismo di maggioranza", conclude.

12:41Calcio: Pato stregato dalla Cina, punto a tornare in Selecao

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - A suon di gol Alexandre Pato vuole diventare una sorta di ambasciatore del calcio cinese e riconquistare la nazionale. "Tutti pensavano che nessuno avrebbe guardato questo campionato, invece c'è grande attenzione e chi gioca qui va in nazionale: il mio desiderio è tornare a vestire la maglia del Brasile e sto facendo del mio meglio per raggiungere l'obiettivo", ha spiegato a Sina Sports l'attaccante del Tianjin, che nella prima sua stagione nella Chinese Super League ha già segnato 8 reti in 15 presenze con la squadra di Fabio Cannavaro. "Se un collega mi chiedesse un consiglio, gli direi di venire subito a giocare qua. Sono contento che la Cina voglia investire sul calcio e di fare parte di questo ciclo: diventerà importante come quello europeo. Il livello oggi non è uguale, ma ho visto tante cose buone", ha assicurato Pato che ringrazia Cannavaro per la fiducia e spera di restare al Tianjin "oltre i tre anni di contratto" diventando "il calciatore preferito dei bambini cinesi".

12:30Calcio: Bayern, parte l’assalto a James Rodriguez

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Il Bayern si fa avanti per avere James Rodriguez, il fantasista colombiano dato per sicuro partente dal Real Madrid e sul quale vi è l'interesse di Manchester United e Psg. L'indiscrezione, riferisce il sito del quotidiano sportivo spagnolo As, viene dal responsabile dei servizi sportivi della tv colombiana Caracol Television. Secondo Javier Hernandez Bonnet, il club tedesco starebbe preparando l'offerta da fare al Real Madrid che verrebbe presentata nei prossimi giorni. Se l'operazione dovesse andare a buon fine, Rodriguez ritroverebbe Carlo Ancelotti con il quale ha avuto i suoi migliori momenti nel Real Madrid, quando in 46 partite ufficiali ha segnato 17 gol e fornito 18 assist. Con la partenza del tecnico italiano e l'arrivo di Zinedine Zidane, James ha avuto meno spazio nel Real: 32 partite e 8 gol nella stagione 2015-16, 33 partite e 8 gol in quella appena conclusa.

12:06Brexit: Pe boccia proposta Gb cittadinanza, pronti a veto

(ANSA) - BRUXELLES, 10 LUG - Una proposta arrivata come una "doccia fredda" che rischia di creare nel Regno Unito una cittadinanza di "seconda classe" per gli europei dei Paesi Ue e perpetua una "preoccupante e costante incertezza". Così l'Europarlamento boccia la proposta sullo status dei cittadini Ue in Gran Bretagna post-Brexit avanzata da Londra. Il Parlamento europeo minaccia di porre il veto a qualsiasi accordo non basato sulla piena reciprocità e avverte: "Non approveremo alcune estensione" del termine del 30 marzo 2019 fissato per la chiusura dei negoziati. In un documento sottoscritto dai presidenti dei quattro principali gruppi politici dell'assemblea di Strasburgo (Alde, Ppe, S&D, GUE e Verdi), nonchè dai componenti del gruppo incaricato di seguire il dossier Brexit , si evidenzia che a fronte della "reciprocità e parità di trattamento" proposta dall'Ue, da Londra è giunta un'offerta "ben lontana da quello a cui hanno diritto i cittadini dell'Unione" in Gran Bretagna.

11:52Calcio: Szczesny, si riapre pista Juve

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Juventus e Wojciech Szczesny più vicini. Il portiere polacco, tornato all'Arsenal dopo il prestito biennale alla Roma, non è stato convocato dai Gunners per la tournèe estiva, secondo quanto riferisce il Sun. Il club bianconero, che ha già ceduto Neto al Valencia, è alla ricerca di un successore di Gianluigi Buffon, che dovrebbe ritirarsi alla fine della prossima stagione. Szczesny potrebbe quindi accettare di fare da secondo all'attuale capitano bianconero e della nazionale per poi prenderne il posto.

11:51++ Lido Chioggia: prefetto, via cartelli pro fascismo ++

(ANSA) - CHIOGGIA (VENEZIA), 10 LUG - Una ordinanza "per l'immediata rimozione di ogni riferimento al fascismo contenuto in cartelli, manifesti e scritte" presenti all'interno dello stabilimento balneare Punta Canna a Chioggia è stata firmata dal prefetto di Venezia Carlo Boffi. L'atto sarà notificato in giornata al gestore dello stabilimento balneare, Gianni Scarpa. Nell'ordinanza è ordinato allo stesso Scarpa, informa la prefettura, "di astenersi dall'ulteriore diffusione di messaggi contro la democrazia".

11:40Rissa fra volontari ambulanze Genova e Milano, tre arresti

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - Rissa per il posto migliore per la questua fra militi di una pubblica assistenze di Milano e una di Genova ieri mattina davanti all'ingresso del cimitero monumentale di Staglieno. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno arrestato tre militi di 21, 28 e 39 anni, due residenti a Milano, e uno a Genova. I più giovani risultano associati alla Pubblica assistenza di Santa Croce San Michele di Milano ed il terzo, il 39enne, appartiene alla genovese Valbisagno Soccorso. All'origine della lite, secondo quanto ricostruito, la postazione delle ambulanze per la raccolta fondi in via alla Chiesa. I tre, secondo le accuse, si sono affrontati prima con calci e pugni poi con le sedie dei rispettivi banchetti. I tre arrestati, che hanno riportato ferite di lieve conto, vengono giudicati per direttissima stamane dai giudici del tribunale. La polizia ha avviato accertamenti per verificare se i tre fossero autorizzati a svolgere la raccolta e chiarire perchè i milanesi siano arrivati sino a Genova.