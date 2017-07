Ultima ora

14:54Schiaffeggiata durante lite cade e muore, fermato compagno

(ANSA) - BARI, 10 LUG - Una donna di 30 anni di nazionalità polacca, Anita Betata Rzepecka, è morta a Bari in seguito ad un grave trauma cranico provocato da una caduta avvenuta durante l'ennesimo litigio con il suo compagno che l'avrebbe schiaffeggiata violentemente facendola cadere e lasciandola poi per ore svenuta per terra. L'uomo, un 44enne romeno, Marian Sima, è stato portato in carcere in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario. Pare che abbia agito mentre era ubriaco. Il fatto è avvenuto il 6 luglio scorso, ma la notizia è stata diffusa solo oggi dopo l'esecuzione del provvedimento di fermo. E' accaduto in un casolare abbandonato su via di Cagno Abbrescia, nel quartiere Japigia alla periferia di Bari, dove la vittima viveva con il compagno e alcuni connazionali rumeni. A soccorrere la donna ormai in condizioni disperate e a chiamare il 118 è stato un coinquilino della coppia, tornato a casa di sera. La donna è stata operata d'urgenza ma è morta 24 ore dopo. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

14:53Iraq: ancora sacche di resistenza Isis in centro Mosul

(ANSA) - BEIRUT, 10 LUG - L'esercito iracheno è ancora impegnato in combattimenti nel centro di Mosul per eliminare le ultime sacche di resistenza dell'Isis, dopo che ieri il primo ministro Haidar al Abadi era giunto in città per dichiarare la "vittoria" contro lo Stato islamico nella sua ex 'capitale'. Secondo fonti militari citate dalla televisione panaraba Al Jazira, sono ancora tra 50 e 100 gli edifici controllati dai jihadisti. Alcuni di loro hanno con sè le loro famiglie, ma si teme anche per la presenza di molti altri civili che non sono finora riusciti a fuggire. Le operazioni delle forze governative, comunque, procedono a rilento anche per la necessità di bonificare le aree riconquistate da trappole esplosive lasciate dai miliziani del 'Califfato' prima di ritirarsi.

14:52Calcio: Pioli, a me promessa squadra competitiva

(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - "La filosofia del mercato della Fiorentina è chiara, si è chiuso un ciclo e se ne deve aprire un altro. Chi arriverà dovrà fare in modo che la squadra sia competitiva, a me è stata promessa una squadra competitiva. Dovranno arrivare giocatori orgogliosi di vestire una maglia importante come quella della Fiorentina e di un progetto che ci dovrà vedere competitivi fin da subito". Così Stefano Pioli, neo allenatore della Fiorentina durante la conferenza stampa a Moena (Trento) dove è in ritiro la squadra viola. "Io sarò il garante della professionalità del gruppo che io allenerò - prosegue Pioli -, mi dispiace che ci sia del malcontento in città ma noi dobbiamo pensare a fare il meglio per provare a riportare l'entusiasmo. Il nostro obiettivo è quello di lavorare e basta. Il mercato non lo faccio io, io alleno solo i giocatori che la società mi metterà a disposizione".

14:50Blitz Casapound antiambulanti a Ostia, via gli immigrati

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Un blitz anti ambulanti immigrati sulle spiagge libere di Ostia con tanto di fratini con la scritta Casapound. E' accaduto ieri sul litorale romano, a Ostia dove la scena è stata ripresa da un video. "I venditori abusivi -spiega nel video Luca Marsella, responsabile di Cpi sul lido di Roma - oltre a cianfrusaglie di dubbia provenienza, vendono anche bibite facendo concorrenza sleale ai legittimi concessionari delle strutture che invece sono sovente tartassati da controlli di vigili". I militanti di Casapound erano circa una quindicina. "Sono atti di forza che non possono essere tollerati. Faremo una segnalazione alle forze di polizia competenti". E' quanto afferma il prefetto Domenico Vulpiani, commissario di Ostia, interpellato sul blitz antiabusivi di Casapound. "Sono iniziative politiche e strumentali" ha aggiunto Vulpiani ricordando che c'è in atto un "piano di controlli della polizia locale d'intesa con la capitaneria di porto" che riguarda i 18 chilometri circa di litorale.

14:50Russia: esplode bomba guerra mondiale, muore ragazzino

(ANSA) - MOSCA, 10 LUG - Un ragazzino di 13 anni è morto in Russia per l'esplosione di una granata della seconda guerra mondiale che lui e altri due bambini di 13 e dieci anni avevano trovato in una baracca. La tragedia è avvenuta nella regione di Kaluga, dove la polizia ha fermato un uomo di 65 anni che avrebbe trovato la bomba alcuni anni fa e l'avrebbe poi lasciata incustodita nella baracca.

14:47Staccati testa e parte busto statua Falcone a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 10 LUG - È stata danneggiata la statua di Giovanni Falcone che si trova davanti alla scuola intitolata al giudice assassinato dalla mafia nella strage di Capaci. Alla statua sono stati staccati la testa e un pezzo del busto, poi usati come ariete contro il muro dell'istituto scolastico, che si trova in via Pensabene, nel quartiere Zen. Sulla vicenda è stata aperta una indagine. Immediato il commento su Twitter del premier Paolo Gentiloni: "Oltraggiare la memoria di Falcone è una misera esibizione di vigliaccheria".

14:46Olimpiadi: De Luca, non è proibito sognare

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - Olimpiadi a Napoli nel 2028? "Ovviamente non è proibito sognare". Cosi' Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, risponde all'ipotesi di Matteo Renzi, segretario nazionale del Pd, di vedere Napoli protagonista delle Olimpiadi 2028. "Dovendo fare l'itinerario delle Certose - ha detto a margine della presentazione dei percorsi turistici che collegano le Certose di Padula, Napoli e Capri - partiamo anche con l'itinerario per le Olimpiadi, ma io ho una certa età e penso a domani mattina non da qui a 10 anni". De Luca fa sapere che leggerà il libro di Renzi, Avanti perché "cerco di non ridurmi all'animalità con la politica". "Secondo una vecchia tradizione, di vecchi dirigenti storici, cerchiamo di leggere due libri a settimana. È difficile quando si è impegnati nell'attività politica quotidiana, ma credo che bisogna fare uno sforzo perché ci sono temi di grande attualità. Tra questi quello della sicurezza su cui ho registro qualche novità, dal mio punto di vista, apprezzabile".