Ultima ora

16:38Spagna: Comune Barcellona blocca complemento Sagrada Familia

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - C'è un nuovo ostacolo a Barcellona per il completamento dei lavori per il completamento della Sagrada Familia. Il Comune si è opposto alla realizzazione della scalinata, perché l'intervento costerebbe l'abbattimento di centinaia di abitazioni ed il difficile ricollocamento dei loro residenti. Nel frattempo, riferisce la Vanguardia, i lavori sulla cattedrale simbolo della città catalana progettata da Gaudì vanno avanti ed entro la fine del 2026 si dovrebbero completare le due torri - quella con la statua di Gesù sarà alta 175 metri - e la seconda sacrestia. Per quanto riguarda invece l'ampliamento della Basilica, con una scalinata che dovrebbe arrivare fino alla Diagonal, la strada principale della città, il sindaco di sinistra Ada Colau ha liquidato la questione definendo l'opera "non prioritaria". Il Comune ha spiegato che l'opera comporterebbe l'esproprio di centinaia di case e aziende e la demolizione di quasi due isolati per realizzare un viale di 60 metri di larghezza.

16:38Dj Fabo:imputazione coatta per Cappato, aiuto suicidio

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Il gip di Milano Luigi Gargiulo ha disposto l'imputazione coatta per Marco Cappato, l'esponente dei Radicali, che ha accompagnato in Svizzera dj Fabo per la pratica del suicidio assistito. La Procura dovrà quindi poi chiedere il rinvio a giudizio di Cappato che è accusato di aiuto al suicidio. Lo ha reso noto lo stesso esponente radicale in un tweet.

16:34Lega: due anni e 3 mesi Umberto Bossi

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Due anni e tre mesi a Umberto Bossi e un anno e mezzo al figlio Renzo sono stati inflitti oggi dal Tribunale di Milano per aver usato fondi del partito a fini personali. Il giudice monocratico Marialuisa Balzarotti ha condannato per appropriazione indebita anche l'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito a 2 anni e 6 mesi.

16:33Calcio: Udinese, acquistato Coulibaly

(ANSA) - UDINE, 10 LUG - L'Udinese ha acquistato a titolo definitivo il centrocampista senegalese classe 1999 Mamadou Coulibaly. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale ma rimarrà in prestito a titolo temporaneo al Pescara fino al 30 giugno 2018. Nato e cresciuto in Senegal, Coulibaly ha esordito in serie A lo scorso anno da subentrante il 19 marzo 2017 a Bergamo contro l'Atalanta. La prima gara da titolare l'ha disputata il 2 aprile contro il Milan. In totale ha collezionato nove presenze nella massima serie italiana. "Il mercato non è facile, dobbiamo cercare il giocatore giusto alle condizioni giuste. L'Udinese si sta comportando bene nelle sue scelte" ha detto il tecnico dei friulani Gigi Delneri nella prima conferenza stampa della nuova stagione.

16:18Pd: Renzi, assegno universale per i figli

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Nel libro "Avanti" ci sono "diverse idee per il futuro del nostro Paese: raddoppiare i fondi per le periferie, ad esempio. O l'assegno universale per i figli perché la questione demografica sia affrontata anche sotto il profilo fiscale. O cambiare completamente l'approccio sul fisco. Per non parlare dell'immigrazione o della proposta di ritornare a Maastricht". Lo scrive il segretario del Pd Matteo Renzi, nella newsletter Enews, anticipando alcuni contenuti del suo libro.

16:16Ucraina: Nato, ‘Mosca ritiri suoi soldati dal Donbass’

(ANSA) - MOSCA, 10 LUG - "La Russia deve ritirare migliaia di soldati dall'Ucraina e interrompere il sostegno ai miliziani": lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino Petro Poroshenko. Lo riferisce l'agenzia Ukrinform. "La Nato - ha aggiunto Stoltenberg - resta salda nel suo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina".

16:15Csm: pg chiede ammonimento per Michele Emiliano

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - La sezione disciplinare del Csm deciderà il prossimo 27 luglio sul caso di Michele Emiliano. Magistrato in aspettativa e fuori ruolo, Emiliano, prima come sindaco di Bari, poi come assessore a San Severo e infine come presidente della Regione Puglia, è accusato di aver svolto incarichi dirigenziali nel Pd "non coessenziali all'espletamento dei mandati" per cui è stato eletto. La richiesta del sostituto procuratore generale della Cassazione, Carmelo Sgroi, è la sanzione dell'ammonimento, la meno grave prevista dalla legge. "Credo di aver fatto tutto per onorare l'ordine al quale appartengo. Ho giurato fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione". Lo ha detto Michele Emiliano, prendendo la parola al processo disciplinare a suo carico al Csm,"in dieci anni da sindaco di Bari e in due da presidente della Regione ho cercato di applicare la stessa correttezza che ho tenuto nelle mie funzioni giurisdizionali. Non ho mai avuto un avviso di garanzia, né io né i miei assessori".