18:28Lido Chioggia: rimosso cartello con foto Mussolini

(ANSA) - VENEZIA, 10 LUG - E' stato tolto dallo stabilimento di 'Play Punta Canna' di Chioggia, dopo l'ordinanza emessa dalla Prefettura di Venezia, il grande cartello con le foto di Benito Mussolini e gli slogan fascisti che hanno portato al centro dell'attenzione il tratto di litorale di Chioggia gestito in concessione da un'operatore veneto, Gianni Scarpa. All'uomo, secondo quanto si apprende, è già stata notificata l'ordinanza del prefetto Carlo Boffi, che impone l'immediata rimozione dallo stabilimento balneare di cartelli e scritte inneggianti al fascismo.

18:23Incidenti montagna: alpinista disperso da 2 giorni su M.Rosa

(ANSA) - AOSTA, 10 LUG - Un alpinista padovano, Gianfranco Toso, di circa 50 anni, è disperso da due giorni sul Breithorn, nel massiccio del Monte Rosa. Le ricerche del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia sono ostacolate dal maltempo. Per questo nel pomeriggio sono state sospese e riprenderanno domattina, compatibilmente con le condizioni meteo. La zona da esplorare è vasta - nell'ultimo contatto il disperso non ha fornito un'indicazione precisa - e ricca di profondi crepacci. Toso e un altro scalatore erano partiti venerdì dal rifugio delle Guide di Ayas, quando a un certo punto si sono divisi: lui ha proseguito per il Breithorn centrale (4.159 metri), e quindi in cresta, mentre l'amico verso il rifugio Guide del Cervino. L'ultimo contatto telefonico tra i due è avvenuto alle 18, quindi alle 20 è scattato l'allarme e subito l'elicottero ha svolto un sorvolo del ghiacciaio e sono state inviate squadre a terra. Domenica le ricerche sono proseguite con condizioni meteo difficili.(ANSA).

18:22Statua Falcone: Alfano, attacco ignobile e vergognoso

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Vergognoso, ignobile attacco alla statua di Falcone! Uniti, sempre, in sua memoria e per la nostra terra nella lotta contro la mafia, per la legalità". Così il ministro degli Esteri Angelino Alfano su Twitter commenta l'atto vandalico alla statua di Giovanni Falcone a Palermo.

18:04Charlie: giudice, giovedì nuova udienza su cura sperimentale

(ANSA) - LONDRA, 10 LUG - Il tribunale britannico ha deciso che si dovrà tenere giovedì prossimo una nuova udienza sulla cura sperimentale per il piccolo Charlie Gard. Il giudice Nicholas Francis al termine di quella preliminare di oggi ha affermato che i genitori potranno quindi esporre le "nuove informazioni" che dicono di avere sulla cura sperimentale per il bimbo di 11 mesi ricoverato a Londra.

18:02Calcio: Milan, Donnarumma torna su Instagram

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Alla vigilia del ritorno a Milanello dopo le vacanze a Ibiza, Gianluigi Donnarumma ha riattivato il proprio profilo Instagram. Lo aveva chiuso il 25 giugno lo stesso portiere che aveva denunciato un "hackeraggio sull'account", dopo aver cancellato un post in cui giurava "amore assoluto per il Milan e i suoi tifosi" promettendo di discutere subito dopo l'Europeo Under 21 il rinnovo del contratto, che finalmente firmerà mercoledì dopo l'intesa trovata nei giorni scorsi. "Grazie al team di Facebook Italia per avermi aiutato a ripristinare il mio account Instagram. Auguro a tutti una buona giornata! Gigio", ha scritto Donnarumma in un breve messaggio sul social network, accompagnato da una foto in cui sorride al fianco della fidanzata Alessia, a bordo di un aereo privato, probabilmente lo stesso con cui sono volati a Ibiza una settimana fa. Il post ha ricevuto in mezz'ora quasi trentamila 'like' e oltre mille commenti, molti dei quali contengono critiche e insulti rivolti al diciottenne portiere.

17:55Calcio: Sundas, 100mln su tavolo per acquisto Fiorentina

(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - "Davanti al silenzio della famiglia Della Valle sulla proposta di acquisto della Fiorentina da parte di tre grandi operatori economici italiani abbiamo deciso di giocare a carte scoperte. Sul tavolo ci sono 100 milioni di euro che la cordata, organizzata dal sottoscritto come intermediario, è pronta a versare ai proprietari del club viola una volta raggiunto l'accordo per la cessione del pacchetto di maggioranza della società" Così Alessio Sundas, manager della Sport Man ed agente Fifa, che ha rilanciato l'offerta di un incontro ai proprietari della Fiorentina, annunciando l'impegno economico della cordata di operatori che rappresenta e che nelle settimane scorse hanno manifestato l'interesse all'acquisto del club viola Siamo perplessi dalla mancanza di risposte della famiglia Della Valle. Non vorremmo acquistare ricorda Sundas - una scatola vuota da una società che appare in evidente difficoltà e non riesce a frenare l'emorragia di talenti".

17:46Falcone: Grasso, se è avvertimento mafia è prova debolezza

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Di notte, contro la statua di Giovanni, dentro una scuola. È difficile immaginare qualcosa di più vile e squallido". Così il presidente del Senato Pietro Grasso sulla sua pagina Facebook. "Se è un'avvertimento mafioso - aggiunge - sarebbe una prova di debolezza, non di forza; se invece si trattasse del gesto di una banda di vandali sarebbe l'ulteriore conferma che dobbiamo ripartire dalla scuola, grazie all'impegno dei docenti che ogni giorno educano i cittadini di domani, e da un maggior controllo del territorio, per prevenire questo tipo di comportamenti. Abbiamo una certezza, non illudetevi: ogni volta che proverete a infangare la memoria di uomini come Falcone noi la proteggeremo. E ogni volta che distruggerete una statua saremo pronti a ricostruirla". "Quando si prende di mira una scuola - conclude il presidente del Senato - si vuole aggredire il futuro: sono vicino a chi vive, da studente o lavoratore, l'Istituto "Giovanni Falcone" di Palermo".